x-first half winner All Times EDT Saturday’s Games Vancouver 5, Tri-City 3 Eugene 8, Hillsboro 4 Spokane 9, Everett 2…

x-first half winner

All Times EDT

Saturday’s Games

Vancouver 5, Tri-City 3

Eugene 8, Hillsboro 4

Spokane 9, Everett 2

Sunday’s Games

Vancouver 4, Tri-City 2

Eugene 5, Hillsboro 3

Spokane 8, Everett 7

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.

Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.

Everett at Tri-City, 10:05 p.m.

Wednesday’s Games

Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.

Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.

Everett at Tri-City, 10:05 p.m.

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