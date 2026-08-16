NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at HOUSTON OFF OFF (OFF) Las Vegas at LA CHARGERS OFF OFF (OFF)…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at HOUSTON
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Las Vegas
|at LA CHARGERS
|OFF
|OFF
|(OFF)
|San Francisco
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at PITTSBURGH
|OFF
|OFF
|(OFF)
|NY Jets
|at JACKSONVILLE
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Carolina
|at DENVER
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Green Bay
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Washington
|at INDIANAPOLIS
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Atlanta
|at CLEVELAND
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Buffalo
|at MINNESOTA
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Baltimore
|at LA RAMS
|OFF
|OFF
|(OFF)
|New Orleans
|at MIAMI
|OFF
|OFF
|(OFF)
|NY Giants
|at NEW ENGLAND
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Philadelphia
|at CINCINNATI
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Chicago
|at TAMPA BAY
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Kansas City
|at ARIZONA
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Dallas
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TENNESSEE
|OFF
|OFF
|(OFF)
|Seattle
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TCU
|6½
|7½
|(47½)
|North Carolina
|at USC
|35½
|38½
|(60½)
|San Jose State
|at VIRGINIA
|5½
|5½
|(53½)
|NC State
|at NORTH DAKOTA STATE
|8½
|6½
|(47½)
|Jacksonville State
|at EASTERN MICHIGAN
|7½
|8½
|(52½)
|Sacramento State
|at STANFORD
|3½
|5½
|(49½)
|Hawaii
|at FLORIDA STATE
|30½
|31½
|(52½)
|New Mexico State
|at UNLV
|3½
|6½
|(57½)
|Memphis
MLB
Monday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TAMPA BAY
|OFF
|Baltimore
|OFF
|at KANSAS CITY
|OFF
|Athletics
|OFF
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CINCINNATI
|OFF
|St. Louis
|OFF
|at PHILADELPHIA
|-240
|Miami
|+190
|at CINCINNATI
|OFF
|St. Louis
|OFF
|at N.Y METS
|-124
|San Diego
|+101
|LA Dodgers
|-248
|at COLORADO
|+192
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Detroit
|-118
|at PITTSBURGH
|+100
|at BOSTON
|OFF
|Arizona
|OFF
|Atlanta
|-127
|at MINNESOTA
|+104
|at CHICAGO CUBS
|-173
|Chicago White Sox
|+139
Consensus odds provided by Sportradar
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