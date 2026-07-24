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WTOP’s Beer of the Week: Schönram Heller Bock

Brennan Haselton | bhaselton@wtop.com

July 24, 2026, 4:41 AM

WTOP's Beer of the Week: Schönram Heller Bock

So how does one get a job at this brewery?

WTOP’s Brennan Haselton is joined by Neighborhood Restaurant Group Beer Director and James Beard Award nominee Greg Engert to talk about Schönram Heller Bock for the latest edition of WTOP’s Beer of the Week.

Brewery: Landbrauerei Schönram, Schönram, Germany

Description: A fruity heller bock brewed by master brewers in such a way that it remains easily drinkable.

ABV: 7.8%

Pairing suggestions: Ham, sausage and pork knuckles, barbecue, grilled steaks, fried seafood, crab cakes and smoked trout dip

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Brennan Haselton

In 2000, Brennan Haselton took a job at WTOP as reporter and anchor, and that's where he has been ever since (with the exception of a brief return to Seattle in 2005). He is a two-time winner of the national Edward R. Murrow Award, and winner of the National Headliner Grand Award.

bhaselton@wtop.com

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