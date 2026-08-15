Boeing Classic Tour Scores

Saturday
At Snoqualmie Ridge
Snoqualmie, Wash.
Purse: $2.3 million
Yardage: 7,234; Par: 72
Second Round
|Steven Alker
|67-68—135
|Vaughn Taylor
|68-68—136
|Steve Flesch
|68-69—137
|Søren Kjeldsen
|70-67—137
|Notah Begay
|71-67—138
|Ángel Cabrera
|69-69—138
|Richard Green
|73-65—138
|Jerry Kelly
|67-71—138
|Rory Sabbatini
|65-73—138
|Stewart Cink
|68-71—139
|Darren Clarke
|68-71—139
|Fred Couples
|71-68—139
|George McNeill
|68-71—139
|Scott Parel
|69-70—139
|Tommy Gainey
|72-68—140
|Matt Gogel
|70-70—140
|Miguel Ángel Jiménez
|70-70—140
|David Toms
|71-69—140
|Shane Bertsch
|70-71—141
|Greg Chalmers
|72-69—141
|Brian Gay
|69-72—141
|Kirk Triplett
|71-70—141
|Steve Allan
|69-73—142
|Gordon Burns
|71-71—142
|Alex Cejka
|74-68—142
|Ernie Els
|75-67—142
|J.J. Henry
|72-70—142
|Stephen Ames
|73-70—143
|Michael Block
|70-73—143
|Chad Campbell
|75-68—143
|Chris Devlin
|74-69—143
|Tim Herron
|68-75—143
|Paul Stankowski
|74-69—143
|Scott Verplank
|69-74—143
|Stuart Appleby
|74-70—144
|Thongchai Jaidee
|71-73—144
|Robert Karlsson
|73-71—144
|Rod Pampling
|72-72—144
|Brett Quigley
|74-70—144
|John Rollins
|72-72—144
|Kevin Sutherland
|73-71—144
|Boo Weekley
|74-70—144
|K.J. Choi
|73-72—145
|Ricardo Gonzalez
|74-71—145
|Tim Petrovic
|72-73—145
|Dicky Pride
|73-72—145
|Mario Tiziani
|75-70—145
|Y.E. Yang
|75-70—145
|Michael Allen
|77-69—146
|Ben Crane
|74-72—146
|Keith Horne
|73-73—146
|Tom Pernice
|73-73—146
|Vijay Singh
|69-77—146
|Michael Wright
|71-75—146
|Ryan Armour
|75-72—147
|Paul Goydos
|76-71—147
|Jeff Maggert
|75-72—147
|Ryan Malby
|75-72—147
|Billy Mayfair
|75-72—147
|Rocco Mediate
|73-74—147
|Timothy O’Neal
|72-75—147
|Tag Ridings
|76-71—147
|Ken Tanigawa
|74-73—147
|Mike Weir
|76-71—147
|Joe Durant
|75-73—148
|Justin Leonard
|76-72—148
|Heath Slocum
|72-76—148
|Charlie Wi
|80-69—149
|Billy Andrade
|76-74—150
|Tom Lehman
|73-77—150
|Duffy Waldorf
|76-74—150
|Scott McCarron
|76-75—151
|Ken Duke
|73-79—152
|Woody Austin
|78-75—153
|Chris DiMarco
|76-77—153
|John Senden
|80-77—157
|Doug Barron
|73-WD
|David Duval
|78-WD
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