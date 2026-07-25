ISPS HANDA Senior Open Par Scores

Saturday
At Kings Course
Auchterarder, United Kingdom
Purse: $2.9 million
Yardage: 6,859; Par: 70
Third Round
|Jerry Kelly
|66-68-68—202
|-8
|Cameron Percy
|63-68-71—202
|-8
|Peter Baker
|69-69-67—205
|-5
|Darren Fichardt
|70-68-68—206
|-4
|Markus Brier
|67-69-71—207
|-3
|Ernie Els
|65-71-71—207
|-3
|Pat Perez
|65-75-67—207
|-3
|Alex Cejka
|68-70-70—208
|-2
|K.J. Choi
|70-70-68—208
|-2
|Clark Dennis
|69-72-67—208
|-2
|Zach Johnson
|67-73-68—208
|-2
|Tag Ridings
|66-72-70—208
|-2
|Rory Sabbatini
|67-73-68—208
|-2
|Steve Allan
|69-70-70—209
|-1
|Matt Gogel
|68-69-72—209
|-1
|Tim Petrovic
|69-75-66—210
|E
|Charlie Wi
|67-76-67—210
|E
|Steven Alker
|67-76-68—211
|+1
|Emanuele Canonica
|66-76-69—211
|+1
|Matthew Cort
|72-67-72—211
|+1
|Patrik Sjoland
|70-72-69—211
|+1
|Henrik Stenson
|68-68-75—211
|+1
|Boo Weekley
|67-74-70—211
|+1
|Jamie Donaldson
|68-74-70—212
|+2
|Bradley Dredge
|72-70-70—212
|+2
|Stephen Gallacher
|72-69-71—212
|+2
|Retief Goosen
|70-71-71—212
|+2
|Miguel Angel Jimenez
|65-75-72—212
|+2
|Maarten Lafeber
|71-72-69—212
|+2
|Tom Pernice
|65-73-74—212
|+2
|Ryan Armour
|67-72-74—213
|+3
|Stewart Cink
|71-72-70—213
|+3
|Johan Edfors
|66-77-70—213
|+3
|Mathew Goggin
|70-72-71—213
|+3
|Paul Goydos
|70-71-72—213
|+3
|Richard Green
|69-73-71—213
|+3
|Mark Hensby
|69-71-73—213
|+3
|Rod Pampling
|73-69-71—213
|+3
|Paul Stankowski
|70-73-70—213
|+3
|Greig Hutcheon
|70-73-71—214
|+4
|Phillip Price
|75-68-71—214
|+4
|Jean-Francois Remesy
|69-71-74—214
|+4
|Thammanoon Sriroj
|72-69-73—214
|+4
|Michael Campbell
|71-74-70—215
|+5
|Greg Chalmers
|69-73-73—215
|+5
|Adilson Da Silva
|71-73-71—215
|+5
|Harrison Frazar
|72-72-71—215
|+5
|Keith Horne
|70-70-75—215
|+5
|Fredrik Jacobson
|72-68-75—215
|+5
|Soren Kjeldsen
|71-69-75—215
|+5
|Vaughn Taylor
|74-69-72—215
|+5
|Robert Coles
|69-71-76—216
|+6
|Craig Farrelly
|70-75-71—216
|+6
|Ricardo Gonzalez
|73-71-72—216
|+6
|Padraig Harrington
|70-72-74—216
|+6
|Bo Van Pelt
|76-68-72—216
|+6
|Michael Wright
|66-72-78—216
|+6
|Simon Griffiths
|67-77-73—217
|+7
|Thongchai Jaidee
|72-70-75—217
|+7
|Robert Karlsson
|70-75-72—217
|+7
|Paul Lawrie
|69-71-77—217
|+7
|Paul McGinley
|68-75-74—217
|+7
|Greg Owen
|71-74-72—217
|+7
|Kyron Sullivan
|68-75-74—217
|+7
|Joe Durant
|71-74-73—218
|+8
|Alastair Forsyth
|69-74-75—218
|+8
|James Kingston
|70-73-75—218
|+8
|Jeev M. Singh
|67-78-73—218
|+8
|Lionel Alexandre
|64-73-82—219
|+9
|David Howell
|67-76-76—219
|+9
|Thomas Levet
|71-72-76—219
|+9
|Jeff Maggert
|70-75-74—219
|+9
|Jason Caron
|69-76-75—220
|+10
|David Drysdale
|70-75-75—220
|+10
|Mikael Lundberg
|72-71-77—220
|+10
|Andrew Marshall
|71-70-79—220
|+10
|Mario Tiziani
|71-74-75—220
|+10
|Simon Khan
|69-75-77—221
|+11
|Jyoti Randhawa
|72-73-77—222
|+12
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.