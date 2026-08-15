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Boeing Classic Par Scores

The Associated Press

August 15, 2026, 8:05 PM

Saturday

At Snoqualmie Ridge

Snoqualmie, Wash.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,234; Par: 72

Second Round

Steven Alker 67-68—135 -9
Vaughn Taylor 68-68—136 -8
Steve Flesch 68-69—137 -7
Søren Kjeldsen 70-67—137 -7
Notah Begay 71-67—138 -6
Ángel Cabrera 69-69—138 -6
Richard Green 73-65—138 -6
Jerry Kelly 67-71—138 -6
Rory Sabbatini 65-73—138 -6
Stewart Cink 68-71—139 -5
Darren Clarke 68-71—139 -5
Fred Couples 71-68—139 -5
George McNeill 68-71—139 -5
Scott Parel 69-70—139 -5
Tommy Gainey 72-68—140 -4
Matt Gogel 70-70—140 -4
Miguel Ángel Jiménez 70-70—140 -4
David Toms 71-69—140 -4
Shane Bertsch 70-71—141 -3
Greg Chalmers 72-69—141 -3
Brian Gay 69-72—141 -3
Kirk Triplett 71-70—141 -3
Steve Allan 69-73—142 -2
Gordon Burns 71-71—142 -2
Alex Cejka 74-68—142 -2
Ernie Els 75-67—142 -2
J.J. Henry 72-70—142 -2
Stephen Ames 73-70—143 -1
Michael Block 70-73—143 -1
Chad Campbell 75-68—143 -1
Chris Devlin 74-69—143 -1
Tim Herron 68-75—143 -1
Paul Stankowski 74-69—143 -1
Scott Verplank 69-74—143 -1
Stuart Appleby 74-70—144 E
Thongchai Jaidee 71-73—144 E
Robert Karlsson 73-71—144 E
Rod Pampling 72-72—144 E
Brett Quigley 74-70—144 E
John Rollins 72-72—144 E
Kevin Sutherland 73-71—144 E
Boo Weekley 74-70—144 E
K.J. Choi 73-72—145 +1
Ricardo Gonzalez 74-71—145 +1
Tim Petrovic 72-73—145 +1
Dicky Pride 73-72—145 +1
Mario Tiziani 75-70—145 +1
Y.E. Yang 75-70—145 +1
Michael Allen 77-69—146 +2
Ben Crane 74-72—146 +2
Keith Horne 73-73—146 +2
Tom Pernice 73-73—146 +2
Vijay Singh 69-77—146 +2
Michael Wright 71-75—146 +2
Ryan Armour 75-72—147 +3
Paul Goydos 76-71—147 +3
Jeff Maggert 75-72—147 +3
Ryan Malby 75-72—147 +3
Billy Mayfair 75-72—147 +3
Rocco Mediate 73-74—147 +3
Timothy O’Neal 72-75—147 +3
Tag Ridings 76-71—147 +3
Ken Tanigawa 74-73—147 +3
Mike Weir 76-71—147 +3
Joe Durant 75-73—148 +4
Justin Leonard 76-72—148 +4
Heath Slocum 72-76—148 +4
Charlie Wi 80-69—149 +5
Billy Andrade 76-74—150 +6
Tom Lehman 73-77—150 +6
Duffy Waldorf 76-74—150 +6
Scott McCarron 76-75—151 +7
Ken Duke 73-79—152 +8
Woody Austin 78-75—153 +9
Chris DiMarco 76-77—153 +9
John Senden 80-77—157 +13
Doug Barron 73-WD
David Duval 78-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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