The Standard Portland Classic Par Scores

Friday
At Columbia Edgewater Country Club
Portland, Ore.
Purse: $2 million
Yardage: 6,541; Par: 72
Second Round
|Arpichaya Yubol
|66-66—132
|-12
|Pajaree Anannarukarn
|67-66—133
|-11
|Hye Jin Choi
|66-67—133
|-11
|Sophia Schubert
|67-66—133
|-11
|Nataliya Guseva
|67-68—135
|-9
|Erika Hara
|69-66—135
|-9
|Grace Kim
|66-69—135
|-9
|Morgane Metraux
|68-67—135
|-9
|Hae-Ran Ryu
|67-68—135
|-9
|Jeeno Thitikul
|68-67—135
|-9
|Rose Zhang
|70-65—135
|-9
|Celine Boutier
|69-67—136
|-8
|Manon De Roey
|67-69—136
|-8
|Mariel Galdiano
|65-71—136
|-8
|Benedetta Moresco
|67-69—136
|-8
|Yealimi Noh
|69-67—136
|-8
|Na Rin An
|69-68—137
|-7
|Robyn Choi
|67-70—137
|-7
|Chella Choi
|70-67—137
|-7
|Soo Bin Joo
|67-70—137
|-7
|Minami Katsu
|70-67—137
|-7
|Mao Saigo
|69-68—137
|-7
|Suvichaya Vinijchaitham
|67-70—137
|-7
|Chanettee Wannasaen
|69-68—137
|-7
|Dewi Weber
|67-70—137
|-7
|Ruoning Yin
|69-68—137
|-7
|Ashleigh Buhai
|69-69—138
|-6
|Lauren Coughlin
|70-68—138
|-6
|Olivia Cowan
|66-72—138
|-6
|Lindy Duncan
|68-70—138
|-6
|Jodi Ewart Shadoff
|70-68—138
|-6
|Ayaka Furue
|68-70—138
|-6
|Chizzy Iwai
|67-71—138
|-6
|Jiwon Jeon
|67-71—138
|-6
|Andrea Lee
|70-68—138
|-6
|Jenny Bae
|70-69—139
|-5
|Nicole Broch Estrup
|71-68—139
|-5
|Anne Chen
|74-65—139
|-5
|Megha Ganne
|71-68—139
|-5
|Esther Henseleit
|72-67—139
|-5
|Juniper Jang
|72-67—139
|-5
|Yan Liu
|67-72—139
|-5
|Mimi Rhodes
|68-71—139
|-5
|Lauren Tenuta
|69-70—139
|-5
|Lauren Walsh
|66-73—139
|-5
|Xiaowen Yin
|73-66—139
|-5
|Weiwei Zhang
|71-68—139
|-5
|Aditi Ashok
|69-71—140
|-4
|Ana Belac
|72-68—140
|-4
|Camille Boyd
|68-72—140
|-4
|Amanda Doherty
|73-67—140
|-4
|Wei-Ling Hsu
|72-68—140
|-4
|You Min Hwang
|67-73—140
|-4
|Nika Ito
|71-69—140
|-4
|MinJi Kang
|71-69—140
|-4
|Gurleen Kaur
|70-70—140
|-4
|Maude-Aimee Leblanc
|72-68—140
|-4
|Somi Lee
|72-68—140
|-4
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|67-73—140
|-4
|Stephanie Meadow
|71-69—140
|-4
|Nastasia Nadaud
|69-71—140
|-4
|Alexa Pano
|69-71—140
|-4
|Emily Pedersen
|74-66—140
|-4
|Emily Tubert
|73-67—140
|-4
|Madison Young
|71-69—140
|-4
|Brianna Do
|71-70—141
|-3
|Celine Herbin
|71-70—141
|-3
|Jin Hee Im
|69-72—141
|-3
|Gina Kim
|74-67—141
|-3
|Dongeun Lee
|71-70—141
|-3
|Jeong Eun Lee5
|73-68—141
|-3
|Maria Marin
|66-75—141
|-3
|Carolina Melgrati
|68-73—141
|-3
|Farah O’Keefe
|74-67—141
|-3
|Bianca Pagdanganan
|66-75—141
|-3
|Lizette Salas
|67-74—141
|-3
|Yana Wilson
|71-70—141
|-3
|Michelle Zhang
|68-73—141
|-3
|Yahui Zhang
|73-68—141
|-3
|Briana Chacon
|73-69—142
|-2
|Laney Frye
|70-72—142
|-2
|Ariya Jutanugarn
|71-71—142
|-2
|Lucy Li
|72-70—142
|-2
|Yuna Nishimura
|73-69—142
|-2
|Pornanong Phatlum
|71-71—142
|-2
|Hinako Shibuno
|69-73—142
|-2
|Yuri Yoshida
|72-70—142
|-2
|Adela Cernousek
|73-70—143
|-1
|Muni He
|74-69—143
|-1
|Caroline Inglis
|74-69—143
|-1
|Stephanie Kyriacou
|72-71—143
|-1
|Julia Lopez Ramirez
|72-71—143
|-1
|Leona Maguire
|72-71—143
|-1
|Jessica Porvasnik
|73-70—143
|-1
|Paula Reto
|74-69—143
|-1
|Jennifer Chang
|70-74—144
|E
|Valentine Delon
|76-68—144
|E
|Aki Iwai
|73-71—144
|E
|Mary Liu
|77-67—144
|E
|Yu Liu
|72-72—144
|E
|Polly Mack
|69-75—144
|E
|Ryann O’Toole
|73-71—144
|E
|Kaleiya Romero
|69-75—144
|E
|Pauline Roussin-Bouchard
|72-72—144
|E
|Linnea Strom
|75-69—144
|E
|Chiara Tamburlini
|70-74—144
|E
|Lottie Woad
|72-72—144
|E
|Celine Borge
|75-70—145
|+1
|Daniela Darquea
|73-72—145
|+1
|Perrine Delacour
|72-73—145
|+1
|Isabella Fierro
|73-72—145
|+1
|Sofia Garcia
|73-72—145
|+1
|Frida Kinhult
|74-71—145
|+1
|Mina Kreiter
|72-73—145
|+1
|Hira Naveed
|74-71—145
|+1
|Gabriela Ruffels
|75-70—145
|+1
|Maja Stark
|73-72—145
|+1
|Gigi Stoll
|74-71—145
|+1
|Lexi Thompson
|73-72—145
|+1
|Gemma Dryburgh
|74-72—146
|+2
|Isi Gabsa
|71-75—146
|+2
|Danielle Kang
|72-74—146
|+2
|Megan Khang
|73-73—146
|+2
|Jeongeun Lee6
|72-74—146
|+2
|Brooke Matthews
|71-75—146
|+2
|Natasha Andrea Oon
|75-71—146
|+2
|Leah John
|77-70—147
|+3
|Moriya Jutanugarn
|71-76—147
|+3
|Emma McMyler
|70-77—147
|+3
|Riley Smyth
|71-76—147
|+3
|Lilia Vu
|75-72—147
|+3
|Laetitia Beck
|74-74—148
|+4
|Kokona Sakurai
|74-74—148
|+4
|Caley McGinty
|76-73—149
|+5
|Hailee Cooper
|81-69—150
|+6
|Savannah Grewal
|73-77—150
|+6
|Dani Holmqvist
|73-78—151
|+7
|Kum Kang Park
|75-76—151
|+7
|Christina Kim
|73-79—152
|+8
|Kate Smith-Stroh
|76-76—152
|+8
|Ingrid Lindblad
|76-79—155
|+11
|Yuka Saso
|80-77—157
|+13
|Jacinda Lee
|78-82—160
|+16
|Saki Baba
|76-86—162
|+18
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