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The Standard Portland Classic Par Scores

The Associated Press

August 14, 2026, 10:07 PM

Friday

At Columbia Edgewater Country Club

Portland, Ore.

Purse: $2 million

Yardage: 6,541; Par: 72

Second Round

Arpichaya Yubol 66-66—132 -12
Pajaree Anannarukarn 67-66—133 -11
Hye Jin Choi 66-67—133 -11
Sophia Schubert 67-66—133 -11
Nataliya Guseva 67-68—135 -9
Erika Hara 69-66—135 -9
Grace Kim 66-69—135 -9
Morgane Metraux 68-67—135 -9
Hae-Ran Ryu 67-68—135 -9
Jeeno Thitikul 68-67—135 -9
Rose Zhang 70-65—135 -9
Celine Boutier 69-67—136 -8
Manon De Roey 67-69—136 -8
Mariel Galdiano 65-71—136 -8
Benedetta Moresco 67-69—136 -8
Yealimi Noh 69-67—136 -8
Na Rin An 69-68—137 -7
Robyn Choi 67-70—137 -7
Chella Choi 70-67—137 -7
Soo Bin Joo 67-70—137 -7
Minami Katsu 70-67—137 -7
Mao Saigo 69-68—137 -7
Suvichaya Vinijchaitham 67-70—137 -7
Chanettee Wannasaen 69-68—137 -7
Dewi Weber 67-70—137 -7
Ruoning Yin 69-68—137 -7
Ashleigh Buhai 69-69—138 -6
Lauren Coughlin 70-68—138 -6
Olivia Cowan 66-72—138 -6
Lindy Duncan 68-70—138 -6
Jodi Ewart Shadoff 70-68—138 -6
Ayaka Furue 68-70—138 -6
Chizzy Iwai 67-71—138 -6
Jiwon Jeon 67-71—138 -6
Andrea Lee 70-68—138 -6
Jenny Bae 70-69—139 -5
Nicole Broch Estrup 71-68—139 -5
Anne Chen 74-65—139 -5
Megha Ganne 71-68—139 -5
Esther Henseleit 72-67—139 -5
Juniper Jang 72-67—139 -5
Yan Liu 67-72—139 -5
Mimi Rhodes 68-71—139 -5
Lauren Tenuta 69-70—139 -5
Lauren Walsh 66-73—139 -5
Xiaowen Yin 73-66—139 -5
Weiwei Zhang 71-68—139 -5
Aditi Ashok 69-71—140 -4
Ana Belac 72-68—140 -4
Camille Boyd 68-72—140 -4
Amanda Doherty 73-67—140 -4
Wei-Ling Hsu 72-68—140 -4
You Min Hwang 67-73—140 -4
Nika Ito 71-69—140 -4
MinJi Kang 71-69—140 -4
Gurleen Kaur 70-70—140 -4
Maude-Aimee Leblanc 72-68—140 -4
Somi Lee 72-68—140 -4
Carolina Lopez-Chacarra Coto 67-73—140 -4
Stephanie Meadow 71-69—140 -4
Nastasia Nadaud 69-71—140 -4
Alexa Pano 69-71—140 -4
Emily Pedersen 74-66—140 -4
Emily Tubert 73-67—140 -4
Madison Young 71-69—140 -4
Brianna Do 71-70—141 -3
Celine Herbin 71-70—141 -3
Jin Hee Im 69-72—141 -3
Gina Kim 74-67—141 -3
Dongeun Lee 71-70—141 -3
Jeong Eun Lee5 73-68—141 -3
Maria Marin 66-75—141 -3
Carolina Melgrati 68-73—141 -3
Farah O’Keefe 74-67—141 -3
Bianca Pagdanganan 66-75—141 -3
Lizette Salas 67-74—141 -3
Yana Wilson 71-70—141 -3
Michelle Zhang 68-73—141 -3
Yahui Zhang 73-68—141 -3
Briana Chacon 73-69—142 -2
Laney Frye 70-72—142 -2
Ariya Jutanugarn 71-71—142 -2
Lucy Li 72-70—142 -2
Yuna Nishimura 73-69—142 -2
Pornanong Phatlum 71-71—142 -2
Hinako Shibuno 69-73—142 -2
Yuri Yoshida 72-70—142 -2
Adela Cernousek 73-70—143 -1
Muni He 74-69—143 -1
Caroline Inglis 74-69—143 -1
Stephanie Kyriacou 72-71—143 -1
Julia Lopez Ramirez 72-71—143 -1
Leona Maguire 72-71—143 -1
Jessica Porvasnik 73-70—143 -1
Paula Reto 74-69—143 -1
Jennifer Chang 70-74—144 E
Valentine Delon 76-68—144 E
Aki Iwai 73-71—144 E
Mary Liu 77-67—144 E
Yu Liu 72-72—144 E
Polly Mack 69-75—144 E
Ryann O’Toole 73-71—144 E
Kaleiya Romero 69-75—144 E
Pauline Roussin-Bouchard 72-72—144 E
Linnea Strom 75-69—144 E
Chiara Tamburlini 70-74—144 E
Lottie Woad 72-72—144 E
Celine Borge 75-70—145 +1
Daniela Darquea 73-72—145 +1
Perrine Delacour 72-73—145 +1
Isabella Fierro 73-72—145 +1
Sofia Garcia 73-72—145 +1
Frida Kinhult 74-71—145 +1
Mina Kreiter 72-73—145 +1
Hira Naveed 74-71—145 +1
Gabriela Ruffels 75-70—145 +1
Maja Stark 73-72—145 +1
Gigi Stoll 74-71—145 +1
Lexi Thompson 73-72—145 +1
Gemma Dryburgh 74-72—146 +2
Isi Gabsa 71-75—146 +2
Danielle Kang 72-74—146 +2
Megan Khang 73-73—146 +2
Jeongeun Lee6 72-74—146 +2
Brooke Matthews 71-75—146 +2
Natasha Andrea Oon 75-71—146 +2
Leah John 77-70—147 +3
Moriya Jutanugarn 71-76—147 +3
Emma McMyler 70-77—147 +3
Riley Smyth 71-76—147 +3
Lilia Vu 75-72—147 +3
Laetitia Beck 74-74—148 +4
Kokona Sakurai 74-74—148 +4
Caley McGinty 76-73—149 +5
Hailee Cooper 81-69—150 +6
Savannah Grewal 73-77—150 +6
Dani Holmqvist 73-78—151 +7
Kum Kang Park 75-76—151 +7
Christina Kim 73-79—152 +8
Kate Smith-Stroh 76-76—152 +8
Ingrid Lindblad 76-79—155 +11
Yuka Saso 80-77—157 +13
Jacinda Lee 78-82—160 +16
Saki Baba 76-86—162 +18

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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