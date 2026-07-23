Live Radio
Home » Sports » ISPS HANDA Women's Scottish…

ISPS HANDA Women’s Scottish Open Scores

The Associated Press

July 23, 2026, 3:28 PM

Thursday

At Dundonald Links

Troon, United Kingdom

Purse: $2 million

Yardage: 6,543; Par: 72

First Round

Lauren Coughlin 34-32—66
Jenny Shin 34-32—66
A Lim Kim 35-32—67
Lisa Pettersson 37-32—69
Erika Hara 36-34—70
Esther Henseleit 34-36—70
Anna Nordqvist 37-33—70
Miyu Yamashita 36-34—70
Pajaree Anannarukarn 35-36—71
Daniela Darquea 36-35—71
Julia Lopez Ramirez 37-34—71
Patty Tavatanakit 37-34—71
Chanettee Wannasaen 37-34—71
Jenny Bae 37-35—72
Brianna Do 36-36—72
Amanda Doherty 37-35—72
Nataliya Guseva 36-36—72
Chizzy Iwai 37-35—72
Nelly Korda 37-35—72
Leona Maguire 35-37—72
Nicole Broch Estrup 38-35—73
In Gee Chun 35-38—73
Manon De Roey 36-37—73
Ariya Jutanugarn 36-37—73
Ryann O’Toole 38-35—73
Pauline Roussin-Bouchard 35-38—73
Aunchisa Utama 37-36—73
Yana Wilson 38-35—73
Ina Yoon 37-36—73
Arpichaya Yubol 36-37—73
Rose Zhang 35-38—73
Weiwei Zhang 35-38—73
Casandra Alexander 38-36—74
Carlota Ciganda 35-39—74
Olivia Cowan 39-35—74
Diksha Dagar 41-33—74
Lindy Duncan 35-39—74
Jodi Ewart Shadoff 36-38—74
Hannah Green 40-34—74
Nasa Hataoka 38-36—74
You Min Hwang 36-38—74
Grace Kim 35-39—74
Maja Stark 39-35—74
Carla Tejedo Mulet 36-38—74
Lottie Woad 39-35—74
Hannah Darling 40-35—75
Alice Hewson 35-40—75
MinJi Kang 38-37—75
Sei Young Kim 39-36—75
Hyo Joo Kim 40-35—75
Mi Hyang Lee 37-38—75
Nastasia Nadaud 36-39—75
Alexa Pano 38-37—75
Cassie Porter 37-38—75
Hannah Burke 39-37—76
Robyn Choi 38-38—76
Hye Jin Choi 38-38—76
Karis Davidson 36-40—76
Perrine Delacour 42-34—76
Moa Folke 37-39—76
Amelia Garvey 38-38—76
Soo Bin Joo 39-37—76
Jin Young Ko 36-40—76
Bronte Law 40-36—76
Brianna Navarrosa 40-36—76
Rio Takeda 35-41—76
Ayako Uehara 38-38—76
Jing Yan 39-37—76
Amy Yang 41-35—76
Kajsa Arwefjall 35-42—77
Pia Babnik 37-40—77
Kelsey Bennett 38-39—77
Helen Briem 42-35—77
Ginnie Ding 42-35—77
Alessandra Fanali 39-38—77
Dorthea Forbrigd 41-36—77
Annabell Fuller 35-42—77
Gina Kim 37-40—77
Sara Kouskova 42-35—77
Yan Liu 40-37—77
Carolina Lopez-Chacarra Coto 38-39—77
Lee-Anne Pace 39-38—77
Mimi Rhodes 37-40—77
Kiara Romero 38-39—77
Hannah Screen 36-41—77
Emma Spitz 39-38—77
Yani Tseng 39-38—77
Allisen Corpuz 41-37—78
Gemma Dryburgh 39-39—78
Ayaka Furue 42-36—78
Linn Grant 40-38—78
Charley Hull 41-37—78
Aki Iwai 36-42—78
Nanna Koerstz Madsen 36-42—78
Noora Komulainen 41-37—78
Yu Liu 38-40—78
Polly Mack 39-39—78
Ana Pelaez Trivino 38-40—78
Smilla Sonderby 38-40—78
Anne Van Dam 38-40—78
Chloe Williams 40-38—78
Ashleigh Buhai 38-41—79
Trichat Cheenglab 40-39—79
Melanie Green 37-42—79
Lydia Hall 39-40—79
Esme Hamilton 39-40—79
Momoka Kobori 41-38—79
Alison Lee 36-43—79
Morgane Metraux 42-37—79
Kirsten Rudgeley 40-39—79
Patricia Isabel Schmidt 39-40—79
Lilia Vu 40-39—79
Lauren Walsh 38-41—79
Dewi Weber 39-40—79
Anna Zanusso 37-42—79
Alexandra Forsterling 41-39—80
Celine Herbin 41-39—80
Minami Katsu 40-40—80
Frida Kinhult 41-39—80
Agathe Laisne 40-40—80
Alessia Nobilio 40-40—80
Avani Prashanth 38-42—80
Shannon Tan 40-40—80
Cara Gainer 37-44—81
Wei-Ling Hsu 40-41—81
Lucy Li 38-43—81
Emily Pedersen 39-42—81
Luna Sobron Galmes 38-43—81
Nadia van der Westhuizen 39-42—81
Maha Haddioui 44-38—82
Georgia Hall 40-42—82
Darcey Harry 40-42—82
Somi Lee 42-40—82
Chiara Tamburlini 40-42—82
Yuri Yoshida 42-40—82
Camille Chevalier 43-40—83
Leonie Harm 39-44—83
Anna Foster 42-42—84
Pranavi Urs 42-42—84
Virginia Elena Carta 43-42—85
Maddison Hinson-Tolchard 42-43—85
Anna Huang 41-44—85
Minjee Lee 44-41—85
Blanca Fernandez 47-40—87

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up