THE CJ CUP Byron Nelson Scores

The Associated Press

May 23, 2026, 6:16 PM

Saturday

At TPC Craig Ranch

McKinney, Texas

Purse: $10.3 million

Yardage: 7,385; Par: 71

Third Round

Si Woo Kim 64-60-68—192
Wyndham Clark 66-63-65—194
Scottie Scheffler 66-63-65—194
Tom Hoge 68-62-66—196
Sungjae Im 68-61-67—196
Stephan Jaeger 64-68-64—196
Zachary Bauchou 67-64-66—197
Max Greyserman 71-62-65—198
Brooks Koepka 63-69-66—198
Keith Mitchell 64-66-68—198
Jackson Suber 68-61-69—198
Blades Brown 66-68-65—199
Tony Finau 67-63-69—199
Kensei Hirata 64-65-70—199
Erik Van Rooyen 66-67-66—199
Steven Fisk 69-64-67—200
Ryo Hisatsune 67-68-65—200
Taylor Moore 62-69-69—200
Rasmus Neergaard-Petersen 66-66-68—200
Seung-Yul Noh 67-66-67—200
Jesper Svensson 63-72-65—200
Austin Eckroat 65-71-65—201
Rico Hoey 67-66-68—201
Chris Kirk 67-66-68—201
Peter Malnati 69-65-67—201
Sam Ryder 68-65-68—201
Ben Silverman 68-66-67—201
Camilo Villegas 67-65-69—201
Pierceson Coody 68-65-69—202
Tyler Duncan 64-66-72—202
Patrick Fishburn 66-67-69—202
Mark Hubbard 66-67-69—202
John Keefer 66-69-67—202
Chan Kim 66-65-71—202
Luke List 66-66-70—202
Troy Merritt 67-67-68—202
Seamus Power 66-65-71—202
Patrick Rodgers 68-65-69—202
Luke Clanton 66-66-71—203
A.J. Ewart 66-67-70—203
Doug Ghim 65-69-69—203
Emiliano Grillo 64-69-70—203
Charley Hoffman 68-66-69—203
Jeffrey Kang 68-67-68—203
Justin Lower 68-68-67—203
Mac Meissner 68-64-71—203
Matthieu Pavon 67-69-67—203
Adrien Saddier 66-70-67—203
Jordan Spieth 68-62-73—203
Fabian Gomez 67-69-68—204
Rasmus Hojgaard 70-65-69—204
Tom Kim 68-67-69—204
Hank Lebioda 65-68-71—204
John Parry 68-66-70—204
Jordan L. Smith 67-67-70—204
Yongjun Bae 68-66-71—205
Jonathan Byrd 67-69-69—205
Eric Cole 68-67-70—205
Thorbjorn Olesen 71-65-69—205
Taylor Pendrith 67-67-71—205
Neal Shipley 66-70-69—205
John VanDerLaan 67-67-71—205
Daniel Brown 69-67-70—206
Garrick Higgo 69-67-70—206
Mackenzie Hughes 65-69-72—206
Chad Ramey 67-66-73—206
Danny Willett 69-67-70—206
Zac Blair 70-65-72—207
Adam Svensson 68-68-71—207
Lanto Griffin 65-69-74—208

