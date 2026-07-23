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ISPS HANDA Women’s Scottish Open Par Scores

The Associated Press

July 23, 2026, 3:28 PM

Thursday

At Dundonald Links

Troon, United Kingdom

Purse: $2 million

Yardage: 6,543; Par: 72

First Round

Lauren Coughlin 34-32—66 -6
Jenny Shin 34-32—66 -6
A Lim Kim 35-32—67 -5
Lisa Pettersson 37-32—69 -3
Erika Hara 36-34—70 -2
Esther Henseleit 34-36—70 -2
Anna Nordqvist 37-33—70 -2
Miyu Yamashita 36-34—70 -2
Pajaree Anannarukarn 35-36—71 -1
Daniela Darquea 36-35—71 -1
Julia Lopez Ramirez 37-34—71 -1
Patty Tavatanakit 37-34—71 -1
Chanettee Wannasaen 37-34—71 -1
Jenny Bae 37-35—72 E
Brianna Do 36-36—72 E
Amanda Doherty 37-35—72 E
Nataliya Guseva 36-36—72 E
Chizzy Iwai 37-35—72 E
Nelly Korda 37-35—72 E
Leona Maguire 35-37—72 E
Nicole Broch Estrup 38-35—73 +1
In Gee Chun 35-38—73 +1
Manon De Roey 36-37—73 +1
Ariya Jutanugarn 36-37—73 +1
Ryann O’Toole 38-35—73 +1
Pauline Roussin-Bouchard 35-38—73 +1
Aunchisa Utama 37-36—73 +1
Yana Wilson 38-35—73 +1
Ina Yoon 37-36—73 +1
Arpichaya Yubol 36-37—73 +1
Rose Zhang 35-38—73 +1
Weiwei Zhang 35-38—73 +1
Casandra Alexander 38-36—74 +2
Carlota Ciganda 35-39—74 +2
Olivia Cowan 39-35—74 +2
Diksha Dagar 41-33—74 +2
Lindy Duncan 35-39—74 +2
Jodi Ewart Shadoff 36-38—74 +2
Hannah Green 40-34—74 +2
Nasa Hataoka 38-36—74 +2
You Min Hwang 36-38—74 +2
Grace Kim 35-39—74 +2
Maja Stark 39-35—74 +2
Carla Tejedo Mulet 36-38—74 +2
Lottie Woad 39-35—74 +2
Hannah Darling 40-35—75 +3
Alice Hewson 35-40—75 +3
MinJi Kang 38-37—75 +3
Sei Young Kim 39-36—75 +3
Hyo Joo Kim 40-35—75 +3
Mi Hyang Lee 37-38—75 +3
Nastasia Nadaud 36-39—75 +3
Alexa Pano 38-37—75 +3
Cassie Porter 37-38—75 +3
Hannah Burke 39-37—76 +4
Robyn Choi 38-38—76 +4
Hye Jin Choi 38-38—76 +4
Karis Davidson 36-40—76 +4
Perrine Delacour 42-34—76 +4
Moa Folke 37-39—76 +4
Amelia Garvey 38-38—76 +4
Soo Bin Joo 39-37—76 +4
Jin Young Ko 36-40—76 +4
Bronte Law 40-36—76 +4
Brianna Navarrosa 40-36—76 +4
Rio Takeda 35-41—76 +4
Ayako Uehara 38-38—76 +4
Jing Yan 39-37—76 +4
Amy Yang 41-35—76 +4
Kajsa Arwefjall 35-42—77 +5
Pia Babnik 37-40—77 +5
Kelsey Bennett 38-39—77 +5
Helen Briem 42-35—77 +5
Ginnie Ding 42-35—77 +5
Alessandra Fanali 39-38—77 +5
Dorthea Forbrigd 41-36—77 +5
Annabell Fuller 35-42—77 +5
Gina Kim 37-40—77 +5
Sara Kouskova 42-35—77 +5
Yan Liu 40-37—77 +5
Carolina Lopez-Chacarra Coto 38-39—77 +5
Lee-Anne Pace 39-38—77 +5
Mimi Rhodes 37-40—77 +5
Kiara Romero 38-39—77 +5
Hannah Screen 36-41—77 +5
Emma Spitz 39-38—77 +5
Yani Tseng 39-38—77 +5
Allisen Corpuz 41-37—78 +6
Gemma Dryburgh 39-39—78 +6
Ayaka Furue 42-36—78 +6
Linn Grant 40-38—78 +6
Charley Hull 41-37—78 +6
Aki Iwai 36-42—78 +6
Nanna Koerstz Madsen 36-42—78 +6
Noora Komulainen 41-37—78 +6
Yu Liu 38-40—78 +6
Polly Mack 39-39—78 +6
Ana Pelaez Trivino 38-40—78 +6
Smilla Sonderby 38-40—78 +6
Anne Van Dam 38-40—78 +6
Chloe Williams 40-38—78 +6
Ashleigh Buhai 38-41—79 +7
Trichat Cheenglab 40-39—79 +7
Melanie Green 37-42—79 +7
Lydia Hall 39-40—79 +7
Esme Hamilton 39-40—79 +7
Momoka Kobori 41-38—79 +7
Alison Lee 36-43—79 +7
Morgane Metraux 42-37—79 +7
Kirsten Rudgeley 40-39—79 +7
Patricia Isabel Schmidt 39-40—79 +7
Lilia Vu 40-39—79 +7
Lauren Walsh 38-41—79 +7
Dewi Weber 39-40—79 +7
Anna Zanusso 37-42—79 +7
Alexandra Forsterling 41-39—80 +8
Celine Herbin 41-39—80 +8
Minami Katsu 40-40—80 +8
Frida Kinhult 41-39—80 +8
Agathe Laisne 40-40—80 +8
Alessia Nobilio 40-40—80 +8
Avani Prashanth 38-42—80 +8
Shannon Tan 40-40—80 +8
Cara Gainer 37-44—81 +9
Wei-Ling Hsu 40-41—81 +9
Lucy Li 38-43—81 +9
Emily Pedersen 39-42—81 +9
Luna Sobron Galmes 38-43—81 +9
Nadia van der Westhuizen 39-42—81 +9
Maha Haddioui 44-38—82 +10
Georgia Hall 40-42—82 +10
Darcey Harry 40-42—82 +10
Somi Lee 42-40—82 +10
Chiara Tamburlini 40-42—82 +10
Yuri Yoshida 42-40—82 +10
Camille Chevalier 43-40—83 +11
Leonie Harm 39-44—83 +11
Anna Foster 42-42—84 +12
Pranavi Urs 42-42—84 +12
Virginia Elena Carta 43-42—85 +13
Maddison Hinson-Tolchard 42-43—85 +13
Anna Huang 41-44—85 +13
Minjee Lee 44-41—85 +13
Blanca Fernandez 47-40—87 +15

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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