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Md. primary election 2026: Local results for county executive, councils

Thomas Robertson | trobertson@wtop.com

June 23, 2026, 4:43 AM

Follow WTOP’s team coverage of Election 2026 online, on air at 103.5 FM or on the WTOP News app.

Maryland’s primary election Tuesday kicks off an election cycle that will lead to changes in key leadership positions in each layer of government.

While the nation will be watching as voters pick their party nominees for congressional seats and governor, residents across the state also have important decisions to make at the local level.

The state’s most populous counties have contested primaries for county executive, council seats and positions on the board of education. There are also races for state’s attorney and sheriff across the state.

Only contested races are included below. An asterisk denotes an incumbent candidate. For statewide race results, click here.

Anne Arundel County

County executive

Democratic candidates
  • James Kitchin
  • Allison Pickard
  • Pete Smith

County council — District 1

Democratic candidates
  • Robert Kinney
  • Geonta Simmons
  • Kelly Smith

County council — District 2

Democratic candidates
  • Catelyn Middlebrooks
  • Will Shorter

County council — District 4

Democratic candidates
  • Julie Hummer*
  • Joshua Peters

County council — District 6

Democratic candidates
  • Gavin Buckley
  • Katie McDermott
  • Dominik Prokop
  • Joe Toolan
  • Sean David White

County council — District 7

Republican candidates
  • Dillon Aldrich
  • Dawn Pulliam

State’s attorney

 Democratic candidates
  • Carolynn Grammas
  • Anne Colt Leitess*

Sheriff

 Republican candidates
  • Jim Fredericks
  • James McNeill

Frederick County

County executive

 Republican candidates
  • Diane Fouche
  • William Holtzinger

County council — at-large

Democratic candidates Republican candidates
  • Tiffany Grant
  • Renee Knapp*
  • Sam Newhouse
  • Brad Young*
  • Pamela Ciliberti
  • Jack Felton

County council — District 1

Democratic candidates
  • Jenn Alcorn
  • Louisa Conklin
  • Eric Smothers

County council — District 2

Democratic candidates Republican candidates
  • Shelly Beaird-Francois
  • Jamie Shopland
  • Kai Burhans
  • Dan Iampieri

County council — District 3

Democratic candidates
  • Christian Benford
  • Natasha Valencia

Sheriff

Democratic candidates Republican candidates
  • Karl Bickel
  • Jason Cabel Ciemielewski
  • Tony Lawson
  • Chuck Jenkins*
  • Gary Morton

Board of education

Candidates (nonpartisan race)
  • Maria Carrasco
  • Chloe Celeste
  • Casey Day
  • Jess Douglass
  • Heather Fletcher
  • Nathan Foltz
  • Rae Gallagher*
  • David Migdal
  • Shelley Potter
  • Dean Rose*
  • Samuel Rosenbloom
  • Geoffrey Seidel
  • Tyler Walker
  • Chad King Wilson Sr.*

Howard County

County executive

Democratic candidates
  • Vanessa Atterbeary
  • Bob Cockey
  • Deb Jung
  • Liz Walsh

County council — District 1

Democratic candidates
  • Kevin Chin
  • James David Handley
  • Jean Xu

County council — District 2

Democratic candidates
  • Arinze Malcolm Ifekauche
  • Jessica Nichols

County council — District 3

Democratic candidates
  • Amir Naviwala
  • Christiana Rigby*

County council — District 4

Democratic candidates
  • Linfeng Chen
  • Regina Clay
  • Janssen Evelyn
  • Shamieka Preston

County council — District 5

Democratic candidates
  • Cat Carter
  • Felita Phillips

Board of education

Candidates (nonpartisan race)
  • Mark Covington
  • Linda Frascarella
  • Lanlan Xu

Montgomery County

County executive

Democratic candidates Republican candidates
  • Mithun Banerjee
  • Andrew Friedson
  • Evan Glass
  • Peter James
  • Will Jawando
  • Shelly Skolnick
  • Esther Wells

County council — at-large

Democratic candidates
  • Fatmata Barrie
  • Josie Caballero
  • Radwan Chowdhury
  • Marc Elrich
  • Dana Eugene Gassaway
  • Scott Evan Goldberg
  • Hamza Khan
  • Matt Losak
  • Jim McNulty
  • Jeremiah Pope
  • Laurie-Anne Sayles*
  • Prabu Selvam
  • Karla Silvestre
  • Steve Solomon
  • Lelia True
  • Vicki Vergagni
  • Muhammad Arif Wali

County council — District 1

Democratic candidates
  • Drew Morrison
  • Debbie Spielberg
  • Julie Yang

County council — District 3

Democratic candidates
  • Jud Ashman
  • Allison Eriksen
  • Izola “Zola” Shaw

County council — District 4

Democratic candidates
  • Paula Bienenfeld
  • Kate Stewart*
  • Peter “Rocky” Whitesell

County council — District 5

Democratic candidates
  • Charles Kirchman
  • Kristin Mink*

County council — District 6

Democratic candidates
  • Natali Fani-González*
  • Sonia Garcia

County council — District 7

Democratic candidates
  • Van Free
  • Sharif Hidayat
  • Dawn Luedtke*

Sheriff

Democratic candidates
  • Will Milam
  • Maxwell Cornelius Uy*

Board of education — at-large

Candidates (nonpartisan race)
  • Wylea Chase
  • Brenda Diaz
  • Omar Lazo
  • Tiffany Wicks

Board of education — District 3

Candidates (nonpartisan race)
  • Sharon Creed
  • Brett DiResta
  • Andrew Frykman
  • Sally McCarthy
  • Cassandra “Cassi” Sung

Prince George’s County

County executive

Democratic candidates
  • Aisha Braveboy*
  • Billy Bridges
  • Marcellus Crews
  • Charnell Ferguson
  • Gregory Holmes

County council — at-large

Democratic candidates
  • Sean Floyd
  • Laura Gilchrest
  • Sydney Harrison
  • Jolene Ivey*
  • Jeana Jacobs
  • Jennifer Rios
  • Keith Washington
  • Noah Emmanuel Waters

County council — District 1

Democratic candidates
  • Michelle García
  • Martin Mitchell
  • Darwin Romero

County council — District 2

Democratic candidates
  • Daniel Armando Jones
  • Victor Ramirez

County council — District 4

Democratic candidates
  • Tim Adams*
  • Juliet Agocha
  • Euniesha Davis

County council — District 5

Democratic candidates
  • Shayla Adams-Stafford*
  • Wynton Johnson Sr.

County council — District 6

Democratic candidates Republican candidates
  • Danielle Hunter*
  • Dominique Lamb
  • Joel Peebles Jr.
  • Crystal Samonica
  • Bertrand Tessa
  • Michael Jones II
  • Jonathan White

County council — District 9

Democratic candidates
  • Tamara Davis Brown
  • Kim Carter
  • Imara Crooms
  • Leslye Dwight
  • Sherman Hardy
  • Jerome Lattisaw
  • Sequan Swint
  • Lolita Walker
  • Eleanor Washington

State’s attorney

Democratic candidates
  • Wanika Fisher
  • Tara Jackson*
  • Karen Piper Mitchell

Sheriff

Democratic candidates
  • John D. B. Carr*
  • Ron Oliver

Board of education — District 2

Candidates (nonpartisan)
  • Alvaro Ceron-Ruiz
  • Terence Clegg
  • Caroline Decaire-Goldin

Board of education — District 3

Candidates (nonpartisan)
  • Juan Arango-Millan
  • Jamie McGonnigal

Board of education — District 6

Candidates (nonpartisan)
  • Tyra Janet Bennett
  • Ashley Kearney

Board of education — District 9

Candidates (nonpartisan)
  • Erica Bennett
  • Jennifer Hooker
  • Chandrai CJ Jackson-Saunders*
  • Candice Perkins

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Thomas Robertson

Thomas Robertson is an Associate Producer and Web Writer/Editor at WTOP. After graduating in 2019 from James Madison University, Thomas moved away from Virginia for the first time in his life to cover the local government beat for a small daily newspaper in Zanesville, Ohio.

trobertson@wtop.com

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