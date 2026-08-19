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Sports on TV for Thursday, Aug. 20

The Associated Press

August 19, 2026, 10:13 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Aug. 20

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:25 a.m. (Friday)

FS2 — AFL: Brisbane at Collingwood

AUTO RACING

6:30 a.m. (Friday)

APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands

CFL FOOTBALL

7:30 p.m.

CBSSN — Ottawa at Montreal

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

7 p.m.

SECN — James Madison at Georgia

7:30 p.m.

ESPNU — North Carolina at Arkansas

8 p.m.

ACCN — Furman at Clemson

BTN — Notre Dame at Nebraska

10 p.m.

BTN — San Diego at Washington

GOLF

7:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Nexo Championship, First Round, Trump International Golf Links, Aberdeenshire, Scotland

10 a.m.

ESPN — PGA Tour: BMW Championship, First Round, Bellerive Country Club, St. Louis

Noon

GOLF — Korn Ferry Tour: AdventHealth Championship, First Round, Blue Hills Country Club, Kansas City, Mo.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: BMW Championship, First Round, Bellerive Country Club, St. Louis

7 p.m.

GOLF — LPGA Tour: CPKS Women’s Open, First Round, Royal Mayfair Golf Club, Edmonton, Alberta, Canada

HIGH SCHOOL FOOTBALL

8 p.m.

ESPN2 — Brentwood Academy (Tenn.) at Baylor School (Tenn.)

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — Saratoga Live

LITTLE LEAGUE BASEBALL

Noon

ESPN — Little League World Series: Sydney vs. Tijuana, Baja California, International Bracket, South Williamsport, Pa.

2 p.m.

ESPN — Little League World Series: Hamilton, Ohio vs. Henderson, Nev., United States Bracket, South Williamsport, Pa.

4 p.m.

ESPN — Little League World Series: Tokyo vs. Willemstad, Curaçao, International Bracket, South Williamsport, Pa.

6 p.m.

ESPN2 — Little League World Series: Bonita, Calif. vs. Davenport, Iowa, United States Bracket, South Williamsport, Pa.

MLB BASEBALL

2 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Seattle at Milwaukee (2:10 p.m.) OR Athletics at Kansas City (2:10 p.m.)

8 p.m.

FS1 — Washington at Texas (8:05 p.m.)

NFL FOOTBALL

8 p.m.

ESPN — Preseason: Las Vegas at Houston

10 p.m.

NFLN — Preseason: San Francisco at L.A. Chargers

RUGBY (MEN’S)

5:45 a.m.

FS2 — NRL: Penrith at Melbourne

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Cincinnati-ATP/WTA – Live; ATP/WTA Quarterfinals 1 & 2; ATP Doubles Round 2; WTA Doubles Quarterfinals

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

PRIME VIDEO — Indiana at Dallas

10 p.m.

PRIME VIDEO — Atlanta at Los Angeles

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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