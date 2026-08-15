Boeing Classic Par Scores

Saturday
At Snoqualmie Ridge
Snoqualmie, Wash.
Purse: $2.3 million
Yardage: 7,234; Par: 72
Second Round
|Steven Alker
|67-68—135
|-9
|Vaughn Taylor
|68-68—136
|-8
|Steve Flesch
|68-69—137
|-7
|Søren Kjeldsen
|70-67—137
|-7
|Notah Begay
|71-67—138
|-6
|Ángel Cabrera
|69-69—138
|-6
|Richard Green
|73-65—138
|-6
|Jerry Kelly
|67-71—138
|-6
|Rory Sabbatini
|65-73—138
|-6
|Stewart Cink
|68-71—139
|-5
|Darren Clarke
|68-71—139
|-5
|Fred Couples
|71-68—139
|-5
|George McNeill
|68-71—139
|-5
|Scott Parel
|69-70—139
|-5
|Tommy Gainey
|72-68—140
|-4
|Matt Gogel
|70-70—140
|-4
|Miguel Ángel Jiménez
|70-70—140
|-4
|David Toms
|71-69—140
|-4
|Shane Bertsch
|70-71—141
|-3
|Greg Chalmers
|72-69—141
|-3
|Brian Gay
|69-72—141
|-3
|Kirk Triplett
|71-70—141
|-3
|Steve Allan
|69-73—142
|-2
|Gordon Burns
|71-71—142
|-2
|Alex Cejka
|74-68—142
|-2
|Ernie Els
|75-67—142
|-2
|J.J. Henry
|72-70—142
|-2
|Stephen Ames
|73-70—143
|-1
|Michael Block
|70-73—143
|-1
|Chad Campbell
|75-68—143
|-1
|Chris Devlin
|74-69—143
|-1
|Tim Herron
|68-75—143
|-1
|Paul Stankowski
|74-69—143
|-1
|Scott Verplank
|69-74—143
|-1
|Stuart Appleby
|74-70—144
|E
|Thongchai Jaidee
|71-73—144
|E
|Robert Karlsson
|73-71—144
|E
|Rod Pampling
|72-72—144
|E
|Brett Quigley
|74-70—144
|E
|John Rollins
|72-72—144
|E
|Kevin Sutherland
|73-71—144
|E
|Boo Weekley
|74-70—144
|E
|K.J. Choi
|73-72—145
|+1
|Ricardo Gonzalez
|74-71—145
|+1
|Tim Petrovic
|72-73—145
|+1
|Dicky Pride
|73-72—145
|+1
|Mario Tiziani
|75-70—145
|+1
|Y.E. Yang
|75-70—145
|+1
|Michael Allen
|77-69—146
|+2
|Ben Crane
|74-72—146
|+2
|Keith Horne
|73-73—146
|+2
|Tom Pernice
|73-73—146
|+2
|Vijay Singh
|69-77—146
|+2
|Michael Wright
|71-75—146
|+2
|Ryan Armour
|75-72—147
|+3
|Paul Goydos
|76-71—147
|+3
|Jeff Maggert
|75-72—147
|+3
|Ryan Malby
|75-72—147
|+3
|Billy Mayfair
|75-72—147
|+3
|Rocco Mediate
|73-74—147
|+3
|Timothy O’Neal
|72-75—147
|+3
|Tag Ridings
|76-71—147
|+3
|Ken Tanigawa
|74-73—147
|+3
|Mike Weir
|76-71—147
|+3
|Joe Durant
|75-73—148
|+4
|Justin Leonard
|76-72—148
|+4
|Heath Slocum
|72-76—148
|+4
|Charlie Wi
|80-69—149
|+5
|Billy Andrade
|76-74—150
|+6
|Tom Lehman
|73-77—150
|+6
|Duffy Waldorf
|76-74—150
|+6
|Scott McCarron
|76-75—151
|+7
|Ken Duke
|73-79—152
|+8
|Woody Austin
|78-75—153
|+9
|Chris DiMarco
|76-77—153
|+9
|John Senden
|80-77—157
|+13
|Doug Barron
|73-WD
|David Duval
|78-WD
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