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Portugal 2, Croatia 1

The Associated Press

July 2, 2026, 9:17 PM

Croatia 0 1 1
Portugal 0 2 2

First Half_None.

Second Half_1, Croatia, Perisic, (Stanisic), 53rd minute; 2, Portugal, Cristiano Ronaldo, (penalty kick), 68th; 3, Portugal, Ramos, (Leao), 90th+4.

Goalies_Croatia, Dominik Livakovic, Ivor Pandur, Dominik Kotarski; Portugal, Diogo Costa, Jose Sa, Rui Silva.

Yellow Cards_Dias, Portugal, 17th; Modric, Croatia, 59th; Perisic, Croatia, 90th+8.

Referee_Espen Andreas Eskas. Assistant Referees_Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin, Jarred Gillett. 4th Official_Abongile Tom.

A_43,036.

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