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Danish Golf Championship Par Scores

The Associated Press

August 16, 2026, 10:55 AM

Sunday

At Great Northern

Kerteminde

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,314; Par: 72

Final Round

Jeff Winther, Denmark 71-67-68-67—273 -15
Filippo Celli, Italy 67-70-73-66—276 -12
Rasmus Højgaard, Denmark 70-67-70-69—276 -12
Matthew Jordan, England 68-67-70-71—276 -12
Oliver Lindell, Finland 67-71-70-68—276 -12
Yanhan Zhou, China 69-67-67-73—276 -12
Marcus Helligkilde, Denmark 70-68-71-68—277 -11
Romain Langasque, France 69-66-67-75—277 -11
Ewen Ferguson, Scotland 69-65-73-71—278 -10
Joel Girrbach, Switzerland 72-68-69-69—278 -10
Jacob Skov Olesen, Denmark 70-69-70-69—278 -10
Freddy Schott, Germany 67-70-72-69—278 -10
Julian Perico, Peru 69-66-74-70—279 -9
Antoine Rozner, France 69-64-71-75—279 -9
Jack Senior, England 70-68-72-69—279 -9
Brandon Stone, South Africa 66-69-72-72—279 -9
Caleb Surratt, United States 69-66-70-74—279 -9
Bubba Watson, United States 68-68-72-71—279 -9
Sam Bairstow, England 72-66-71-71—280 -8
Kyoung-Hoon Lee, South Korea 73-69-66-72—280 -8
Cameron Adam, Scotland 70-63-74-74—281 -7
Oihan Guillamoundeguy, France 70-69-72-70—281 -7
Jason Scrivener, Australia 70-70-70-71—281 -7
Marcel Siem, Germany 70-68-71-72—281 -7
Jack Yule, England 69-71-70-71—281 -7
Marcus Armitage, England 70-68-73-71—282 -6
Lucas Bjerregaard, Denmark 66-74-73-69—282 -6
Julien Guerrier, France 69-70-71-72—282 -6
David Horsey, England 68-71-69-74—282 -6
Zander Lombard, South Africa 70-69-70-73—282 -6
Joost Luiten, Netherlands 70-71-70-71—282 -6
David Ravetto, France 70-71-69-72—282 -6
Jacob Worm Agerschou, Denmark 74-67-73-69—283 -5
Dan Bradbury, England 69-70-70-74—283 -5
Matteo Manassero, Italy 74-66-70-73—283 -5
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-69-72-70—283 -5
Martin Simonsen, Denmark 69-73-68-73—283 -5
Darius Van Driel, Netherlands 72-69-70-72—283 -5
Anton Albers, Germany 73-69-70-72—284 -4
Jens Dantorp, Sweden 72-70-72-70—284 -4
Joe Dean, England 68-71-73-72—284 -4
Ricardo Gouveia, Portugal 69-69-73-73—284 -4
Niklas Lemke, Sweden 72-70-73-69—284 -4
Thorbjørn Olesen, Denmark 69-72-73-70—284 -4
Bernd Wiesberger, Austria 68-71-75-70—284 -4
Angel Ayora Fanegas, Spain 69-70-73-73—285 -3
Clement Charmasson, France 73-69-72-71—285 -3
Benjamin Hebert, France 74-68-72-71—285 -3
David Law, Scotland 69-72-71-73—285 -3
Connor McKinney, Australia 71-71-67-76—285 -3
Ryan Peake, Australia 72-67-72-74—285 -3
Andrew Wilson, England 70-71-71-73—285 -3
Fred Biondi, Brazil 71-71-70-74—286 -2
Todd Clements, England 69-68-73-76—286 -2
Gregorio De Leo, Italy 70-71-74-71—286 -2
Francesco Laporta, Italy 67-72-73-74—286 -2
Mikael Lindberg, Sweden 71-71-73-71—286 -2
Per Längfors, Sweden 71-67-73-75—286 -2
Félix Mory, France 65-74-73-74—286 -2
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-70-71-75—286 -2
Jordan Gumberg, United States 73-67-75-72—287 -1
Scott Jamieson, Scotland 70-70-74-73—287 -1
Benjamin Schmidt, England 70-72-73-72—287 -1
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 71-71-75-71—288 E
Sadom Kaewkanjana, Thailand 72-70-71-75—288 E
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 73-67-73-75—288 E
Calum Hill, Scotland 73-68-77-71—289 +1
Ryggs Johnston, United States 70-71-70-78—289 +1
Yannik Paul, Germany 71-68-76-74—289 +1
Alejandro Del Rey, Spain 70-68-77-75—290 +2
Frederic Lacroix, France 74-68-70-78—290 +2
Anthony Quayle, Australia 71-71-72-76—290 +2
Richard Sterne, South Africa 73-69-73-75—290 +2
Robin Williams, South Africa 69-72-72-77—290 +2
Yurav Premlall, South Africa 74-68-72-77—291 +3
Jack Buchanan, Australia 68-72-83-69—292 +4
Mats Ege, Norway 73-66-77-76—292 +4
Jeong-Weon Ko, France 75-67-73-77—292 +4
Renato Paratore, Italy 72-69-75-76—292 +4
Lukas Nemecz, Austria 72-70-76-75—293 +5
Michael Mjaaseth, Norway 68-74-81-72—295 +7
Wenyi Ding, China 67-73-79-83—302 +14

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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