Sports on TV for Thursday, Aug. 20

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, Aug. 20
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:25 a.m. (Friday)
FS2 — AFL: Brisbane at Collingwood
AUTO RACING
6:30 a.m. (Friday)
APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands
CFL FOOTBALL
7:30 p.m.
CBSSN — Ottawa at Montreal
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
7 p.m.
SECN — James Madison at Georgia
7:30 p.m.
ESPNU — North Carolina at Arkansas
8 p.m.
ACCN — Furman at Clemson
BTN — Notre Dame at Nebraska
10 p.m.
BTN — San Diego at Washington
GOLF
7:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Nexo Championship, First Round, Trump International Golf Links, Aberdeenshire, Scotland
10 a.m.
ESPN — PGA Tour: BMW Championship, First Round, Bellerive Country Club, St. Louis
Noon
GOLF — Korn Ferry Tour: AdventHealth Championship, First Round, Blue Hills Country Club, Kansas City, Mo.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: BMW Championship, First Round, Bellerive Country Club, St. Louis
7 p.m.
GOLF — LPGA Tour: CPKS Women’s Open, First Round, Royal Mayfair Golf Club, Edmonton, Alberta, Canada
HIGH SCHOOL FOOTBALL
8 p.m.
ESPN2 — Brentwood Academy (Tenn.) at Baylor School (Tenn.)
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — Saratoga Live
LITTLE LEAGUE BASEBALL
Noon
ESPN — Little League World Series: Sydney vs. Tijuana, Baja California, International Bracket, South Williamsport, Pa.
2 p.m.
ESPN — Little League World Series: Hamilton, Ohio vs. Henderson, Nev., United States Bracket, South Williamsport, Pa.
4 p.m.
ESPN — Little League World Series: Tokyo vs. Willemstad, Curaçao, International Bracket, South Williamsport, Pa.
6 p.m.
ESPN2 — Little League World Series: Bonita, Calif. vs. Davenport, Iowa, United States Bracket, South Williamsport, Pa.
MLB BASEBALL
2 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Seattle at Milwaukee (2:10 p.m.) OR Athletics at Kansas City (2:10 p.m.)
8 p.m.
FS1 — Washington at Texas (8:05 p.m.)
NFL FOOTBALL
8 p.m.
ESPN — Preseason: Las Vegas at Houston
10 p.m.
NFLN — Preseason: San Francisco at L.A. Chargers
RUGBY (MEN’S)
5:45 a.m.
FS2 — NRL: Penrith at Melbourne
TENNIS
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Cincinnati-ATP/WTA – Live; ATP/WTA Quarterfinals 1 & 2; ATP Doubles Round 2; WTA Doubles Quarterfinals
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
PRIME VIDEO — Indiana at Dallas
10 p.m.
PRIME VIDEO — Atlanta at Los Angeles
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.