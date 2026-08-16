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Danish Golf Championship Scores

The Associated Press

August 16, 2026, 10:55 AM

Sunday

At Great Northern

Kerteminde

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,314; Par: 72

Final Round

Jeff Winther, Denmark 71-67-68-67—273
Filippo Celli, Italy 67-70-73-66—276
Rasmus Højgaard, Denmark 70-67-70-69—276
Matthew Jordan, England 68-67-70-71—276
Oliver Lindell, Finland 67-71-70-68—276
Yanhan Zhou, China 69-67-67-73—276
Marcus Helligkilde, Denmark 70-68-71-68—277
Romain Langasque, France 69-66-67-75—277
Ewen Ferguson, Scotland 69-65-73-71—278
Joel Girrbach, Switzerland 72-68-69-69—278
Jacob Skov Olesen, Denmark 70-69-70-69—278
Freddy Schott, Germany 67-70-72-69—278
Julian Perico, Peru 69-66-74-70—279
Antoine Rozner, France 69-64-71-75—279
Jack Senior, England 70-68-72-69—279
Brandon Stone, South Africa 66-69-72-72—279
Caleb Surratt, United States 69-66-70-74—279
Bubba Watson, United States 68-68-72-71—279
Sam Bairstow, England 72-66-71-71—280
Kyoung-Hoon Lee, South Korea 73-69-66-72—280
Cameron Adam, Scotland 70-63-74-74—281
Oihan Guillamoundeguy, France 70-69-72-70—281
Jason Scrivener, Australia 70-70-70-71—281
Marcel Siem, Germany 70-68-71-72—281
Jack Yule, England 69-71-70-71—281
Marcus Armitage, England 70-68-73-71—282
Lucas Bjerregaard, Denmark 66-74-73-69—282
Julien Guerrier, France 69-70-71-72—282
David Horsey, England 68-71-69-74—282
Zander Lombard, South Africa 70-69-70-73—282
Joost Luiten, Netherlands 70-71-70-71—282
David Ravetto, France 70-71-69-72—282
Jacob Worm Agerschou, Denmark 74-67-73-69—283
Dan Bradbury, England 69-70-70-74—283
Matteo Manassero, Italy 74-66-70-73—283
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-69-72-70—283
Martin Simonsen, Denmark 69-73-68-73—283
Darius Van Driel, Netherlands 72-69-70-72—283
Anton Albers, Germany 73-69-70-72—284
Jens Dantorp, Sweden 72-70-72-70—284
Joe Dean, England 68-71-73-72—284
Ricardo Gouveia, Portugal 69-69-73-73—284
Niklas Lemke, Sweden 72-70-73-69—284
Thorbjørn Olesen, Denmark 69-72-73-70—284
Bernd Wiesberger, Austria 68-71-75-70—284
Angel Ayora Fanegas, Spain 69-70-73-73—285
Clement Charmasson, France 73-69-72-71—285
Benjamin Hebert, France 74-68-72-71—285
David Law, Scotland 69-72-71-73—285
Connor McKinney, Australia 71-71-67-76—285
Ryan Peake, Australia 72-67-72-74—285
Andrew Wilson, England 70-71-71-73—285
Fred Biondi, Brazil 71-71-70-74—286
Todd Clements, England 69-68-73-76—286
Gregorio De Leo, Italy 70-71-74-71—286
Francesco Laporta, Italy 67-72-73-74—286
Mikael Lindberg, Sweden 71-71-73-71—286
Per Längfors, Sweden 71-67-73-75—286
Félix Mory, France 65-74-73-74—286
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-70-71-75—286
Jordan Gumberg, United States 73-67-75-72—287
Scott Jamieson, Scotland 70-70-74-73—287
Benjamin Schmidt, England 70-72-73-72—287
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 71-71-75-71—288
Sadom Kaewkanjana, Thailand 72-70-71-75—288
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 73-67-73-75—288
Calum Hill, Scotland 73-68-77-71—289
Ryggs Johnston, United States 70-71-70-78—289
Yannik Paul, Germany 71-68-76-74—289
Alejandro Del Rey, Spain 70-68-77-75—290
Frederic Lacroix, France 74-68-70-78—290
Anthony Quayle, Australia 71-71-72-76—290
Richard Sterne, South Africa 73-69-73-75—290
Robin Williams, South Africa 69-72-72-77—290
Yurav Premlall, South Africa 74-68-72-77—291
Jack Buchanan, Australia 68-72-83-69—292
Mats Ege, Norway 73-66-77-76—292
Jeong-Weon Ko, France 75-67-73-77—292
Renato Paratore, Italy 72-69-75-76—292
Lukas Nemecz, Austria 72-70-76-75—293
Michael Mjaaseth, Norway 68-74-81-72—295
Wenyi Ding, China 67-73-79-83—302

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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