Danish Golf Championship Scores

Sunday
At Great Northern
Kerteminde
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,314; Par: 72
Final Round
|Jeff Winther, Denmark
|71-67-68-67—273
|Filippo Celli, Italy
|67-70-73-66—276
|Rasmus Højgaard, Denmark
|70-67-70-69—276
|Matthew Jordan, England
|68-67-70-71—276
|Oliver Lindell, Finland
|67-71-70-68—276
|Yanhan Zhou, China
|69-67-67-73—276
|Marcus Helligkilde, Denmark
|70-68-71-68—277
|Romain Langasque, France
|69-66-67-75—277
|Ewen Ferguson, Scotland
|69-65-73-71—278
|Joel Girrbach, Switzerland
|72-68-69-69—278
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|70-69-70-69—278
|Freddy Schott, Germany
|67-70-72-69—278
|Julian Perico, Peru
|69-66-74-70—279
|Antoine Rozner, France
|69-64-71-75—279
|Jack Senior, England
|70-68-72-69—279
|Brandon Stone, South Africa
|66-69-72-72—279
|Caleb Surratt, United States
|69-66-70-74—279
|Bubba Watson, United States
|68-68-72-71—279
|Sam Bairstow, England
|72-66-71-71—280
|Kyoung-Hoon Lee, South Korea
|73-69-66-72—280
|Cameron Adam, Scotland
|70-63-74-74—281
|Oihan Guillamoundeguy, France
|70-69-72-70—281
|Jason Scrivener, Australia
|70-70-70-71—281
|Marcel Siem, Germany
|70-68-71-72—281
|Jack Yule, England
|69-71-70-71—281
|Marcus Armitage, England
|70-68-73-71—282
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|66-74-73-69—282
|Julien Guerrier, France
|69-70-71-72—282
|David Horsey, England
|68-71-69-74—282
|Zander Lombard, South Africa
|70-69-70-73—282
|Joost Luiten, Netherlands
|70-71-70-71—282
|David Ravetto, France
|70-71-69-72—282
|Jacob Worm Agerschou, Denmark
|74-67-73-69—283
|Dan Bradbury, England
|69-70-70-74—283
|Matteo Manassero, Italy
|74-66-70-73—283
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|72-69-72-70—283
|Martin Simonsen, Denmark
|69-73-68-73—283
|Darius Van Driel, Netherlands
|72-69-70-72—283
|Anton Albers, Germany
|73-69-70-72—284
|Jens Dantorp, Sweden
|72-70-72-70—284
|Joe Dean, England
|68-71-73-72—284
|Ricardo Gouveia, Portugal
|69-69-73-73—284
|Niklas Lemke, Sweden
|72-70-73-69—284
|Thorbjørn Olesen, Denmark
|69-72-73-70—284
|Bernd Wiesberger, Austria
|68-71-75-70—284
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|69-70-73-73—285
|Clement Charmasson, France
|73-69-72-71—285
|Benjamin Hebert, France
|74-68-72-71—285
|David Law, Scotland
|69-72-71-73—285
|Connor McKinney, Australia
|71-71-67-76—285
|Ryan Peake, Australia
|72-67-72-74—285
|Andrew Wilson, England
|70-71-71-73—285
|Fred Biondi, Brazil
|71-71-70-74—286
|Todd Clements, England
|69-68-73-76—286
|Gregorio De Leo, Italy
|70-71-74-71—286
|Francesco Laporta, Italy
|67-72-73-74—286
|Mikael Lindberg, Sweden
|71-71-73-71—286
|Per Längfors, Sweden
|71-67-73-75—286
|Félix Mory, France
|65-74-73-74—286
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|70-70-71-75—286
|Jordan Gumberg, United States
|73-67-75-72—287
|Scott Jamieson, Scotland
|70-70-74-73—287
|Benjamin Schmidt, England
|70-72-73-72—287
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|71-71-75-71—288
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|72-70-71-75—288
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|73-67-73-75—288
|Calum Hill, Scotland
|73-68-77-71—289
|Ryggs Johnston, United States
|70-71-70-78—289
|Yannik Paul, Germany
|71-68-76-74—289
|Alejandro Del Rey, Spain
|70-68-77-75—290
|Frederic Lacroix, France
|74-68-70-78—290
|Anthony Quayle, Australia
|71-71-72-76—290
|Richard Sterne, South Africa
|73-69-73-75—290
|Robin Williams, South Africa
|69-72-72-77—290
|Yurav Premlall, South Africa
|74-68-72-77—291
|Jack Buchanan, Australia
|68-72-83-69—292
|Mats Ege, Norway
|73-66-77-76—292
|Jeong-Weon Ko, France
|75-67-73-77—292
|Renato Paratore, Italy
|72-69-75-76—292
|Lukas Nemecz, Austria
|72-70-76-75—293
|Michael Mjaaseth, Norway
|68-74-81-72—295
|Wenyi Ding, China
|67-73-79-83—302
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