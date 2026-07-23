ISPS HANDA Women’s Scottish Open Par Scores

Thursday
At Dundonald Links
Troon, United Kingdom
Purse: $2 million
Yardage: 6,543; Par: 72
First Round
|Lauren Coughlin
|34-32—66
|-6
|Jenny Shin
|34-32—66
|-6
|A Lim Kim
|35-32—67
|-5
|Lisa Pettersson
|37-32—69
|-3
|Erika Hara
|36-34—70
|-2
|Esther Henseleit
|34-36—70
|-2
|Anna Nordqvist
|37-33—70
|-2
|Miyu Yamashita
|36-34—70
|-2
|Pajaree Anannarukarn
|35-36—71
|-1
|Daniela Darquea
|36-35—71
|-1
|Julia Lopez Ramirez
|37-34—71
|-1
|Patty Tavatanakit
|37-34—71
|-1
|Chanettee Wannasaen
|37-34—71
|-1
|Jenny Bae
|37-35—72
|E
|Brianna Do
|36-36—72
|E
|Amanda Doherty
|37-35—72
|E
|Nataliya Guseva
|36-36—72
|E
|Chizzy Iwai
|37-35—72
|E
|Nelly Korda
|37-35—72
|E
|Leona Maguire
|35-37—72
|E
|Nicole Broch Estrup
|38-35—73
|+1
|In Gee Chun
|35-38—73
|+1
|Manon De Roey
|36-37—73
|+1
|Ariya Jutanugarn
|36-37—73
|+1
|Ryann O’Toole
|38-35—73
|+1
|Pauline Roussin-Bouchard
|35-38—73
|+1
|Aunchisa Utama
|37-36—73
|+1
|Yana Wilson
|38-35—73
|+1
|Ina Yoon
|37-36—73
|+1
|Arpichaya Yubol
|36-37—73
|+1
|Rose Zhang
|35-38—73
|+1
|Weiwei Zhang
|35-38—73
|+1
|Casandra Alexander
|38-36—74
|+2
|Carlota Ciganda
|35-39—74
|+2
|Olivia Cowan
|39-35—74
|+2
|Diksha Dagar
|41-33—74
|+2
|Lindy Duncan
|35-39—74
|+2
|Jodi Ewart Shadoff
|36-38—74
|+2
|Hannah Green
|40-34—74
|+2
|Nasa Hataoka
|38-36—74
|+2
|You Min Hwang
|36-38—74
|+2
|Grace Kim
|35-39—74
|+2
|Maja Stark
|39-35—74
|+2
|Carla Tejedo Mulet
|36-38—74
|+2
|Lottie Woad
|39-35—74
|+2
|Hannah Darling
|40-35—75
|+3
|Alice Hewson
|35-40—75
|+3
|MinJi Kang
|38-37—75
|+3
|Sei Young Kim
|39-36—75
|+3
|Hyo Joo Kim
|40-35—75
|+3
|Mi Hyang Lee
|37-38—75
|+3
|Nastasia Nadaud
|36-39—75
|+3
|Alexa Pano
|38-37—75
|+3
|Cassie Porter
|37-38—75
|+3
|Hannah Burke
|39-37—76
|+4
|Robyn Choi
|38-38—76
|+4
|Hye Jin Choi
|38-38—76
|+4
|Karis Davidson
|36-40—76
|+4
|Perrine Delacour
|42-34—76
|+4
|Moa Folke
|37-39—76
|+4
|Amelia Garvey
|38-38—76
|+4
|Soo Bin Joo
|39-37—76
|+4
|Jin Young Ko
|36-40—76
|+4
|Bronte Law
|40-36—76
|+4
|Brianna Navarrosa
|40-36—76
|+4
|Rio Takeda
|35-41—76
|+4
|Ayako Uehara
|38-38—76
|+4
|Jing Yan
|39-37—76
|+4
|Amy Yang
|41-35—76
|+4
|Kajsa Arwefjall
|35-42—77
|+5
|Pia Babnik
|37-40—77
|+5
|Kelsey Bennett
|38-39—77
|+5
|Helen Briem
|42-35—77
|+5
|Ginnie Ding
|42-35—77
|+5
|Alessandra Fanali
|39-38—77
|+5
|Dorthea Forbrigd
|41-36—77
|+5
|Annabell Fuller
|35-42—77
|+5
|Gina Kim
|37-40—77
|+5
|Sara Kouskova
|42-35—77
|+5
|Yan Liu
|40-37—77
|+5
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|38-39—77
|+5
|Lee-Anne Pace
|39-38—77
|+5
|Mimi Rhodes
|37-40—77
|+5
|Kiara Romero
|38-39—77
|+5
|Hannah Screen
|36-41—77
|+5
|Emma Spitz
|39-38—77
|+5
|Yani Tseng
|39-38—77
|+5
|Allisen Corpuz
|41-37—78
|+6
|Gemma Dryburgh
|39-39—78
|+6
|Ayaka Furue
|42-36—78
|+6
|Linn Grant
|40-38—78
|+6
|Charley Hull
|41-37—78
|+6
|Aki Iwai
|36-42—78
|+6
|Nanna Koerstz Madsen
|36-42—78
|+6
|Noora Komulainen
|41-37—78
|+6
|Yu Liu
|38-40—78
|+6
|Polly Mack
|39-39—78
|+6
|Ana Pelaez Trivino
|38-40—78
|+6
|Smilla Sonderby
|38-40—78
|+6
|Anne Van Dam
|38-40—78
|+6
|Chloe Williams
|40-38—78
|+6
|Ashleigh Buhai
|38-41—79
|+7
|Trichat Cheenglab
|40-39—79
|+7
|Melanie Green
|37-42—79
|+7
|Lydia Hall
|39-40—79
|+7
|Esme Hamilton
|39-40—79
|+7
|Momoka Kobori
|41-38—79
|+7
|Alison Lee
|36-43—79
|+7
|Morgane Metraux
|42-37—79
|+7
|Kirsten Rudgeley
|40-39—79
|+7
|Patricia Isabel Schmidt
|39-40—79
|+7
|Lilia Vu
|40-39—79
|+7
|Lauren Walsh
|38-41—79
|+7
|Dewi Weber
|39-40—79
|+7
|Anna Zanusso
|37-42—79
|+7
|Alexandra Forsterling
|41-39—80
|+8
|Celine Herbin
|41-39—80
|+8
|Minami Katsu
|40-40—80
|+8
|Frida Kinhult
|41-39—80
|+8
|Agathe Laisne
|40-40—80
|+8
|Alessia Nobilio
|40-40—80
|+8
|Avani Prashanth
|38-42—80
|+8
|Shannon Tan
|40-40—80
|+8
|Cara Gainer
|37-44—81
|+9
|Wei-Ling Hsu
|40-41—81
|+9
|Lucy Li
|38-43—81
|+9
|Emily Pedersen
|39-42—81
|+9
|Luna Sobron Galmes
|38-43—81
|+9
|Nadia van der Westhuizen
|39-42—81
|+9
|Maha Haddioui
|44-38—82
|+10
|Georgia Hall
|40-42—82
|+10
|Darcey Harry
|40-42—82
|+10
|Somi Lee
|42-40—82
|+10
|Chiara Tamburlini
|40-42—82
|+10
|Yuri Yoshida
|42-40—82
|+10
|Camille Chevalier
|43-40—83
|+11
|Leonie Harm
|39-44—83
|+11
|Anna Foster
|42-42—84
|+12
|Pranavi Urs
|42-42—84
|+12
|Virginia Elena Carta
|43-42—85
|+13
|Maddison Hinson-Tolchard
|42-43—85
|+13
|Anna Huang
|41-44—85
|+13
|Minjee Lee
|44-41—85
|+13
|Blanca Fernandez
|47-40—87
|+15
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