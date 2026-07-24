WTOP’s Beer of the Week: Schönram Heller Bock

So how does one get a job at this brewery?
WTOP’s Brennan Haselton is joined by Neighborhood Restaurant Group Beer Director and James Beard Award nominee Greg Engert to talk about Schönram Heller Bock for the latest edition of WTOP’s Beer of the Week.
Brewery: Landbrauerei Schönram, Schönram, Germany
Description: A fruity heller bock brewed by master brewers in such a way that it remains easily drinkable.
ABV: 7.8%
Pairing suggestions: Ham, sausage and pork knuckles, barbecue, grilled steaks, fried seafood, crab cakes and smoked trout dip
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