Live Radio
Home » Sports » ISPS HANDA Women's Scottish…

ISPS HANDA Women’s Scottish Open Par Scores

The Associated Press

July 25, 2026, 12:21 PM

Saturday

At Dundonald Links

Troon, United Kingdom

Purse: $2 million

Yardage: 6,543; Par: 72

Third Round

Jenny Shin 66-67-71—204 -12
Pajaree Anannarukarn 71-69-69—209 -7
Erika Hara 70-70-71—211 -5
Esther Henseleit 70-68-73—211 -5
A Lim Kim 67-72-74—213 -3
Lauren Coughlin 66-74-74—214 -2
Miyu Yamashita 70-74-70—214 -2
Ryann O’Toole 73-72-71—216 E
Amy Yang 76-69-71—216 E
Rose Zhang 73-72-71—216 E
Diksha Dagar 74-73-70—217 +1
Daniela Darquea 71-72-74—217 +1
Aki Iwai 78-70-69—217 +1
Ariya Jutanugarn 73-73-71—217 +1
Leona Maguire 72-72-73—217 +1
Chanettee Wannasaen 71-76-70—217 +1
Ina Yoon 73-68-76—217 +1
Hyo Joo Kim 75-70-73—218 +2
Julia Lopez Ramirez 71-74-73—218 +2
Patty Tavatanakit 71-69-78—218 +2
Nataliya Guseva 72-74-73—219 +3
Maja Stark 74-72-73—219 +3
Weiwei Zhang 73-73-73—219 +3
Alice Hewson 75-70-75—220 +4
Grace Kim 74-70-76—220 +4
Sei Young Kim 75-72-73—220 +4
Mi Hyang Lee 75-68-77—220 +4
Nastasia Nadaud 75-71-74—220 +4
Helen Briem 77-70-74—221 +5
Moa Folke 76-70-75—221 +5
Amelia Garvey 76-73-72—221 +5
Chizzy Iwai 72-74-75—221 +5
Nelly Korda 72-76-73—221 +5
Pia Babnik 77-71-74—222 +6
Jenny Bae 72-76-74—222 +6
Hye Jin Choi 76-70-76—222 +6
Allisen Corpuz 78-72-72—222 +6
Amanda Doherty 72-73-77—222 +6
Sara Kouskova 77-69-76—222 +6
Anna Nordqvist 70-79-73—222 +6
Pauline Roussin-Bouchard 73-73-76—222 +6
Lottie Woad 74-70-78—222 +6
Arpichaya Yubol 73-72-77—222 +6
Nasa Hataoka 74-72-77—223 +7
Lisa Pettersson 69-77-77—223 +7
Mimi Rhodes 77-71-75—223 +7
Manon De Roey 73-75-76—224 +8
Lindy Duncan 74-74-76—224 +8
Hannah Green 74-76-74—224 +8
Charley Hull 78-71-75—224 +8
You Min Hwang 74-74-77—225 +9
Alexa Pano 75-72-78—225 +9
In Gee Chun 73-76-77—226 +10
Dewi Weber 79-71-76—226 +10
Yana Wilson 73-76-77—226 +10
Robyn Choi 76-73-79—228 +12
Emma Spitz 77-73-78—228 +12
Olivia Cowan 74-75-80—229 +13
Hannah Darling 75-74-80—229 +13
Soo Bin Joo 76-74-80—230 +14
Brianna Navarrosa 76-73-81—230 +14
Carla Tejedo Mulet 74-76-80—230 +14
Aunchisa Utama 73-74-84—231 +15
Yan Liu 77-73-83—233 +17
Rio Takeda 76-74-84—234 +18

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up