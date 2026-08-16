Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

August 16, 2026, 4:14 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HOUSTON OFF OFF (OFF) Las Vegas
at LA CHARGERS OFF OFF (OFF) San Francisco

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at PITTSBURGH OFF OFF (OFF) NY Jets
at JACKSONVILLE OFF OFF (OFF) Carolina
at DENVER OFF OFF (OFF) Green Bay

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DETROIT OFF OFF (OFF) Washington
at INDIANAPOLIS OFF OFF (OFF) Atlanta
at CLEVELAND OFF OFF (OFF) Buffalo
at MINNESOTA OFF OFF (OFF) Baltimore
at LA RAMS OFF OFF (OFF) New Orleans
at MIAMI OFF OFF (OFF) NY Giants
at NEW ENGLAND OFF OFF (OFF) Philadelphia
at CINCINNATI OFF OFF (OFF) Chicago
at TAMPA BAY OFF OFF (OFF) Kansas City
at ARIZONA OFF OFF (OFF) Dallas

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TENNESSEE OFF OFF (OFF) Seattle

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU (47½) North Carolina
at USC 35½ 38½ (60½) San Jose State
at VIRGINIA (53½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE (47½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (52½) Sacramento State
at STANFORD (49½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 31½ (52½) New Mexico State
at UNLV (57½) Memphis

MLB

Monday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TAMPA BAY OFF Baltimore OFF
at KANSAS CITY OFF Athletics OFF

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CINCINNATI OFF St. Louis OFF
at PHILADELPHIA -240 Miami +190
at CINCINNATI OFF St. Louis OFF
at N.Y METS -124 San Diego +101
LA Dodgers -248 at COLORADO +192

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Detroit -118 at PITTSBURGH +100
at BOSTON OFF Arizona OFF
Atlanta -127 at MINNESOTA +104
at CHICAGO CUBS -173 Chicago White Sox +139

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up