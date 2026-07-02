U.S. Senior Open Championship Par Scores

Thursday
At Scioto County Club
Columbus, Ohio
Purse: $4 million
Yardage: 7,170; Par: 70
First Round
|Stewart Cink
|37-30—67
|-3
|Charlie Wi
|33-34—67
|-3
|Simon Griffiths
|35-33—68
|-2
|Fredrik Jacobson
|35-33—68
|-2
|George McNeill
|33-35—68
|-2
|Alex Cejka
|34-35—69
|-1
|Greg Chalmers
|36-33—69
|-1
|Ben Crane
|34-35—69
|-1
|Jamie Donaldson
|34-35—69
|-1
|Tommy Gainey
|33-36—69
|-1
|Richard Green
|35-34—69
|-1
|Padraig Harrington
|34-35—69
|-1
|Miguel Angel Jimenez
|36-33—69
|-1
|Soren Kjeldsen
|32-37—69
|-1
|Paul Stankowski
|37-32—69
|-1
|Stephen Ames
|32-38—70
|E
|Chris Devlin
|33-37—70
|E
|Darren Fichardt
|34-36—70
|E
|Retief Goosen
|34-36—70
|E
|Justin Hicks
|36-34—70
|E
|Colin Montgomerie
|36-34—70
|E
|Tim Petrovic
|35-35—70
|E
|Ian Poulter
|36-34—70
|E
|Omar Uresti
|36-34—70
|E
|Michael Wright
|33-37—70
|E
|Woody Austin
|35-36—71
|+1
|Chad Campbell
|34-37—71
|+1
|Michael Campbell
|35-36—71
|+1
|Jason Caron
|35-36—71
|+1
|Darren Clarke
|33-38—71
|+1
|Stephen Dodd
|36-35—71
|+1
|Ernie Els
|37-34—71
|+1
|Jeff Maggert
|35-36—71
|+1
|David Mathis
|36-35—71
|+1
|Cameron Percy
|36-35—71
|+1
|Vanslow Phillips
|36-35—71
|+1
|Henrik Stenson
|37-34—71
|+1
|Ken Tanigawa
|38-33—71
|+1
|Y.E. Yang
|35-36—71
|+1
|Steven Alker
|37-35—72
|+2
|Billy Andrade
|36-36—72
|+2
|Shane Bertsch
|39-33—72
|+2
|Michael Block
|36-36—72
|+2
|Brian Guetz
|36-36—72
|+2
|J.J. Henry
|36-36—72
|+2
|Thongchai Jaidee
|40-32—72
|+2
|Robert Karlsson
|37-35—72
|+2
|Jerry Kelly
|39-33—72
|+2
|Hank Kim
|38-34—72
|+2
|Pat Perez
|35-37—72
|+2
|Brett Quigley
|37-35—72
|+2
|John Rollins
|38-34—72
|+2
|Andrew Sapp
|38-34—72
|+2
|Thammanoon Sriroj
|34-38—72
|+2
|Jerod Turner
|35-37—72
|+2
|Boo Weekley
|37-35—72
|+2
|Mike Weir
|35-37—72
|+2
|Ryan Armour
|38-35—73
|+3
|K.J. Choi
|36-37—73
|+3
|Burke Cromer
|36-37—73
|+3
|Matt Daniel
|35-38—73
|+3
|Scott Dunlap
|38-35—73
|+3
|Joe Durant
|35-38—73
|+3
|Steve Flesch
|36-37—73
|+3
|Ricardo Gonzalez
|35-38—73
|+3
|Mark Hensby
|35-38—73
|+3
|Keith Horne
|37-36—73
|+3
|Brendan Jones
|37-36—73
|+3
|Brad Lardon
|37-36—73
|+3
|Davis Love III
|34-39—73
|+3
|Andrew Marshall
|34-39—73
|+3
|Katsumasa Miyamoto
|34-39—73
|+3
|Scott Parel
|36-37—73
|+3
|Chris Riley
|36-37—73
|+3
|Haymes Snedeker
|39-34—73
|+3
|Kevin Sutherland
|36-37—73
|+3
|David Toms
|35-38—73
|+3
|Bo Van Pelt
|35-38—73
|+3
|Steve Allan
|37-37—74
|+4
|Thomas Goegele
|37-37—74
|+4
|Takashi Iwamoto
|37-37—74
|+4
|James Kingston
|36-38—74
|+4
|Hank Kuehne
|37-37—74
|+4
|Rob Labritz
|36-38—74
|+4
|Alan McLean
|38-36—74
|+4
|Stephen Nichols
|35-39—74
|+4
|Greg Owen
|38-36—74
|+4
|Tracy Phillips
|36-38—74
|+4
|Dicky Pride
|35-39—74
|+4
|Gene Sauers
|37-37—74
|+4
|Patrik Sjoland
|37-37—74
|+4
|Michael Stamberger
|36-38—74
|+4
|Mark Wilson
|37-37—74
|+4
|Stuart Appleby
|37-38—75
|+5
|Notah Begay
|36-39—75
|+5
|Craig Bowden
|39-36—75
|+5
|Angel Cabrera
|38-37—75
|+5
|Chris Eassy
|36-39—75
|+5
|Joakim Haeggman
|37-38—75
|+5
|Scott Hend
|39-36—75
|+5
|Bradford Kuester
|37-38—75
|+5
|Justin Leonard
|39-36—75
|+5
|Mikael Lundberg
|38-37—75
|+5
|Ryan Malby
|40-35—75
|+5
|Timothy O’Neal
|35-40—75
|+5
|Tag Ridings
|37-38—75
|+5
|Kirk Triplett
|37-38—75
|+5
|Jeff Williams
|37-38—75
|+5
|Peter Baker
|40-36—76
|+6
|David Bransdon
|41-35—76
|+6
|Chris Dompier
|41-35—76
|+6
|Brian Gay
|36-40—76
|+6
|Matt Gogel
|39-37—76
|+6
|Jeff Gove
|37-39—76
|+6
|Jay Haas
|38-38—76
|+6
|Chris Kamin
|39-37—76
|+6
|Cliff Kresge
|38-38—76
|+6
|Jeff Martin
|40-36—76
|+6
|Shaun Micheel
|36-40—76
|+6
|Vijay Singh
|41-35—76
|+6
|Heath Slocum
|36-40—76
|+6
|Olin Browne
|38-39—77
|+7
|David Drysdale
|39-38—77
|+7
|Paul Goydos
|40-37—77
|+7
|Lee Janzen
|38-39—77
|+7
|Brandt Jobe
|42-35—77
|+7
|Michael Pearson
|38-39—77
|+7
|Jay Abraham
|39-39—78
|+8
|Rik Cramer
|37-41—78
|+8
|Brock Ehler
|37-41—78
|+8
|Chad Fribley
|40-38—78
|+8
|Doug Hanzel
|39-39—78
|+8
|John O’Leary
|37-41—78
|+8
|Warren Pineo
|39-39—78
|+8
|Bob Royak
|39-39—78
|+8
|Paul Wackerly
|37-41—78
|+8
|Mike McCoy
|40-39—79
|+9
|Eric Meichtry
|37-42—79
|+9
|Tucker Sampson
|37-42—79
|+9
|Steve Sear
|42-37—79
|+9
|John Kennedy
|41-39—80
|+10
|David Roesch
|40-40—80
|+10
|Jason Schmuhl
|41-39—80
|+10
|Jonathan Clark
|40-41—81
|+11
|Ryan Gracey
|40-41—81
|+11
|Tracy Vest
|39-42—81
|+11
|Tom Werkmeister
|39-42—81
|+11
|Caine Fitzgerald
|39-44—83
|+13
|Bob Rittberger
|42-41—83
|+13
|Bruce Nakamura
|44-40—84
|+14
|Greg Sanders
|45-39—84
|+14
|Artie Fink
|43-42—85
|+15
|David Noto
|43-42—85
|+15
|Jerry Springer
|42-49—91
|+21
|Mark Calcavecchia
|WD
|Scott Berliner
|WD
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.