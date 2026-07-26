MLB Monday American League FAVORITE LINE UNDERDOG LINE Seattle -132 at TEXAS +107 Baltimore -118 at DETROIT -104 N.Y Yankees…
MLB
Monday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Seattle
|-132
|at TEXAS
|+107
|Baltimore
|-118
|at DETROIT
|-104
|N.Y Yankees
|-143
|at CHICAGO WHITE SOX
|+117
|Houston
|-120
|at LA ANGELS
|-103
|Boston
|-168
|at ATHLETICS
|+136
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Philadelphia
|-164
|at MIAMI
|+138
|at PITTSBURGH
|-127
|Arizona
|+104
|Atlanta
|-119
|at N.Y METS
|-104
|at ST. LOUIS
|OFF
|Chicago Cubs
|OFF
|Milwaukee
|-133
|at SAN FRANCISCO
|+108
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at WASHINGTON
|-126
|Toronto
|+108
|at CINCINNATI
|-167
|Cleveland
|+135
Consensus odds provided by Sportradar
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