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Sports Betting Line

The Associated Press

August 15, 2026, 5:26 PM

NFL

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Philadelphia (36½) at BALTIMORE
at SEATTLE (37½) Dallas

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at TCU (47½) North Carolina
at USC 35½ 38½ (60½) San Jose State
at VIRGINIA (53½) NC State
at NORTH DAKOTA STATE 7 (47½) Jacksonville State
at EASTERN MICHIGAN (52½) Sacramento State
at STANFORD (49½) Hawaii
at FLORIDA STATE 30½ 31½ (52½) New Mexico State
at UNLV (57½) Memphis

MLB

Sunday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TAMPA BAY -142 Baltimore +116
N.Y Yankees -122 at TORONTO -101
Chicago White Sox -118 at DETROIT -104
Texas -160 at ATHLETICS +140
Kansas City -122 at LA ANGELS +102
at HOUSTON -134 Seattle +113

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at ATLANTA -129 Arizona +108
Miami -125 at CINCINNATI +105
at N.Y METS -172 Washington +139
at CHICAGO CUBS -162 St. Louis +135
at SAN FRANCISCO -138 Colorado +115
at LA DODGERS -168 Milwaukee +140

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Boston -118 at PITTSBURGH -101
San Diego -111 at CLEVELAND -106
Philadelphia -112 at MINNESOTA -105

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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