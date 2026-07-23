ISPS HANDA Senior Open Tour Scores

Thursday
At Kings Course
Auchterarder, United Kingdom
Purse: $2.9 million
Yardage: 6,859; Par: 70
First Round
|Cameron Percy
|31-32—63
|Lionel Alexandre
|32-32—64
|Ernie Els
|31-34—65
|Miguel Angel Jimenez
|33-32—65
|Pat Perez
|32-33—65
|Tom Pernice
|35-30—65
|Emanuele Canonica
|34-32—66
|Johan Edfors
|33-33—66
|Jerry Kelly
|34-32—66
|Tag Ridings
|33-33—66
|Michael Wright
|33-33—66
|Steven Alker
|34-33—67
|Ryan Armour
|33-34—67
|Markus Brier
|36-31—67
|Simon Griffiths
|34-33—67
|David Howell
|34-33—67
|Zach Johnson
|33-34—67
|Mike McCoy
|34-33—67
|Rory Sabbatini
|33-34—67
|Jeev M. Singh
|33-34—67
|Boo Weekley
|32-35—67
|Charlie Wi
|31-36—67
|Alex Cejka
|33-35—68
|Jamie Donaldson
|34-34—68
|Matt Gogel
|35-33—68
|Paul McGinley
|33-35—68
|Henrik Stenson
|34-34—68
|Kyron Sullivan
|34-34—68
|Steve Allan
|32-37—69
|Peter Baker
|36-33—69
|Jason Caron
|36-33—69
|Greg Chalmers
|36-33—69
|Robert Coles
|32-37—69
|Clark Dennis
|32-37—69
|Chris DiMarco
|33-36—69
|Will Dugdale
|36-33—69
|Alastair Forsyth
|33-36—69
|Richard Green
|34-35—69
|Mark Hensby
|34-35—69
|Simon Khan
|35-34—69
|Paul Lawrie
|35-34—69
|Tim Petrovic
|35-34—69
|Jean-Francois Remesy
|34-35—69
|Anthony Wall
|36-33—69
|Felipe Aguilar
|35-35—70
|Stephen Ames
|35-35—70
|K.J. Choi
|36-34—70
|David Drysdale
|35-35—70
|Craig Farrelly
|36-34—70
|Darren Fichardt
|36-34—70
|Mathew Goggin
|36-34—70
|Retief Goosen
|34-36—70
|Paul Goydos
|34-36—70
|Padraig Harrington
|33-37—70
|Keith Horne
|37-33—70
|Greig Hutcheon
|35-35—70
|Robert Karlsson
|33-37—70
|James Kingston
|32-38—70
|Jeff Maggert
|36-34—70
|Scott Parel
|35-35—70
|David Park
|35-35—70
|Patrik Sjoland
|36-34—70
|Paul Stankowski
|36-34—70
|Michael Campbell
|29-42—71
|Stewart Cink
|36-35—71
|Darren Clarke
|36-35—71
|Adilson Da Silva
|35-36—71
|Joe Durant
|37-34—71
|Soren Hansen
|39-32—71
|Bryan Hoops
|38-33—71
|Takashi Iwamoto
|36-35—71
|Soren Kjeldsen
|35-36—71
|Maarten Lafeber
|37-34—71
|Thomas Levet
|38-33—71
|Michael Long
|35-36—71
|Bill Lunde
|35-36—71
|Andrew Marshall
|36-35—71
|Gary Orr
|34-37—71
|Greg Owen
|35-36—71
|Vanslow Phillips
|37-34—71
|Heath Slocum
|35-36—71
|Mario Tiziani
|36-35—71
|Y.E. Yang
|35-36—71
|Billy Andrade
|35-37—72
|Stuart Appleby
|37-35—72
|Matthew Cort
|37-35—72
|Stephen Dodd
|36-36—72
|Bradley Dredge
|36-36—72
|Harrison Frazar
|37-35—72
|Stephen Gallacher
|36-36—72
|Scott Hend
|39-33—72
|Fredrik Jacobson
|36-36—72
|Thongchai Jaidee
|37-35—72
|Mikael Lundberg
|38-34—72
|Doug McGuigan
|38-34—72
|George McNeill
|35-37—72
|Shaun Micheel
|38-34—72
|Luis Portela
|35-37—72
|Dicky Pride
|36-36—72
|Jyoti Randhawa
|35-37—72
|Thammanoon Sriroj
|39-33—72
|Sean Whiffin
|36-36—72
|Phillip Archer
|34-39—73
|Doug Barron
|38-35—73
|Gordon Burns
|39-34—73
|Mark Calcavecchia
|36-37—73
|Scott Drummond
|36-37—73
|Thomas Goegele
|38-35—73
|Ricardo Gonzalez
|34-39—73
|Justin Leonard
|37-36—73
|Hennie Otto
|34-39—73
|Rod Pampling
|40-33—73
|Jarmo Sandelin
|34-39—73
|Carl Suneson
|39-34—73
|Shinichi Yokota
|35-38—73
|Shane Bertsch
|34-40—74
|Chad Campbell
|35-39—74
|Mark Foster
|38-36—74
|Brian Gay
|39-35—74
|Sam Little
|37-37—74
|Malcolm Mackenzie
|37-37—74
|Ken Tanigawa
|35-39—74
|Vaughn Taylor
|38-36—74
|Steve Webster
|39-35—74
|Rich Beem
|36-39—75
|Mark Brown
|40-35—75
|Ben Crane
|37-38—75
|Fred Funk
|39-36—75
|Joakim Haeggman
|36-39—75
|Colin Montgomerie
|37-38—75
|Phillip Price
|39-36—75
|Woody Austin
|37-39—76
|Stephen Creed
|38-38—76
|Bob Estes
|39-37—76
|Niclas Fasth
|38-38—76
|Raphael Jacquelin
|39-37—76
|Knud Storgaard
|40-36—76
|Bo Van Pelt
|38-38—76
|Akinori Tani
|40-37—77
|Kirk Triplett
|39-39—78
|Richard Dinsdale
|39-40—79
|David Duval
|41-38—79
|Timothy O’Neal
|45-34—79
|Todd Sapere
|40-39—79
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