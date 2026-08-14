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The Standard Portland Classic Scores

The Associated Press

August 14, 2026, 10:07 PM

Friday

At Columbia Edgewater Country Club

Portland, Ore.

Purse: $2 million

Yardage: 6,541; Par: 72

Second Round

Arpichaya Yubol 66-66—132
Pajaree Anannarukarn 67-66—133
Hye Jin Choi 66-67—133
Sophia Schubert 67-66—133
Nataliya Guseva 67-68—135
Erika Hara 69-66—135
Grace Kim 66-69—135
Morgane Metraux 68-67—135
Hae-Ran Ryu 67-68—135
Jeeno Thitikul 68-67—135
Rose Zhang 70-65—135
Celine Boutier 69-67—136
Manon De Roey 67-69—136
Mariel Galdiano 65-71—136
Benedetta Moresco 67-69—136
Yealimi Noh 69-67—136
Na Rin An 69-68—137
Robyn Choi 67-70—137
Chella Choi 70-67—137
Soo Bin Joo 67-70—137
Minami Katsu 70-67—137
Mao Saigo 69-68—137
Suvichaya Vinijchaitham 67-70—137
Chanettee Wannasaen 69-68—137
Dewi Weber 67-70—137
Ruoning Yin 69-68—137
Ashleigh Buhai 69-69—138
Lauren Coughlin 70-68—138
Olivia Cowan 66-72—138
Lindy Duncan 68-70—138
Jodi Ewart Shadoff 70-68—138
Ayaka Furue 68-70—138
Chizzy Iwai 67-71—138
Jiwon Jeon 67-71—138
Andrea Lee 70-68—138
Jenny Bae 70-69—139
Nicole Broch Estrup 71-68—139
Anne Chen 74-65—139
Megha Ganne 71-68—139
Esther Henseleit 72-67—139
Juniper Jang 72-67—139
Yan Liu 67-72—139
Mimi Rhodes 68-71—139
Lauren Tenuta 69-70—139
Lauren Walsh 66-73—139
Xiaowen Yin 73-66—139
Weiwei Zhang 71-68—139
Aditi Ashok 69-71—140
Ana Belac 72-68—140
Camille Boyd 68-72—140
Amanda Doherty 73-67—140
Wei-Ling Hsu 72-68—140
You Min Hwang 67-73—140
Nika Ito 71-69—140
MinJi Kang 71-69—140
Gurleen Kaur 70-70—140
Maude-Aimee Leblanc 72-68—140
Somi Lee 72-68—140
Carolina Lopez-Chacarra Coto 67-73—140
Stephanie Meadow 71-69—140
Nastasia Nadaud 69-71—140
Alexa Pano 69-71—140
Emily Pedersen 74-66—140
Emily Tubert 73-67—140
Madison Young 71-69—140
Brianna Do 71-70—141
Celine Herbin 71-70—141
Jin Hee Im 69-72—141
Gina Kim 74-67—141
Dongeun Lee 71-70—141
Jeong Eun Lee5 73-68—141
Maria Marin 66-75—141
Carolina Melgrati 68-73—141
Farah O’Keefe 74-67—141
Bianca Pagdanganan 66-75—141
Lizette Salas 67-74—141
Yana Wilson 71-70—141
Michelle Zhang 68-73—141
Yahui Zhang 73-68—141
Briana Chacon 73-69—142
Laney Frye 70-72—142
Ariya Jutanugarn 71-71—142
Lucy Li 72-70—142
Yuna Nishimura 73-69—142
Pornanong Phatlum 71-71—142
Hinako Shibuno 69-73—142
Yuri Yoshida 72-70—142
Adela Cernousek 73-70—143
Muni He 74-69—143
Caroline Inglis 74-69—143
Stephanie Kyriacou 72-71—143
Julia Lopez Ramirez 72-71—143
Leona Maguire 72-71—143
Jessica Porvasnik 73-70—143
Paula Reto 74-69—143
Jennifer Chang 70-74—144
Valentine Delon 76-68—144
Aki Iwai 73-71—144
Mary Liu 77-67—144
Yu Liu 72-72—144
Polly Mack 69-75—144
Ryann O’Toole 73-71—144
Kaleiya Romero 69-75—144
Pauline Roussin-Bouchard 72-72—144
Linnea Strom 75-69—144
Chiara Tamburlini 70-74—144
Lottie Woad 72-72—144
Celine Borge 75-70—145
Daniela Darquea 73-72—145
Perrine Delacour 72-73—145
Isabella Fierro 73-72—145
Sofia Garcia 73-72—145
Frida Kinhult 74-71—145
Mina Kreiter 72-73—145
Hira Naveed 74-71—145
Gabriela Ruffels 75-70—145
Maja Stark 73-72—145
Gigi Stoll 74-71—145
Lexi Thompson 73-72—145
Gemma Dryburgh 74-72—146
Isi Gabsa 71-75—146
Danielle Kang 72-74—146
Megan Khang 73-73—146
Jeongeun Lee6 72-74—146
Brooke Matthews 71-75—146
Natasha Andrea Oon 75-71—146
Leah John 77-70—147
Moriya Jutanugarn 71-76—147
Emma McMyler 70-77—147
Riley Smyth 71-76—147
Lilia Vu 75-72—147
Laetitia Beck 74-74—148
Kokona Sakurai 74-74—148
Caley McGinty 76-73—149
Hailee Cooper 81-69—150
Savannah Grewal 73-77—150
Dani Holmqvist 73-78—151
Kum Kang Park 75-76—151
Christina Kim 73-79—152
Kate Smith-Stroh 76-76—152
Ingrid Lindblad 76-79—155
Yuka Saso 80-77—157
Jacinda Lee 78-82—160
Saki Baba 76-86—162

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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