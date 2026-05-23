NCAA Division I Men’s Lacrosse Glance

Opening Round
Wednesday, May 6
Marist 10, Stony Brook 6
Jacksonville 13, Robert Morris 7
First Round
Saturday, May 9
No. 3 North Carolina 24, Albany (NY) 6
No. 8 Penn St. 10, Army 6
Johns Hopkins 9, No. 7 Cornell 8, OT
Duke 14, No. 4 Richmond 12
Sunday, May 10
No. 2 Notre Dame 18, Jacksonville 5
No. 1 Princeton 17, Marist 8
No. 6 Syracuse 16, Yale 15
Georgetown 14, No. 5 Virginia 10
Quarterfinals
At Delaware Stadium, Newark, Del.
Saturday, May 16
No. 2 Notre Dame 15, Johns Hopkins 9
No. 6 Syracuse 13, No. 3 North Carolina 11
Sunday, May 17
No. 1 Princeton 14, No. 8 Penn St. 10
Duke 16, Georgetown 6
Semifinals
At Scott Stadium, Charlottesville, Va.
Saturday, May 23
No. 1 Princeton 14, Duke 7
No. 2 Notre Dame 15, No. 6 Syracuse 7
Championship
At Scott Stadium, Charlottesville, Va.
Monday, May 25
No. 1 Princeton vs. No. 2 Notre Dame, 1 p.m.
