2025 NBA Draft Selections

Wednesday, June 25 First Round 1. Dallas Mavericks, Cooper Flagg, f, Duke. 2. San Antonio Spurs, Dylan Harper, g, Rutgers.…

Wednesday, June 25

First Round

1. Dallas Mavericks, Cooper Flagg, f, Duke.

2. San Antonio Spurs, Dylan Harper, g, Rutgers.

3. Philadelphia 76ers, VJ Edgecombe, g, Baylor.

4. Charlotte Hornets, Kon Knueppel, g/f, Duke.

5. Utah Jazz, Ace Bailey, f, Rutgers.

6. Washington Wizards, Tre Johnson, g, Texas.

7. New Orleans Pelicans, Jeremiah Fears, g, Oklahoma.

8. Brooklyn Nets, Egor Demin, g, BYU.

9. Toronto Raptors, Collin Murray-Boyles, f, South Carolina.

10. a-Houston Rockets (from Phoenix via Brooklyn; reported traded to Phoenix), Khaman Maluach, c, Duke.

11. b-Portland Trailblazers, Cedric Coward, g/f, Washington St.

12. Chicago Bulls, Noa Essengue, f, (France).

13. c-Atlanta Hawks (from Sacramento), Derek Queen, c, Maryland.

14. San Antonio Spurs (from Atlanta), Carter Bryant, f, Arizona.

15. Oklahoma City Thunder (from Miami via the LA Clippers), Thomas Sorber, c, Georgetown.

16. d-Memphis Grizzlies (from Orlando), Yang Hansen, c, (China).

17. Minnesota Timberwolves (from Detroit via New York, Oklahoma City and Houston), Joan Beringer, c, (France).

18. e-Washington Wizards (from Memphis), Walter Clayton Jr., g, Florida.

19. Brooklyn Nets (from Milwaukee via New York, Detroit, Portland and New Orleans), Nolan Traore, g, (France).

20. Miami Heat (from Golden State), Kasparas Jakucionis, g, Illinois.

21. Utah Jazz (from Minnesota), Will Riley, g/f, Illinois.

22. f-Atlanta Hawks (from the L.A. Lakers via New Orleans), Drake Powell, g/f, North Carolina.

23. g-New Orleans Pelicans (from Indiana), Asa Newell, f, Georgia.

24. h-Oklahoma City Thunder (from the L.A. Clippers), Nique Clifford, g/f, Colorado St.

25. Orlando Magic (from Denver), Jase Richardson, g, Michigan St.

26. Brooklyn Nets (from New York), Ben Saraf, g, (Israel).

27. Brooklyn Nets (from Houston), Danny Wolf, f, Michigan.

28. Boston Celtics, Hugo Gonzalez, g/f, (Spain).

29. i-Phoenix Suns (from Cleveland via Utah), Liam McNealy, f, UConn.

30. L.A. Clippers (from Oklahoma City), Yanic Konan Niederhauser, c, Penn St.

Thursday, June 27

Second Round

31. j-Minnesota Timberwolves (via Utah), Rasheer Fleming, f/c, Saint Josesph’s.

32. k-Boston Celtics (via Washington), Noah Penda, f, Le Mans Sarthe Basket (France).

33. Charlotte Hornets, Sion James, g/f, Duke.

34. Charlotte Hornets (via New Orleans), Ryank Kalkbrenner, c, Creighton.

35. Philadelphia 76ers, Johni Broome, c, Auburn.

36. l-Brooklyn Nets, Adou Thiero, f, Arkansas.

37. Detroit Pistons (via Toronto), Chaz Lanier, g, Tennessee.

38. m-San Antonio Spurs, Kam Jones, g, Marquette.

39. Toronto Raptors (via Portland), Alijah Martin, g, Florida.

40. n-Washington Wizards (from Washington via New Orleans), Micah Peavy, g/f, Georgetown.

41. o-Golden State Warriors (via Miami), Koby Brea, g/f, Kentucky.

42. Sacramento Kings (via Chicago), Maxime Raynuad, c, Stanford.

43. Washington Wizards (from Utah via Dallas), Jamir Watkins, g/f, Florida State.

44. Oklahoma City Thunder (via Atlanta), Brooks Barnhizer, g, Northwestern.

45. p-Chicago Bulls (via Sacramento), Rocco Zikarsky, c, Brisbane, Australia.

46. q-Orlando Magic, Amari Williams, c, Kentucky.

47. Milwaukee Bucks (via Detroit), Bogoljub Markovic, f/c, Mega Basketball, Serbia.

48. Memphis Grizzlies (via Golden State), Javon Small, g, West Virginia.

49. Cleveland Cavaliers (via Milwaukee), Tyrese Proctor, g, Duke.

50. r-New York Knicks (via Memphis), Kobe Sanders, g, Nevada.

51. s-Los Angeles Clippers (via Minnesota), Mohamed Diawara, f, Cholet Basket, France.

52. t-Phoenix Suns (via Denver), Alex Toohey, f, Sydney Kings, Australia.

53. Utah Jazz (via Los Angeles Clippers), John Tone, g/f, Wisconsin.

54. Indiana Pacers, Taelon Peter, g, Liberty.

55. u-Los Angeles Lakers, Lachlan Olbrich, f/c, Illawarra Hawks, Australia.

56. v-Memphis Grizzlies (via Houston), Will Richard, g, Florida.

57. w-Orlando Magic (via Boston), Max Shulga, g, VCU.

58. Cleveland Cavaliers, Saliou Niang, f/g, Dolomiti Energia Trento, Senegal.

59. x-Houston Rockets (via Oklahoma City), Jahmaj Mashack, g, Tennessee.

Proposed Trades

a-Houston to Phoenix.

b-Portland to Memphis

c-Atlanta to New Orleans.

d-Memphis to Portland.

e-Washington to Utah.

f-Atlanta to Brooklyn.

g-New Orleans to Atlanta.

h-Oklahoma City to Sacramento.

i-Phoenix to Charlotte.

j-Minnesota to Phoenix.

k-Boston to Orlando.

l-Brooklyn via Phoenix and Minnesota to L.A. Lakers.

m-San Antonio to Indiana.

n-Washington to New Orleans.

o-Golden State to Phoenix.

p-Chicago via L.A. Lakers to Minnesota.

q-Orlando to Boston.

r-New York to L.A. Clippers.

s-L.A. Clippers to New York.

t-Phoenix to Golden State.

u-L.A. Lakers to Chicago.

v-Memphis to Golden State.

w-Orlando to Boston.

x-Houston via Golden State and Phoenix to Memphis.

