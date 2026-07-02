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U.S. Senior Open Championship Par Scores

The Associated Press

July 2, 2026, 8:10 PM

Thursday

At Scioto County Club

Columbus, Ohio

Purse: $4 million

Yardage: 7,170; Par: 70

First Round

Stewart Cink 37-30—67 -3
Charlie Wi 33-34—67 -3
Simon Griffiths 35-33—68 -2
Fredrik Jacobson 35-33—68 -2
George McNeill 33-35—68 -2
Alex Cejka 34-35—69 -1
Greg Chalmers 36-33—69 -1
Ben Crane 34-35—69 -1
Jamie Donaldson 34-35—69 -1
Tommy Gainey 33-36—69 -1
Richard Green 35-34—69 -1
Padraig Harrington 34-35—69 -1
Miguel Angel Jimenez 36-33—69 -1
Soren Kjeldsen 32-37—69 -1
Paul Stankowski 37-32—69 -1
Stephen Ames 32-38—70 E
Chris Devlin 33-37—70 E
Darren Fichardt 34-36—70 E
Retief Goosen 34-36—70 E
Justin Hicks 36-34—70 E
Colin Montgomerie 36-34—70 E
Tim Petrovic 35-35—70 E
Ian Poulter 36-34—70 E
Omar Uresti 36-34—70 E
Michael Wright 33-37—70 E
Woody Austin 35-36—71 +1
Chad Campbell 34-37—71 +1
Michael Campbell 35-36—71 +1
Jason Caron 35-36—71 +1
Darren Clarke 33-38—71 +1
Stephen Dodd 36-35—71 +1
Ernie Els 37-34—71 +1
Jeff Maggert 35-36—71 +1
David Mathis 36-35—71 +1
Cameron Percy 36-35—71 +1
Vanslow Phillips 36-35—71 +1
Henrik Stenson 37-34—71 +1
Ken Tanigawa 38-33—71 +1
Y.E. Yang 35-36—71 +1
Steven Alker 37-35—72 +2
Billy Andrade 36-36—72 +2
Shane Bertsch 39-33—72 +2
Michael Block 36-36—72 +2
Brian Guetz 36-36—72 +2
J.J. Henry 36-36—72 +2
Thongchai Jaidee 40-32—72 +2
Robert Karlsson 37-35—72 +2
Jerry Kelly 39-33—72 +2
Hank Kim 38-34—72 +2
Pat Perez 35-37—72 +2
Brett Quigley 37-35—72 +2
John Rollins 38-34—72 +2
Andrew Sapp 38-34—72 +2
Thammanoon Sriroj 34-38—72 +2
Jerod Turner 35-37—72 +2
Boo Weekley 37-35—72 +2
Mike Weir 35-37—72 +2
Ryan Armour 38-35—73 +3
K.J. Choi 36-37—73 +3
Burke Cromer 36-37—73 +3
Matt Daniel 35-38—73 +3
Scott Dunlap 38-35—73 +3
Joe Durant 35-38—73 +3
Steve Flesch 36-37—73 +3
Ricardo Gonzalez 35-38—73 +3
Mark Hensby 35-38—73 +3
Keith Horne 37-36—73 +3
Brendan Jones 37-36—73 +3
Brad Lardon 37-36—73 +3
Davis Love III 34-39—73 +3
Andrew Marshall 34-39—73 +3
Katsumasa Miyamoto 34-39—73 +3
Scott Parel 36-37—73 +3
Chris Riley 36-37—73 +3
Haymes Snedeker 39-34—73 +3
Kevin Sutherland 36-37—73 +3
David Toms 35-38—73 +3
Bo Van Pelt 35-38—73 +3
Steve Allan 37-37—74 +4
Thomas Goegele 37-37—74 +4
Takashi Iwamoto 37-37—74 +4
James Kingston 36-38—74 +4
Hank Kuehne 37-37—74 +4
Rob Labritz 36-38—74 +4
Alan McLean 38-36—74 +4
Stephen Nichols 35-39—74 +4
Greg Owen 38-36—74 +4
Tracy Phillips 36-38—74 +4
Dicky Pride 35-39—74 +4
Gene Sauers 37-37—74 +4
Patrik Sjoland 37-37—74 +4
Michael Stamberger 36-38—74 +4
Mark Wilson 37-37—74 +4
Stuart Appleby 37-38—75 +5
Notah Begay 36-39—75 +5
Craig Bowden 39-36—75 +5
Angel Cabrera 38-37—75 +5
Chris Eassy 36-39—75 +5
Joakim Haeggman 37-38—75 +5
Scott Hend 39-36—75 +5
Bradford Kuester 37-38—75 +5
Justin Leonard 39-36—75 +5
Mikael Lundberg 38-37—75 +5
Ryan Malby 40-35—75 +5
Timothy O’Neal 35-40—75 +5
Tag Ridings 37-38—75 +5
Kirk Triplett 37-38—75 +5
Jeff Williams 37-38—75 +5
Peter Baker 40-36—76 +6
David Bransdon 41-35—76 +6
Chris Dompier 41-35—76 +6
Brian Gay 36-40—76 +6
Matt Gogel 39-37—76 +6
Jeff Gove 37-39—76 +6
Jay Haas 38-38—76 +6
Chris Kamin 39-37—76 +6
Cliff Kresge 38-38—76 +6
Jeff Martin 40-36—76 +6
Shaun Micheel 36-40—76 +6
Vijay Singh 41-35—76 +6
Heath Slocum 36-40—76 +6
Olin Browne 38-39—77 +7
David Drysdale 39-38—77 +7
Paul Goydos 40-37—77 +7
Lee Janzen 38-39—77 +7
Brandt Jobe 42-35—77 +7
Michael Pearson 38-39—77 +7
Jay Abraham 39-39—78 +8
Rik Cramer 37-41—78 +8
Brock Ehler 37-41—78 +8
Chad Fribley 40-38—78 +8
Doug Hanzel 39-39—78 +8
John O’Leary 37-41—78 +8
Warren Pineo 39-39—78 +8
Bob Royak 39-39—78 +8
Paul Wackerly 37-41—78 +8
Mike McCoy 40-39—79 +9
Eric Meichtry 37-42—79 +9
Tucker Sampson 37-42—79 +9
Steve Sear 42-37—79 +9
John Kennedy 41-39—80 +10
David Roesch 40-40—80 +10
Jason Schmuhl 41-39—80 +10
Jonathan Clark 40-41—81 +11
Ryan Gracey 40-41—81 +11
Tracy Vest 39-42—81 +11
Tom Werkmeister 39-42—81 +11
Caine Fitzgerald 39-44—83 +13
Bob Rittberger 42-41—83 +13
Bruce Nakamura 44-40—84 +14
Greg Sanders 45-39—84 +14
Artie Fink 43-42—85 +15
David Noto 43-42—85 +15
Jerry Springer 42-49—91 +21
Mark Calcavecchia WD
Scott Berliner WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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