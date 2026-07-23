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ISPS HANDA Senior Open Tour Scores

The Associated Press

July 23, 2026, 3:52 PM

Thursday

At Kings Course

Auchterarder, United Kingdom

Purse: $2.9 million

Yardage: 6,859; Par: 70

First Round

Cameron Percy 31-32—63
Lionel Alexandre 32-32—64
Ernie Els 31-34—65
Miguel Angel Jimenez 33-32—65
Pat Perez 32-33—65
Tom Pernice 35-30—65
Emanuele Canonica 34-32—66
Johan Edfors 33-33—66
Jerry Kelly 34-32—66
Tag Ridings 33-33—66
Michael Wright 33-33—66
Steven Alker 34-33—67
Ryan Armour 33-34—67
Markus Brier 36-31—67
Simon Griffiths 34-33—67
David Howell 34-33—67
Zach Johnson 33-34—67
Mike McCoy 34-33—67
Rory Sabbatini 33-34—67
Jeev M. Singh 33-34—67
Boo Weekley 32-35—67
Charlie Wi 31-36—67
Alex Cejka 33-35—68
Jamie Donaldson 34-34—68
Matt Gogel 35-33—68
Paul McGinley 33-35—68
Henrik Stenson 34-34—68
Kyron Sullivan 34-34—68
Steve Allan 32-37—69
Peter Baker 36-33—69
Jason Caron 36-33—69
Greg Chalmers 36-33—69
Robert Coles 32-37—69
Clark Dennis 32-37—69
Chris DiMarco 33-36—69
Will Dugdale 36-33—69
Alastair Forsyth 33-36—69
Richard Green 34-35—69
Mark Hensby 34-35—69
Simon Khan 35-34—69
Paul Lawrie 35-34—69
Tim Petrovic 35-34—69
Jean-Francois Remesy 34-35—69
Anthony Wall 36-33—69
Felipe Aguilar 35-35—70
Stephen Ames 35-35—70
K.J. Choi 36-34—70
David Drysdale 35-35—70
Craig Farrelly 36-34—70
Darren Fichardt 36-34—70
Mathew Goggin 36-34—70
Retief Goosen 34-36—70
Paul Goydos 34-36—70
Padraig Harrington 33-37—70
Keith Horne 37-33—70
Greig Hutcheon 35-35—70
Robert Karlsson 33-37—70
James Kingston 32-38—70
Jeff Maggert 36-34—70
Scott Parel 35-35—70
David Park 35-35—70
Patrik Sjoland 36-34—70
Paul Stankowski 36-34—70
Michael Campbell 29-42—71
Stewart Cink 36-35—71
Darren Clarke 36-35—71
Adilson Da Silva 35-36—71
Joe Durant 37-34—71
Soren Hansen 39-32—71
Bryan Hoops 38-33—71
Takashi Iwamoto 36-35—71
Soren Kjeldsen 35-36—71
Maarten Lafeber 37-34—71
Thomas Levet 38-33—71
Michael Long 35-36—71
Bill Lunde 35-36—71
Andrew Marshall 36-35—71
Gary Orr 34-37—71
Greg Owen 35-36—71
Vanslow Phillips 37-34—71
Heath Slocum 35-36—71
Mario Tiziani 36-35—71
Y.E. Yang 35-36—71
Billy Andrade 35-37—72
Stuart Appleby 37-35—72
Matthew Cort 37-35—72
Stephen Dodd 36-36—72
Bradley Dredge 36-36—72
Harrison Frazar 37-35—72
Stephen Gallacher 36-36—72
Scott Hend 39-33—72
Fredrik Jacobson 36-36—72
Thongchai Jaidee 37-35—72
Mikael Lundberg 38-34—72
Doug McGuigan 38-34—72
George McNeill 35-37—72
Shaun Micheel 38-34—72
Luis Portela 35-37—72
Dicky Pride 36-36—72
Jyoti Randhawa 35-37—72
Thammanoon Sriroj 39-33—72
Sean Whiffin 36-36—72
Phillip Archer 34-39—73
Doug Barron 38-35—73
Gordon Burns 39-34—73
Mark Calcavecchia 36-37—73
Scott Drummond 36-37—73
Thomas Goegele 38-35—73
Ricardo Gonzalez 34-39—73
Justin Leonard 37-36—73
Hennie Otto 34-39—73
Rod Pampling 40-33—73
Jarmo Sandelin 34-39—73
Carl Suneson 39-34—73
Shinichi Yokota 35-38—73
Shane Bertsch 34-40—74
Chad Campbell 35-39—74
Mark Foster 38-36—74
Brian Gay 39-35—74
Sam Little 37-37—74
Malcolm Mackenzie 37-37—74
Ken Tanigawa 35-39—74
Vaughn Taylor 38-36—74
Steve Webster 39-35—74
Rich Beem 36-39—75
Mark Brown 40-35—75
Ben Crane 37-38—75
Fred Funk 39-36—75
Joakim Haeggman 36-39—75
Colin Montgomerie 37-38—75
Phillip Price 39-36—75
Woody Austin 37-39—76
Stephen Creed 38-38—76
Bob Estes 39-37—76
Niclas Fasth 38-38—76
Raphael Jacquelin 39-37—76
Knud Storgaard 40-36—76
Bo Van Pelt 38-38—76
Akinori Tani 40-37—77
Kirk Triplett 39-39—78
Richard Dinsdale 39-40—79
David Duval 41-38—79
Timothy O’Neal 45-34—79
Todd Sapere 40-39—79

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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