THE CJ CUP Byron Nelson Par Scores

Saturday
At TPC Craig Ranch
McKinney, Texas
Purse: $10.3 million
Yardage: 7,385; Par: 71
Third Round
|Si Woo Kim
|64-60-68—192
|-21
|Wyndham Clark
|66-63-65—194
|-19
|Scottie Scheffler
|66-63-65—194
|-19
|Tom Hoge
|68-62-66—196
|-17
|Sungjae Im
|68-61-67—196
|-17
|Stephan Jaeger
|64-68-64—196
|-17
|Zachary Bauchou
|67-64-66—197
|-16
|Max Greyserman
|71-62-65—198
|-15
|Brooks Koepka
|63-69-66—198
|-15
|Keith Mitchell
|64-66-68—198
|-15
|Jackson Suber
|68-61-69—198
|-15
|Blades Brown
|66-68-65—199
|-14
|Tony Finau
|67-63-69—199
|-14
|Kensei Hirata
|64-65-70—199
|-14
|Erik Van Rooyen
|66-67-66—199
|-14
|Steven Fisk
|69-64-67—200
|-13
|Ryo Hisatsune
|67-68-65—200
|-13
|Taylor Moore
|62-69-69—200
|-13
|Rasmus Neergaard-Petersen
|66-66-68—200
|-13
|Seung-Yul Noh
|67-66-67—200
|-13
|Jesper Svensson
|63-72-65—200
|-13
|Austin Eckroat
|65-71-65—201
|-12
|Rico Hoey
|67-66-68—201
|-12
|Chris Kirk
|67-66-68—201
|-12
|Peter Malnati
|69-65-67—201
|-12
|Sam Ryder
|68-65-68—201
|-12
|Ben Silverman
|68-66-67—201
|-12
|Camilo Villegas
|67-65-69—201
|-12
|Pierceson Coody
|68-65-69—202
|-11
|Tyler Duncan
|64-66-72—202
|-11
|Patrick Fishburn
|66-67-69—202
|-11
|Mark Hubbard
|66-67-69—202
|-11
|John Keefer
|66-69-67—202
|-11
|Chan Kim
|66-65-71—202
|-11
|Luke List
|66-66-70—202
|-11
|Troy Merritt
|67-67-68—202
|-11
|Seamus Power
|66-65-71—202
|-11
|Patrick Rodgers
|68-65-69—202
|-11
|Luke Clanton
|66-66-71—203
|-10
|A.J. Ewart
|66-67-70—203
|-10
|Doug Ghim
|65-69-69—203
|-10
|Emiliano Grillo
|64-69-70—203
|-10
|Charley Hoffman
|68-66-69—203
|-10
|Jeffrey Kang
|68-67-68—203
|-10
|Justin Lower
|68-68-67—203
|-10
|Mac Meissner
|68-64-71—203
|-10
|Matthieu Pavon
|67-69-67—203
|-10
|Adrien Saddier
|66-70-67—203
|-10
|Jordan Spieth
|68-62-73—203
|-10
|Fabian Gomez
|67-69-68—204
|-9
|Rasmus Hojgaard
|70-65-69—204
|-9
|Tom Kim
|68-67-69—204
|-9
|Hank Lebioda
|65-68-71—204
|-9
|John Parry
|68-66-70—204
|-9
|Jordan L. Smith
|67-67-70—204
|-9
|Yongjun Bae
|68-66-71—205
|-8
|Jonathan Byrd
|67-69-69—205
|-8
|Eric Cole
|68-67-70—205
|-8
|Thorbjorn Olesen
|71-65-69—205
|-8
|Taylor Pendrith
|67-67-71—205
|-8
|Neal Shipley
|66-70-69—205
|-8
|John VanDerLaan
|67-67-71—205
|-8
|Daniel Brown
|69-67-70—206
|-7
|Garrick Higgo
|69-67-70—206
|-7
|Mackenzie Hughes
|65-69-72—206
|-7
|Chad Ramey
|67-66-73—206
|-7
|Danny Willett
|69-67-70—206
|-7
|Zac Blair
|70-65-72—207
|-6
|Adam Svensson
|68-68-71—207
|-6
|Lanto Griffin
|65-69-74—208
|-5
