NCAA Division I Men’s Lacrosse Glance

The Associated Press

May 23, 2026, 5:32 PM

All Times EDT

Opening Round

Wednesday, May 6

Marist 10, Stony Brook 6

Jacksonville 13, Robert Morris 7

First Round

Saturday, May 9

No. 3 North Carolina 24, Albany (NY) 6

No. 8 Penn St. 10, Army 6

Johns Hopkins 9, No. 7 Cornell 8, OT

Duke 14, No. 4 Richmond 12

Sunday, May 10

No. 2 Notre Dame 18, Jacksonville 5

No. 1 Princeton 17, Marist 8

No. 6 Syracuse 16, Yale 15

Georgetown 14, No. 5 Virginia 10

Quarterfinals

At Delaware Stadium, Newark, Del.

Saturday, May 16

No. 2 Notre Dame 15, Johns Hopkins 9

No. 6 Syracuse 13, No. 3 North Carolina 11

Sunday, May 17

No. 1 Princeton 14, No. 8 Penn St. 10

Duke 16, Georgetown 6

Semifinals

At Scott Stadium, Charlottesville, Va.

Saturday, May 23

No. 1 Princeton 14, Duke 7

No. 2 Notre Dame 15, No. 6 Syracuse 7

Championship

At Scott Stadium, Charlottesville, Va.

Monday, May 25

No. 1 Princeton vs. No. 2 Notre Dame, 1 p.m.

