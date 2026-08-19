2026 Little League World Series Glance

At Williamsport, PA.
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UNITED STATES
GREAT LAKES REGION, Hamilton, Ohio; METRO REGION, Bayonne, N.J.; MID-ATLANTIC REGION, West Chester, Pa.; MIDWEST REGION, Davenport, Iowa; MOUNTAIN REGION, Henderson, Nev.; NEW ENGLAND REGION, Bridgewater, Mass.; NORTHWEST REGION, Tacoma, Wash.; SOUTHEAST REGION, Phenix City, Ala.; SOUTHWEST REGION, Boerne, Texas; WEST REGION, Bonita, Calif.
INTERNATIONAL
ASIA-PACIFIC REGION, Seoul, South Korea; AUSTRALIA REGION, Sydney, New South Wales; CANADA REGION, Vancouver, British Columbia; CARIBBEAN REGION, Santiago, Dominican Republic; CURAÇAO REGION, Willemstad, Curaçao; EUROPE & AFRICA REGION, Brno, Czechia; JAPAN REGION, Tokyo, Japan; LATIN AMERICA REGION, Leon, Nicaragua; MEXICO REGION, Tijuana, Baja California; PANAMA REGION, Chiriquí, Panama
Double Elimination
Wednesday, Aug. 19
Game 1: Leon (Nicaragua) vs. Santiago (Dominican Republic), 1 p.m.
Game 2: Tacoma (Wash.) vs. Phenix City (Ala.), 3 p.m.
Game 3: Vancouver (British Columbia) vs. Seoul (South Korea), 5 p.m.
Game 4: Bridgewater (Mass.) vs. Bayonne (N.J.), 7 p.m.
Thursday, Aug. 20
Game 5: Sydney (New South Wales) vs. Tijuana (Baja California), Noon
Game 6: Hamilton (Ohio) vs. Henderson (Nev.), 2 p.m.
Game 7: Tokyo (Japan) vs. Willemstad (Curaçao), 4 p.m.
Game 8: Bonita (Calif.) vs. Davenport (Iowa), 6 p.m.
Friday, Aug. 21
Game 9: Game 1 winner vs. Chiriquí (Panama), 1 p.m.
Game 10: Game 2 winner vs. Boerne (Texas), 3 p.m.
Game 11: Brno (Czechia) vs. Game 3 winner, 5 p.m.
Game 12: West Chester (Pa.) vs. Game 4 winner, 7 p.m.
Saturday, Aug. 22
Game 13: Game 3 loser vs. Game 5 loser, 1 p.m.
Game 14: Game 4 loser vs. Game 6 loser, 3 p.m.
Game 15: Game 1 loser vs. Game 7 loser, 5 p.m.
Game 16: Game 2 loser vs. Game 8 loser, 7 p.m.
Monday, Aug. 24
Game 21: Game 9 loser vs. Game 13 winner, 1 p.m.
Game 22: Game 10 loser vs. Game 14 winner, 3 p.m.
Game 23: Game 11 loser vs. Game 15 winner, 5 p.m.
Game 24: Game 12 loser vs. Game 16 winner, 7 p.m.
Tuesday, Aug. 25
Game 25: Game 18 loser vs. Game 23 winner, 1 p.m.
Game 26: Game 17 loser vs. Game 24 winner, 3 p.m.
Game 27: Game 20 loser vs. Game 21 winner, 5 p.m.
Game 28: Game 19 loser vs. Game 22 winner, 7 p.m.
Wednesday, Aug. 26
Game 29: Game 18 winner vs. Game 20 winner, 1 p.m.
Game 30: Game 17 winner vs. Game 19 winner, 3 p.m.
Game 31: Game 25 winner vs. Game 27 winner, 5 p.m.
Game 32: Game 26 winner vs. Game 28 winner, 7 p.m.
Thursday, Aug. 27
Game 33: Game 29 loser vs. Game 31 winner, 3 p.m.
Game 34: Game 30 loser vs. Game 32 winner, 7 p.m.
Saturday, Aug. 29
None Championship
Game 35: Game 29 winner vs. Game 33 winner, 12:30 p.m.
None Championship
Game 36: Game 30 winner vs. Game 34 winner, 3:30 p.m.
Sunday, Aug. 30
Third Place
Game 37: Game 35 loser vs. Game 36 loser, 10 a.m.
Championship
Game 38: Game 35 winner vs. Game 36 winner, 3 p.m.
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