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Boeing Classic Tour Scores

The Associated Press

August 15, 2026, 8:05 PM

Saturday

At Snoqualmie Ridge

Snoqualmie, Wash.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,234; Par: 72

Second Round

Steven Alker 67-68—135
Vaughn Taylor 68-68—136
Steve Flesch 68-69—137
Søren Kjeldsen 70-67—137
Notah Begay 71-67—138
Ángel Cabrera 69-69—138
Richard Green 73-65—138
Jerry Kelly 67-71—138
Rory Sabbatini 65-73—138
Stewart Cink 68-71—139
Darren Clarke 68-71—139
Fred Couples 71-68—139
George McNeill 68-71—139
Scott Parel 69-70—139
Tommy Gainey 72-68—140
Matt Gogel 70-70—140
Miguel Ángel Jiménez 70-70—140
David Toms 71-69—140
Shane Bertsch 70-71—141
Greg Chalmers 72-69—141
Brian Gay 69-72—141
Kirk Triplett 71-70—141
Steve Allan 69-73—142
Gordon Burns 71-71—142
Alex Cejka 74-68—142
Ernie Els 75-67—142
J.J. Henry 72-70—142
Stephen Ames 73-70—143
Michael Block 70-73—143
Chad Campbell 75-68—143
Chris Devlin 74-69—143
Tim Herron 68-75—143
Paul Stankowski 74-69—143
Scott Verplank 69-74—143
Stuart Appleby 74-70—144
Thongchai Jaidee 71-73—144
Robert Karlsson 73-71—144
Rod Pampling 72-72—144
Brett Quigley 74-70—144
John Rollins 72-72—144
Kevin Sutherland 73-71—144
Boo Weekley 74-70—144
K.J. Choi 73-72—145
Ricardo Gonzalez 74-71—145
Tim Petrovic 72-73—145
Dicky Pride 73-72—145
Mario Tiziani 75-70—145
Y.E. Yang 75-70—145
Michael Allen 77-69—146
Ben Crane 74-72—146
Keith Horne 73-73—146
Tom Pernice 73-73—146
Vijay Singh 69-77—146
Michael Wright 71-75—146
Ryan Armour 75-72—147
Paul Goydos 76-71—147
Jeff Maggert 75-72—147
Ryan Malby 75-72—147
Billy Mayfair 75-72—147
Rocco Mediate 73-74—147
Timothy O’Neal 72-75—147
Tag Ridings 76-71—147
Ken Tanigawa 74-73—147
Mike Weir 76-71—147
Joe Durant 75-73—148
Justin Leonard 76-72—148
Heath Slocum 72-76—148
Charlie Wi 80-69—149
Billy Andrade 76-74—150
Tom Lehman 73-77—150
Duffy Waldorf 76-74—150
Scott McCarron 76-75—151
Ken Duke 73-79—152
Woody Austin 78-75—153
Chris DiMarco 76-77—153
John Senden 80-77—157
Doug Barron 73-WD
David Duval 78-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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