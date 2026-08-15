NFL Saturday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Philadelphia 2½ 3½ (36½) at BALTIMORE at SEATTLE 2½ 2½ (37½) Dallas College…
NFL
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Philadelphia
|2½
|3½
|(36½)
|at BALTIMORE
|at SEATTLE
|2½
|2½
|(37½)
|Dallas
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at TCU
|6½
|7½
|(47½)
|North Carolina
|at USC
|35½
|38½
|(60½)
|San Jose State
|at VIRGINIA
|5½
|5½
|(53½)
|NC State
|at NORTH DAKOTA STATE
|8½
|7
|(47½)
|Jacksonville State
|at EASTERN MICHIGAN
|7½
|8½
|(52½)
|Sacramento State
|at STANFORD
|3½
|5½
|(49½)
|Hawaii
|at FLORIDA STATE
|30½
|31½
|(52½)
|New Mexico State
|at UNLV
|3½
|6½
|(57½)
|Memphis
MLB
Sunday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TAMPA BAY
|-142
|Baltimore
|+116
|N.Y Yankees
|-122
|at TORONTO
|-101
|Chicago White Sox
|-118
|at DETROIT
|-104
|Texas
|-160
|at ATHLETICS
|+140
|Kansas City
|-122
|at LA ANGELS
|+102
|at HOUSTON
|-134
|Seattle
|+113
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at ATLANTA
|-129
|Arizona
|+108
|Miami
|-125
|at CINCINNATI
|+105
|at N.Y METS
|-172
|Washington
|+139
|at CHICAGO CUBS
|-162
|St. Louis
|+135
|at SAN FRANCISCO
|-138
|Colorado
|+115
|at LA DODGERS
|-168
|Milwaukee
|+140
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Boston
|-118
|at PITTSBURGH
|-101
|San Diego
|-111
|at CLEVELAND
|-106
|Philadelphia
|-112
|at MINNESOTA
|-105
Consensus odds provided by Sportradar
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