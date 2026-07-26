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Sports Betting Line

The Associated Press

July 26, 2026, 5:41 PM

MLB

Monday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Seattle -132 at TEXAS +107
Baltimore -118 at DETROIT -104
N.Y Yankees -143 at CHICAGO WHITE SOX +117
Houston -120 at LA ANGELS -103
Boston -168 at ATHLETICS +136

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Philadelphia -164 at MIAMI +138
at PITTSBURGH -127 Arizona +104
Atlanta -119 at N.Y METS -104
at ST. LOUIS OFF Chicago Cubs OFF
Milwaukee -133 at SAN FRANCISCO +108

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WASHINGTON -126 Toronto +108
at CINCINNATI -167 Cleveland +135

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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