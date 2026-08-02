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2026 Little League Softball World Series Glance

The Associated Press

August 2, 2026, 2:30 PM

At Greenville, N.C.

All Times EDT

ORANGE BRACKET

ASIA-PACIFIC REGION, Sangō, Japan; CENTRAL REGION, Owensboro, Ky.; LATIN AMERICA REGION, Guayama, PR; MID-ATLANTIC REGION, Toms River, N.J.; NEW ENGLAND REGION, Bristol, Conn.; WEST REGION, Live Oak, Calif.; CANADA REGION, Repentigny, Quebec; EUROPE & AFRICA REGION, Bologna, Italy; NORTH CAROLINA REGION, Clayton, N.C.; NORTHWEST REGION, Snohomish, Wash.; SOUTHEAST REGION, Lake Mary, Fla.; SOUTHWEST REGION, Helotes, Texas

PURPLE BRACKET

CANADA REGION, Repentigny, Quebec; EUROPE & AFRICA REGION, Bologna, Italy; NORTH CAROLINA REGION, Clayton, N.C.; NORTHWEST REGION, Snohomish, Wash.; SOUTHEAST REGION, Lake Mary, Fla.; SOUTHWEST REGION, Helotes, Texas

Double Elimination

Sunday, Aug. 2

Game 1: Snohomish (Wash.) vs. Lake Mary (Fla.), 10 a.m.

Game 3: Live Oak (Calif.) vs. Owensboro (Ky.), 4 p.m.

Game 4: Repentigny (Quebec) vs. Clayton (N.C.), 7 p.m.

Monday, Aug. 3

Game 5: Guayama (PR) vs. Game 2 winner, 10 a.m.

Game 6: Bologna (Italy) vs. Lake Mary (Fla.), 1 p.m.

Game 7: Helotes (Texas) vs. Game 4 winner, 4 p.m.

Game 8: Bristol (Conn.) vs. Game 3 winner, 7 p.m.

Tuesday, Aug. 4

Game 9: Snohomish (Wash.) vs. Game 7 loser, 10 a.m.

Game 10: Game 2 loser vs. Game 8 loser, 1 p.m.

Game 11: Game 3 loser vs. Game 5 loser, 4 p.m.

Game 12: Game 4 loser vs. Game 6 loser, 7 p.m.

Wednesday, Aug. 5

Game 13: Game 10 winner vs. Game 11 winner, 10 a.m.

Game 14: Game 9 winner vs. Game 12 winner, 1 p.m.

Thursday, Aug. 6

Game 15: Game 6 winner vs. Game 7 winner, 1 p.m.

Game 16: Game 5 winner vs. Game 8 winner, 5 p.m.

Friday, Aug. 7

Game 17: Game 15 loser vs. Game 14 winner, 3 p.m.

Game 18: Game 16 loser vs. Game 13 winner, 6 p.m.

Saturday, Aug. 8

Orange Bracket Championship

Game 19: Game 16 winner vs. Game 18 winner, 3 p.m.

Purple Bracket Championship

Game 20: Game 15 winner vs. Game 17 winner, 6 p.m.

Sunday, Aug. 9

Third Place

Game 21: Game 19 loser vs. Game 20 loser, 10 a.m.

Championship

Game 22: Game 19 winner vs. Game 20 winner, 3 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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