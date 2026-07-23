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ISPS HANDA Senior Open Par Scores

The Associated Press

July 23, 2026, 3:52 PM

Thursday

At Kings Course

Auchterarder, United Kingdom

Purse: $2.9 million

Yardage: 6,859; Par: 70

First Round

Cameron Percy 31-32—63 -7
Lionel Alexandre 32-32—64 -6
Ernie Els 31-34—65 -5
Miguel Angel Jimenez 33-32—65 -5
Pat Perez 32-33—65 -5
Tom Pernice 35-30—65 -5
Emanuele Canonica 34-32—66 -4
Johan Edfors 33-33—66 -4
Jerry Kelly 34-32—66 -4
Tag Ridings 33-33—66 -4
Michael Wright 33-33—66 -4
Steven Alker 34-33—67 -3
Ryan Armour 33-34—67 -3
Markus Brier 36-31—67 -3
Simon Griffiths 34-33—67 -3
David Howell 34-33—67 -3
Zach Johnson 33-34—67 -3
Mike McCoy 34-33—67 -3
Rory Sabbatini 33-34—67 -3
Jeev M. Singh 33-34—67 -3
Boo Weekley 32-35—67 -3
Charlie Wi 31-36—67 -3
Alex Cejka 33-35—68 -2
Jamie Donaldson 34-34—68 -2
Matt Gogel 35-33—68 -2
Paul McGinley 33-35—68 -2
Henrik Stenson 34-34—68 -2
Kyron Sullivan 34-34—68 -2
Steve Allan 32-37—69 -1
Peter Baker 36-33—69 -1
Jason Caron 36-33—69 -1
Greg Chalmers 36-33—69 -1
Robert Coles 32-37—69 -1
Clark Dennis 32-37—69 -1
Chris DiMarco 33-36—69 -1
Will Dugdale 36-33—69 -1
Alastair Forsyth 33-36—69 -1
Richard Green 34-35—69 -1
Mark Hensby 34-35—69 -1
Simon Khan 35-34—69 -1
Paul Lawrie 35-34—69 -1
Tim Petrovic 35-34—69 -1
Jean-Francois Remesy 34-35—69 -1
Anthony Wall 36-33—69 -1
Felipe Aguilar 35-35—70 E
Stephen Ames 35-35—70 E
K.J. Choi 36-34—70 E
David Drysdale 35-35—70 E
Craig Farrelly 36-34—70 E
Darren Fichardt 36-34—70 E
Mathew Goggin 36-34—70 E
Retief Goosen 34-36—70 E
Paul Goydos 34-36—70 E
Padraig Harrington 33-37—70 E
Keith Horne 37-33—70 E
Greig Hutcheon 35-35—70 E
Robert Karlsson 33-37—70 E
James Kingston 32-38—70 E
Jeff Maggert 36-34—70 E
Scott Parel 35-35—70 E
David Park 35-35—70 E
Patrik Sjoland 36-34—70 E
Paul Stankowski 36-34—70 E
Michael Campbell 29-42—71 +1
Stewart Cink 36-35—71 +1
Darren Clarke 36-35—71 +1
Adilson Da Silva 35-36—71 +1
Joe Durant 37-34—71 +1
Soren Hansen 39-32—71 +1
Bryan Hoops 38-33—71 +1
Takashi Iwamoto 36-35—71 +1
Soren Kjeldsen 35-36—71 +1
Maarten Lafeber 37-34—71 +1
Thomas Levet 38-33—71 +1
Michael Long 35-36—71 +1
Bill Lunde 35-36—71 +1
Andrew Marshall 36-35—71 +1
Gary Orr 34-37—71 +1
Greg Owen 35-36—71 +1
Vanslow Phillips 37-34—71 +1
Heath Slocum 35-36—71 +1
Mario Tiziani 36-35—71 +1
Y.E. Yang 35-36—71 +1
Billy Andrade 35-37—72 +2
Stuart Appleby 37-35—72 +2
Matthew Cort 37-35—72 +2
Stephen Dodd 36-36—72 +2
Bradley Dredge 36-36—72 +2
Harrison Frazar 37-35—72 +2
Stephen Gallacher 36-36—72 +2
Scott Hend 39-33—72 +2
Fredrik Jacobson 36-36—72 +2
Thongchai Jaidee 37-35—72 +2
Mikael Lundberg 38-34—72 +2
Doug McGuigan 38-34—72 +2
George McNeill 35-37—72 +2
Shaun Micheel 38-34—72 +2
Luis Portela 35-37—72 +2
Dicky Pride 36-36—72 +2
Jyoti Randhawa 35-37—72 +2
Thammanoon Sriroj 39-33—72 +2
Sean Whiffin 36-36—72 +2
Phillip Archer 34-39—73 +3
Doug Barron 38-35—73 +3
Gordon Burns 39-34—73 +3
Mark Calcavecchia 36-37—73 +3
Scott Drummond 36-37—73 +3
Thomas Goegele 38-35—73 +3
Ricardo Gonzalez 34-39—73 +3
Justin Leonard 37-36—73 +3
Hennie Otto 34-39—73 +3
Rod Pampling 40-33—73 +3
Jarmo Sandelin 34-39—73 +3
Carl Suneson 39-34—73 +3
Shinichi Yokota 35-38—73 +3
Shane Bertsch 34-40—74 +4
Chad Campbell 35-39—74 +4
Mark Foster 38-36—74 +4
Brian Gay 39-35—74 +4
Sam Little 37-37—74 +4
Malcolm Mackenzie 37-37—74 +4
Ken Tanigawa 35-39—74 +4
Vaughn Taylor 38-36—74 +4
Steve Webster 39-35—74 +4
Rich Beem 36-39—75 +5
Mark Brown 40-35—75 +5
Ben Crane 37-38—75 +5
Fred Funk 39-36—75 +5
Joakim Haeggman 36-39—75 +5
Colin Montgomerie 37-38—75 +5
Phillip Price 39-36—75 +5
Woody Austin 37-39—76 +6
Stephen Creed 38-38—76 +6
Bob Estes 39-37—76 +6
Niclas Fasth 38-38—76 +6
Raphael Jacquelin 39-37—76 +6
Knud Storgaard 40-36—76 +6
Bo Van Pelt 38-38—76 +6
Akinori Tani 40-37—77 +7
Kirk Triplett 39-39—78 +8
Richard Dinsdale 39-40—79 +9
David Duval 41-38—79 +9
Timothy O’Neal 45-34—79 +9
Todd Sapere 40-39—79 +9

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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