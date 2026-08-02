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AIG Women’s Open Scores

The Associated Press

August 2, 2026, 6:23 PM

Sunday

At Royal Lytham & St. Annes

Lancashire, United Kingdom

Purse: $10 million

Yardage: 6,601; Par: 71

Final Round

(x-won on second playoff hole)

x-Shiho Kuwaki, $1,500,000 66-70-73-70—279
Esther Henseleit, $921,872 73-69-67-70—279
Yealimi Noh, $668,050 67-70-69-74—280
Nelly Korda, $465,601 73-68-73-68—282
Jeeno Thitikul, $465,601 64-73-72-73—282
Wei-Ling Hsu, $247,127 71-74-69-69—283
Charley Hull, $247,127 69-71-71-72—283
Hae-Ran Ryu, $247,127 66-69-74-74—283
Rio Takeda, $247,127 69-73-72-69—283
Shannon Tan, $247,127 69-74-71-69—283
Lottie Woad, $247,127 69-71-70-73—283
Celine Boutier, $158,889 67-74-74-69—284
Minami Katsu, $158,889 72-68-71-73—284
Sara Kouskova, $158,889 77-69-71-67—284
Yuka Saso, $158,889 72-73-71-68—284
Lauren Coughlin, $126,501 69-71-74-71—285
Jin Hee Im, $126,501 70-71-72-72—285
Hyo Joo Kim, $126,501 75-71-72-67—285
Lucy Li, $126,501 72-68-69-76—285
Soo Bin Joo, $109,799 70-69-73-74—286
Lydia Ko, $109,799 71-70-71-74—286
Chanettee Wannasaen, $109,799 68-72-71-75—286
Pia Babnik, $92,423 72-74-71-70—287
Ashleigh Buhai, $92,423 69-76-68-74—287
Amelia Garvey, $92,423 76-70-73-68—287
Mao Saigo, $92,423 69-74-73-71—287
Patty Tavatanakit, $92,423 73-73-73-68—287
Carla Tejedo Mulet, $92,423 76-70-68-73—287
Yuna Araki, $72,345 73-71-74-70—288
Hannah Green, $72,345 71-73-72-72—288
Brooke Henderson, $72,345 72-72-72-72—288
Chizzy Iwai, $72,345 68-77-71-72—288
Sei Young Kim, $72,345 72-72-72-72—288
Paula Martin Sampedro, $0 69-71-76-72—288
Anna Nordqvist, $72,345 73-70-77-68—288
Alexandra Forsterling, $57,163 70-75-70-74—289
Mimi Rhodes, $57,163 71-70-74-74—289
Maja Stark, $57,163 74-72-73-70—289
Jing Yan, $57,163 72-68-74-75—289
Arpichaya Yubol, $57,163 70-74-77-68—289
Cara Gainer, $48,054 74-72-73-71—290
Auston Kim, $48,054 75-68-77-70—290
Yana Wilson, $48,054 70-72-76-72—290
Nasa Hataoka, $42,146 73-71-76-71—291
Nastasia Nadaud, $42,146 77-69-72-73—291
Dewi Weber, $42,146 75-69-72-75—291
Robyn Choi, $35,230 71-70-73-78—292
Manon De Roey, $35,230 75-71-72-74—292
Jin Young Ko, $35,230 75-70-75-72—292
Jenny Shin, $35,230 72-72-73-75—292
Amy Yang, $35,230 72-73-72-75—292
Rose Zhang, $35,230 74-70-74-74—292
Ayaka Furue, $29,325 76-70-65-82—293
Alice Hewson, $29,325 70-74-75-74—293
Ariya Jutanugarn, $29,325 73-71-74-75—293
Julia Lopez Ramirez, $29,325 74-69-78-72—293
Yunseo Yang, $0 70-76-72-75—293
Kajsa Arwefjall, $25,781 73-69-77-75—294
Annabell Fuller, $25,781 71-74-73-76—294
Pauline Roussin-Bouchard, $25,781 73-72-78-71—294
Lindy Duncan, $22,918 75-69-73-78—295
Aki Iwai, $22,918 72-72-78-73—295
Aunchisa Utama, $22,918 73-69-80-73—295
Amanda Doherty, $21,731 73-71-76-76—296
MinJi Kang, $20,722 71-72-76-78—297
Mi Hyang Lee, $20,722 72-73-78-74—297
Alison Lee, $20,722 72-74-74-77—297
Casandra Alexander, $19,710 72-74-81-71—298

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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