ISPS HANDA Senior Open Par Scores

Thursday
At Kings Course
Auchterarder, United Kingdom
Purse: $2.9 million
Yardage: 6,859; Par: 70
First Round
|Cameron Percy
|31-32—63
|-7
|Lionel Alexandre
|32-32—64
|-6
|Ernie Els
|31-34—65
|-5
|Miguel Angel Jimenez
|33-32—65
|-5
|Pat Perez
|32-33—65
|-5
|Tom Pernice
|35-30—65
|-5
|Emanuele Canonica
|34-32—66
|-4
|Johan Edfors
|33-33—66
|-4
|Jerry Kelly
|34-32—66
|-4
|Tag Ridings
|33-33—66
|-4
|Michael Wright
|33-33—66
|-4
|Steven Alker
|34-33—67
|-3
|Ryan Armour
|33-34—67
|-3
|Markus Brier
|36-31—67
|-3
|Simon Griffiths
|34-33—67
|-3
|David Howell
|34-33—67
|-3
|Zach Johnson
|33-34—67
|-3
|Mike McCoy
|34-33—67
|-3
|Rory Sabbatini
|33-34—67
|-3
|Jeev M. Singh
|33-34—67
|-3
|Boo Weekley
|32-35—67
|-3
|Charlie Wi
|31-36—67
|-3
|Alex Cejka
|33-35—68
|-2
|Jamie Donaldson
|34-34—68
|-2
|Matt Gogel
|35-33—68
|-2
|Paul McGinley
|33-35—68
|-2
|Henrik Stenson
|34-34—68
|-2
|Kyron Sullivan
|34-34—68
|-2
|Steve Allan
|32-37—69
|-1
|Peter Baker
|36-33—69
|-1
|Jason Caron
|36-33—69
|-1
|Greg Chalmers
|36-33—69
|-1
|Robert Coles
|32-37—69
|-1
|Clark Dennis
|32-37—69
|-1
|Chris DiMarco
|33-36—69
|-1
|Will Dugdale
|36-33—69
|-1
|Alastair Forsyth
|33-36—69
|-1
|Richard Green
|34-35—69
|-1
|Mark Hensby
|34-35—69
|-1
|Simon Khan
|35-34—69
|-1
|Paul Lawrie
|35-34—69
|-1
|Tim Petrovic
|35-34—69
|-1
|Jean-Francois Remesy
|34-35—69
|-1
|Anthony Wall
|36-33—69
|-1
|Felipe Aguilar
|35-35—70
|E
|Stephen Ames
|35-35—70
|E
|K.J. Choi
|36-34—70
|E
|David Drysdale
|35-35—70
|E
|Craig Farrelly
|36-34—70
|E
|Darren Fichardt
|36-34—70
|E
|Mathew Goggin
|36-34—70
|E
|Retief Goosen
|34-36—70
|E
|Paul Goydos
|34-36—70
|E
|Padraig Harrington
|33-37—70
|E
|Keith Horne
|37-33—70
|E
|Greig Hutcheon
|35-35—70
|E
|Robert Karlsson
|33-37—70
|E
|James Kingston
|32-38—70
|E
|Jeff Maggert
|36-34—70
|E
|Scott Parel
|35-35—70
|E
|David Park
|35-35—70
|E
|Patrik Sjoland
|36-34—70
|E
|Paul Stankowski
|36-34—70
|E
|Michael Campbell
|29-42—71
|+1
|Stewart Cink
|36-35—71
|+1
|Darren Clarke
|36-35—71
|+1
|Adilson Da Silva
|35-36—71
|+1
|Joe Durant
|37-34—71
|+1
|Soren Hansen
|39-32—71
|+1
|Bryan Hoops
|38-33—71
|+1
|Takashi Iwamoto
|36-35—71
|+1
|Soren Kjeldsen
|35-36—71
|+1
|Maarten Lafeber
|37-34—71
|+1
|Thomas Levet
|38-33—71
|+1
|Michael Long
|35-36—71
|+1
|Bill Lunde
|35-36—71
|+1
|Andrew Marshall
|36-35—71
|+1
|Gary Orr
|34-37—71
|+1
|Greg Owen
|35-36—71
|+1
|Vanslow Phillips
|37-34—71
|+1
|Heath Slocum
|35-36—71
|+1
|Mario Tiziani
|36-35—71
|+1
|Y.E. Yang
|35-36—71
|+1
|Billy Andrade
|35-37—72
|+2
|Stuart Appleby
|37-35—72
|+2
|Matthew Cort
|37-35—72
|+2
|Stephen Dodd
|36-36—72
|+2
|Bradley Dredge
|36-36—72
|+2
|Harrison Frazar
|37-35—72
|+2
|Stephen Gallacher
|36-36—72
|+2
|Scott Hend
|39-33—72
|+2
|Fredrik Jacobson
|36-36—72
|+2
|Thongchai Jaidee
|37-35—72
|+2
|Mikael Lundberg
|38-34—72
|+2
|Doug McGuigan
|38-34—72
|+2
|George McNeill
|35-37—72
|+2
|Shaun Micheel
|38-34—72
|+2
|Luis Portela
|35-37—72
|+2
|Dicky Pride
|36-36—72
|+2
|Jyoti Randhawa
|35-37—72
|+2
|Thammanoon Sriroj
|39-33—72
|+2
|Sean Whiffin
|36-36—72
|+2
|Phillip Archer
|34-39—73
|+3
|Doug Barron
|38-35—73
|+3
|Gordon Burns
|39-34—73
|+3
|Mark Calcavecchia
|36-37—73
|+3
|Scott Drummond
|36-37—73
|+3
|Thomas Goegele
|38-35—73
|+3
|Ricardo Gonzalez
|34-39—73
|+3
|Justin Leonard
|37-36—73
|+3
|Hennie Otto
|34-39—73
|+3
|Rod Pampling
|40-33—73
|+3
|Jarmo Sandelin
|34-39—73
|+3
|Carl Suneson
|39-34—73
|+3
|Shinichi Yokota
|35-38—73
|+3
|Shane Bertsch
|34-40—74
|+4
|Chad Campbell
|35-39—74
|+4
|Mark Foster
|38-36—74
|+4
|Brian Gay
|39-35—74
|+4
|Sam Little
|37-37—74
|+4
|Malcolm Mackenzie
|37-37—74
|+4
|Ken Tanigawa
|35-39—74
|+4
|Vaughn Taylor
|38-36—74
|+4
|Steve Webster
|39-35—74
|+4
|Rich Beem
|36-39—75
|+5
|Mark Brown
|40-35—75
|+5
|Ben Crane
|37-38—75
|+5
|Fred Funk
|39-36—75
|+5
|Joakim Haeggman
|36-39—75
|+5
|Colin Montgomerie
|37-38—75
|+5
|Phillip Price
|39-36—75
|+5
|Woody Austin
|37-39—76
|+6
|Stephen Creed
|38-38—76
|+6
|Bob Estes
|39-37—76
|+6
|Niclas Fasth
|38-38—76
|+6
|Raphael Jacquelin
|39-37—76
|+6
|Knud Storgaard
|40-36—76
|+6
|Bo Van Pelt
|38-38—76
|+6
|Akinori Tani
|40-37—77
|+7
|Kirk Triplett
|39-39—78
|+8
|Richard Dinsdale
|39-40—79
|+9
|David Duval
|41-38—79
|+9
|Timothy O’Neal
|45-34—79
|+9
|Todd Sapere
|40-39—79
|+9
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