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ISPS HANDA Senior Open Par Scores

The Associated Press

July 25, 2026, 1:56 PM

Saturday

At Kings Course

Auchterarder, United Kingdom

Purse: $2.9 million

Yardage: 6,859; Par: 70

Third Round

Jerry Kelly 66-68-68—202 -8
Cameron Percy 63-68-71—202 -8
Peter Baker 69-69-67—205 -5
Darren Fichardt 70-68-68—206 -4
Markus Brier 67-69-71—207 -3
Ernie Els 65-71-71—207 -3
Pat Perez 65-75-67—207 -3
Alex Cejka 68-70-70—208 -2
K.J. Choi 70-70-68—208 -2
Clark Dennis 69-72-67—208 -2
Zach Johnson 67-73-68—208 -2
Tag Ridings 66-72-70—208 -2
Rory Sabbatini 67-73-68—208 -2
Steve Allan 69-70-70—209 -1
Matt Gogel 68-69-72—209 -1
Tim Petrovic 69-75-66—210 E
Charlie Wi 67-76-67—210 E
Steven Alker 67-76-68—211 +1
Emanuele Canonica 66-76-69—211 +1
Matthew Cort 72-67-72—211 +1
Patrik Sjoland 70-72-69—211 +1
Henrik Stenson 68-68-75—211 +1
Boo Weekley 67-74-70—211 +1
Jamie Donaldson 68-74-70—212 +2
Bradley Dredge 72-70-70—212 +2
Stephen Gallacher 72-69-71—212 +2
Retief Goosen 70-71-71—212 +2
Miguel Angel Jimenez 65-75-72—212 +2
Maarten Lafeber 71-72-69—212 +2
Tom Pernice 65-73-74—212 +2
Ryan Armour 67-72-74—213 +3
Stewart Cink 71-72-70—213 +3
Johan Edfors 66-77-70—213 +3
Mathew Goggin 70-72-71—213 +3
Paul Goydos 70-71-72—213 +3
Richard Green 69-73-71—213 +3
Mark Hensby 69-71-73—213 +3
Rod Pampling 73-69-71—213 +3
Paul Stankowski 70-73-70—213 +3
Greig Hutcheon 70-73-71—214 +4
Phillip Price 75-68-71—214 +4
Jean-Francois Remesy 69-71-74—214 +4
Thammanoon Sriroj 72-69-73—214 +4
Michael Campbell 71-74-70—215 +5
Greg Chalmers 69-73-73—215 +5
Adilson Da Silva 71-73-71—215 +5
Harrison Frazar 72-72-71—215 +5
Keith Horne 70-70-75—215 +5
Fredrik Jacobson 72-68-75—215 +5
Soren Kjeldsen 71-69-75—215 +5
Vaughn Taylor 74-69-72—215 +5
Robert Coles 69-71-76—216 +6
Craig Farrelly 70-75-71—216 +6
Ricardo Gonzalez 73-71-72—216 +6
Padraig Harrington 70-72-74—216 +6
Bo Van Pelt 76-68-72—216 +6
Michael Wright 66-72-78—216 +6
Simon Griffiths 67-77-73—217 +7
Thongchai Jaidee 72-70-75—217 +7
Robert Karlsson 70-75-72—217 +7
Paul Lawrie 69-71-77—217 +7
Paul McGinley 68-75-74—217 +7
Greg Owen 71-74-72—217 +7
Kyron Sullivan 68-75-74—217 +7
Joe Durant 71-74-73—218 +8
Alastair Forsyth 69-74-75—218 +8
James Kingston 70-73-75—218 +8
Jeev M. Singh 67-78-73—218 +8
Lionel Alexandre 64-73-82—219 +9
David Howell 67-76-76—219 +9
Thomas Levet 71-72-76—219 +9
Jeff Maggert 70-75-74—219 +9
Jason Caron 69-76-75—220 +10
David Drysdale 70-75-75—220 +10
Mikael Lundberg 72-71-77—220 +10
Andrew Marshall 71-70-79—220 +10
Mario Tiziani 71-74-75—220 +10
Simon Khan 69-75-77—221 +11
Jyoti Randhawa 72-73-77—222 +12

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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