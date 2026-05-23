Live Radio
Home » Sports » THE CJ CUP Byron…

THE CJ CUP Byron Nelson Par Scores

The Associated Press

May 23, 2026, 6:16 PM

Saturday

At TPC Craig Ranch

McKinney, Texas

Purse: $10.3 million

Yardage: 7,385; Par: 71

Third Round

Si Woo Kim 64-60-68—192 -21
Wyndham Clark 66-63-65—194 -19
Scottie Scheffler 66-63-65—194 -19
Tom Hoge 68-62-66—196 -17
Sungjae Im 68-61-67—196 -17
Stephan Jaeger 64-68-64—196 -17
Zachary Bauchou 67-64-66—197 -16
Max Greyserman 71-62-65—198 -15
Brooks Koepka 63-69-66—198 -15
Keith Mitchell 64-66-68—198 -15
Jackson Suber 68-61-69—198 -15
Blades Brown 66-68-65—199 -14
Tony Finau 67-63-69—199 -14
Kensei Hirata 64-65-70—199 -14
Erik Van Rooyen 66-67-66—199 -14
Steven Fisk 69-64-67—200 -13
Ryo Hisatsune 67-68-65—200 -13
Taylor Moore 62-69-69—200 -13
Rasmus Neergaard-Petersen 66-66-68—200 -13
Seung-Yul Noh 67-66-67—200 -13
Jesper Svensson 63-72-65—200 -13
Austin Eckroat 65-71-65—201 -12
Rico Hoey 67-66-68—201 -12
Chris Kirk 67-66-68—201 -12
Peter Malnati 69-65-67—201 -12
Sam Ryder 68-65-68—201 -12
Ben Silverman 68-66-67—201 -12
Camilo Villegas 67-65-69—201 -12
Pierceson Coody 68-65-69—202 -11
Tyler Duncan 64-66-72—202 -11
Patrick Fishburn 66-67-69—202 -11
Mark Hubbard 66-67-69—202 -11
John Keefer 66-69-67—202 -11
Chan Kim 66-65-71—202 -11
Luke List 66-66-70—202 -11
Troy Merritt 67-67-68—202 -11
Seamus Power 66-65-71—202 -11
Patrick Rodgers 68-65-69—202 -11
Luke Clanton 66-66-71—203 -10
A.J. Ewart 66-67-70—203 -10
Doug Ghim 65-69-69—203 -10
Emiliano Grillo 64-69-70—203 -10
Charley Hoffman 68-66-69—203 -10
Jeffrey Kang 68-67-68—203 -10
Justin Lower 68-68-67—203 -10
Mac Meissner 68-64-71—203 -10
Matthieu Pavon 67-69-67—203 -10
Adrien Saddier 66-70-67—203 -10
Jordan Spieth 68-62-73—203 -10
Fabian Gomez 67-69-68—204 -9
Rasmus Hojgaard 70-65-69—204 -9
Tom Kim 68-67-69—204 -9
Hank Lebioda 65-68-71—204 -9
John Parry 68-66-70—204 -9
Jordan L. Smith 67-67-70—204 -9
Yongjun Bae 68-66-71—205 -8
Jonathan Byrd 67-69-69—205 -8
Eric Cole 68-67-70—205 -8
Thorbjorn Olesen 71-65-69—205 -8
Taylor Pendrith 67-67-71—205 -8
Neal Shipley 66-70-69—205 -8
John VanDerLaan 67-67-71—205 -8
Daniel Brown 69-67-70—206 -7
Garrick Higgo 69-67-70—206 -7
Mackenzie Hughes 65-69-72—206 -7
Chad Ramey 67-66-73—206 -7
Danny Willett 69-67-70—206 -7
Zac Blair 70-65-72—207 -6
Adam Svensson 68-68-71—207 -6
Lanto Griffin 65-69-74—208 -5

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up