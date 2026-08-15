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FedEx St. Jude Championship Scores

The Associated Press

August 15, 2026, 6:08 PM

Saturday

At TPC Southwind

Memphis, Tenn.

Purse: $20 million

Yardage: 7,288; Par: 70

Third Round

Scottie Scheffler 68-61-68—197
Sam Burns 67-70-62—199
Sungjae Im 66-66-67—199
Tommy Fleetwood 66-68-68—202
Jake Knapp 65-70-67—202
Brian Harman 70-64-69—203
Si Woo Kim 70-68-65—203
Hideki Matsuyama 66-70-67—203
Alex Noren 71-66-66—203
Viktor Hovland 68-64-72—204
Tom Kim 69-72-63—204
Kurt Kitayama 65-73-66—204
Patrick Cantlay 69-66-70—205
Wyndham Clark 69-66-70—205
Nicolas Echavarria 68-66-71—205
Chris Gotterup 66-70-69—205
J.T. Poston 71-68-66—205
Adam Scott 66-70-69—205
Matt Fitzpatrick 70-67-69—206
Jordan Spieth 65-69-72—206
Nick Taylor 69-68-69—206
Jacob Bridgeman 69-70-68—207
Pierceson Coody 71-66-70—207
Rickie Fowler 68-73-66—207
Jackson Koivun 71-70-66—207
Maverick McNealy 68-70-69—207
Keith Mitchell 69-66-72—207
Patrick Rodgers 67-69-71—207
Xander Schauffele 67-72-68—207
J.J. Spaun 71-69-67—207
Gary Woodland 66-71-70—207
Ludvig Åberg 68-65-74—207
Bud Cauley 66-72-70—208
Ryan Gerard 70-70-68—208
Harry Hall 72-68-68—208
Russell Henley 71-70-67—208
Alex Smalley 68-68-72—208
Max Homa 73-67-69—209
Aaron Rai 72-66-71—209
Justin Thomas 70-67-72—209
Michael Brennan 73-70-67—210
Ryo Hisatsune 69-70-71—210
Matti Schmid 73-70-67—210
Sam Stevens 69-71-70—210
Cameron Young 69-69-72—210
Nicolai Højgaard 73-70-68—211
Michael Kim 65-72-74—211
Collin Morikawa 71-69-71—211
Jordan L. Smith 71-73-67—211
Sudarshan Yellamaraju 70-65-76—211
Corey Conners 71-71-70—212
Michael Thorbjornsen 65-75-72—212
Ben Griffin 73-71-69—213
Min Woo Lee 67-71-75—213
Shane Lowry 69-72-72—213
Sepp Straka 68-73-72—213
Ricky Castillo 72-74-68—214
Eric Cole 72-72-70—214
Harris English 68-75-71—214
Aldrich Potgieter 71-71-72—214
Alex Fitzpatrick 71-74-70—215
Matthew McCarty 73-72-71—216
Rory McIlroy 74-70-72—216
Kristoffer Reitan 72-71-73—216
Justin Rose 73-70-73—216
Akshay Bhatia 72-72-73—217
Ryan Fox 73-73-72—218
Sahith Theegala 69-72-79—220

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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