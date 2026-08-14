The Standard Portland Classic Scores

Friday
At Columbia Edgewater Country Club
Portland, Ore.
Purse: $2 million
Yardage: 6,541; Par: 72
Second Round
|Arpichaya Yubol
|66-66—132
|Pajaree Anannarukarn
|67-66—133
|Hye Jin Choi
|66-67—133
|Sophia Schubert
|67-66—133
|Nataliya Guseva
|67-68—135
|Erika Hara
|69-66—135
|Grace Kim
|66-69—135
|Morgane Metraux
|68-67—135
|Hae-Ran Ryu
|67-68—135
|Jeeno Thitikul
|68-67—135
|Rose Zhang
|70-65—135
|Celine Boutier
|69-67—136
|Manon De Roey
|67-69—136
|Mariel Galdiano
|65-71—136
|Benedetta Moresco
|67-69—136
|Yealimi Noh
|69-67—136
|Na Rin An
|69-68—137
|Robyn Choi
|67-70—137
|Chella Choi
|70-67—137
|Soo Bin Joo
|67-70—137
|Minami Katsu
|70-67—137
|Mao Saigo
|69-68—137
|Suvichaya Vinijchaitham
|67-70—137
|Chanettee Wannasaen
|69-68—137
|Dewi Weber
|67-70—137
|Ruoning Yin
|69-68—137
|Ashleigh Buhai
|69-69—138
|Lauren Coughlin
|70-68—138
|Olivia Cowan
|66-72—138
|Lindy Duncan
|68-70—138
|Jodi Ewart Shadoff
|70-68—138
|Ayaka Furue
|68-70—138
|Chizzy Iwai
|67-71—138
|Jiwon Jeon
|67-71—138
|Andrea Lee
|70-68—138
|Jenny Bae
|70-69—139
|Nicole Broch Estrup
|71-68—139
|Anne Chen
|74-65—139
|Megha Ganne
|71-68—139
|Esther Henseleit
|72-67—139
|Juniper Jang
|72-67—139
|Yan Liu
|67-72—139
|Mimi Rhodes
|68-71—139
|Lauren Tenuta
|69-70—139
|Lauren Walsh
|66-73—139
|Xiaowen Yin
|73-66—139
|Weiwei Zhang
|71-68—139
|Aditi Ashok
|69-71—140
|Ana Belac
|72-68—140
|Camille Boyd
|68-72—140
|Amanda Doherty
|73-67—140
|Wei-Ling Hsu
|72-68—140
|You Min Hwang
|67-73—140
|Nika Ito
|71-69—140
|MinJi Kang
|71-69—140
|Gurleen Kaur
|70-70—140
|Maude-Aimee Leblanc
|72-68—140
|Somi Lee
|72-68—140
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|67-73—140
|Stephanie Meadow
|71-69—140
|Nastasia Nadaud
|69-71—140
|Alexa Pano
|69-71—140
|Emily Pedersen
|74-66—140
|Emily Tubert
|73-67—140
|Madison Young
|71-69—140
|Brianna Do
|71-70—141
|Celine Herbin
|71-70—141
|Jin Hee Im
|69-72—141
|Gina Kim
|74-67—141
|Dongeun Lee
|71-70—141
|Jeong Eun Lee5
|73-68—141
|Maria Marin
|66-75—141
|Carolina Melgrati
|68-73—141
|Farah O’Keefe
|74-67—141
|Bianca Pagdanganan
|66-75—141
|Lizette Salas
|67-74—141
|Yana Wilson
|71-70—141
|Michelle Zhang
|68-73—141
|Yahui Zhang
|73-68—141
|Briana Chacon
|73-69—142
|Laney Frye
|70-72—142
|Ariya Jutanugarn
|71-71—142
|Lucy Li
|72-70—142
|Yuna Nishimura
|73-69—142
|Pornanong Phatlum
|71-71—142
|Hinako Shibuno
|69-73—142
|Yuri Yoshida
|72-70—142
|Adela Cernousek
|73-70—143
|Muni He
|74-69—143
|Caroline Inglis
|74-69—143
|Stephanie Kyriacou
|72-71—143
|Julia Lopez Ramirez
|72-71—143
|Leona Maguire
|72-71—143
|Jessica Porvasnik
|73-70—143
|Paula Reto
|74-69—143
|Jennifer Chang
|70-74—144
|Valentine Delon
|76-68—144
|Aki Iwai
|73-71—144
|Mary Liu
|77-67—144
|Yu Liu
|72-72—144
|Polly Mack
|69-75—144
|Ryann O’Toole
|73-71—144
|Kaleiya Romero
|69-75—144
|Pauline Roussin-Bouchard
|72-72—144
|Linnea Strom
|75-69—144
|Chiara Tamburlini
|70-74—144
|Lottie Woad
|72-72—144
|Celine Borge
|75-70—145
|Daniela Darquea
|73-72—145
|Perrine Delacour
|72-73—145
|Isabella Fierro
|73-72—145
|Sofia Garcia
|73-72—145
|Frida Kinhult
|74-71—145
|Mina Kreiter
|72-73—145
|Hira Naveed
|74-71—145
|Gabriela Ruffels
|75-70—145
|Maja Stark
|73-72—145
|Gigi Stoll
|74-71—145
|Lexi Thompson
|73-72—145
|Gemma Dryburgh
|74-72—146
|Isi Gabsa
|71-75—146
|Danielle Kang
|72-74—146
|Megan Khang
|73-73—146
|Jeongeun Lee6
|72-74—146
|Brooke Matthews
|71-75—146
|Natasha Andrea Oon
|75-71—146
|Leah John
|77-70—147
|Moriya Jutanugarn
|71-76—147
|Emma McMyler
|70-77—147
|Riley Smyth
|71-76—147
|Lilia Vu
|75-72—147
|Laetitia Beck
|74-74—148
|Kokona Sakurai
|74-74—148
|Caley McGinty
|76-73—149
|Hailee Cooper
|81-69—150
|Savannah Grewal
|73-77—150
|Dani Holmqvist
|73-78—151
|Kum Kang Park
|75-76—151
|Christina Kim
|73-79—152
|Kate Smith-Stroh
|76-76—152
|Ingrid Lindblad
|76-79—155
|Yuka Saso
|80-77—157
|Jacinda Lee
|78-82—160
|Saki Baba
|76-86—162
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