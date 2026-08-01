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Rocket Classic Scores

The Associated Press

August 1, 2026, 6:06 PM

Saturday

At North Course

Detroit

Purse: $10 million

Yardage: 7,328; Par: 70

Third Round

Davis Riley 68-64-63—195
Michael Brennan 65-67-64—196
Rickie Fowler 63-68-67—198
Rasmus Højgaard 69-68-61—198
Chris Kirk 65-67-66—198
Cameron Young 69-61-68—198
Michael Kim 65-67-67—199
Xander Schauffele 66-66-67—199
Michael Thorbjornsen 69-64-66—199
Kris Ventura 68-66-65—199
Patrick Cantlay 64-66-70—200
Luke Clanton 66-67-67—200
Benjamin James 67-68-65—200
Si Woo Kim 69-66-65—200
Justin Lower 68-65-67—200
Matt Wallace 67-64-69—200
Ryan Gerard 63-69-69—201
Russell Henley 67-67-67—201
Rico Hoey 66-69-66—201
David Lipsky 67-67-67—201
Adrien Saddier 67-67-67—201
Kevin Yu 66-70-65—201
Keegan Bradley 65-68-69—202
Ricky Castillo 66-68-68—202
Zecheng Dou 69-67-66—202
Austin Eckroat 67-68-67—202
Doug Ghim 65-67-70—202
Emiliano Grillo 66-67-69—202
Joe Highsmith 68-67-67—202
Sungjae Im 67-69-66—202
Stephan Jaeger 65-68-69—202
Mac Meissner 69-68-65—202
Keita Nakajima 69-67-66—202
Thorbjørn Olesen 67-68-67—202
Marco Penge 70-64-68—202
Kevin Roy 69-66-67—202
Jordan L. Smith 66-71-65—202
Brandt Snedeker 66-68-68—202
Davis Thompson 67-68-67—202
Chandler Blanchet 72-65-66—203
Jacob Bridgeman 68-65-70—203
Corey Conners 67-67-69—203
Johnny Keefer 66-70-67—203
Ben Kohles 70-65-68—203
Jackson Koivun 69-67-67—203
Hideki Matsuyama 67-68-68—203
Gordon Sargent 67-69-67—203
Patrick Fishburn 64-66-74—204
Max Greyserman 68-68-68—204
Adam Schenk 67-68-69—204
Neal Shipley 67-70-67—204
J.J. Spaun 67-67-70—204
Jordan Spieth 68-66-70—204
Karl Vilips 69-67-68—204
Christiaan Bezuidenhout 68-69-68—205
Zac Blair 69-66-70—205
Tony Finau 68-67-70—205
Nicolai Højgaard 66-69-70—205
Hank Lebioda 69-66-70—205
Brian Campbell 68-68-70—206
Beau Hossler 69-67-70—206
Matt Kuchar 68-68-70—206
Peter Malnati 61-71-74—206
Jackson Suber 66-71-69—206
Nick Taylor 69-66-71—206
Mark Hubbard 66-68-73—207
Harris English 67-69-72—208
Ryo Hisatsune 66-70-72—208
Matthew McCarty 70-66-72—208
Dylan Wu 67-70-71—208
Adam Svensson 69-68-74—211
William Mouw 71-66-75—212
Marcelo Rozo 69-68-78—215

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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