ISPS HANDA Senior Open Tour Scores

Saturday
At Kings Course
Auchterarder, United Kingdom
Purse: $2.9 million
Yardage: 6,859; Par: 70
Third Round
|Jerry Kelly
|66-68-68—202
|Cameron Percy
|63-68-71—202
|Peter Baker
|69-69-67—205
|Darren Fichardt
|70-68-68—206
|Markus Brier
|67-69-71—207
|Ernie Els
|65-71-71—207
|Pat Perez
|65-75-67—207
|Alex Cejka
|68-70-70—208
|K.J. Choi
|70-70-68—208
|Clark Dennis
|69-72-67—208
|Zach Johnson
|67-73-68—208
|Tag Ridings
|66-72-70—208
|Rory Sabbatini
|67-73-68—208
|Steve Allan
|69-70-70—209
|Matt Gogel
|68-69-72—209
|Tim Petrovic
|69-75-66—210
|Charlie Wi
|67-76-67—210
|Steven Alker
|67-76-68—211
|Emanuele Canonica
|66-76-69—211
|Matthew Cort
|72-67-72—211
|Patrik Sjoland
|70-72-69—211
|Henrik Stenson
|68-68-75—211
|Boo Weekley
|67-74-70—211
|Jamie Donaldson
|68-74-70—212
|Bradley Dredge
|72-70-70—212
|Stephen Gallacher
|72-69-71—212
|Retief Goosen
|70-71-71—212
|Miguel Angel Jimenez
|65-75-72—212
|Maarten Lafeber
|71-72-69—212
|Tom Pernice
|65-73-74—212
|Ryan Armour
|67-72-74—213
|Stewart Cink
|71-72-70—213
|Johan Edfors
|66-77-70—213
|Mathew Goggin
|70-72-71—213
|Paul Goydos
|70-71-72—213
|Richard Green
|69-73-71—213
|Mark Hensby
|69-71-73—213
|Rod Pampling
|73-69-71—213
|Paul Stankowski
|70-73-70—213
|Greig Hutcheon
|70-73-71—214
|Phillip Price
|75-68-71—214
|Jean-Francois Remesy
|69-71-74—214
|Thammanoon Sriroj
|72-69-73—214
|Michael Campbell
|71-74-70—215
|Greg Chalmers
|69-73-73—215
|Adilson Da Silva
|71-73-71—215
|Harrison Frazar
|72-72-71—215
|Keith Horne
|70-70-75—215
|Fredrik Jacobson
|72-68-75—215
|Soren Kjeldsen
|71-69-75—215
|Vaughn Taylor
|74-69-72—215
|Robert Coles
|69-71-76—216
|Craig Farrelly
|70-75-71—216
|Ricardo Gonzalez
|73-71-72—216
|Padraig Harrington
|70-72-74—216
|Bo Van Pelt
|76-68-72—216
|Michael Wright
|66-72-78—216
|Simon Griffiths
|67-77-73—217
|Thongchai Jaidee
|72-70-75—217
|Robert Karlsson
|70-75-72—217
|Paul Lawrie
|69-71-77—217
|Paul McGinley
|68-75-74—217
|Greg Owen
|71-74-72—217
|Kyron Sullivan
|68-75-74—217
|Joe Durant
|71-74-73—218
|Alastair Forsyth
|69-74-75—218
|James Kingston
|70-73-75—218
|Jeev M. Singh
|67-78-73—218
|Lionel Alexandre
|64-73-82—219
|David Howell
|67-76-76—219
|Thomas Levet
|71-72-76—219
|Jeff Maggert
|70-75-74—219
|Jason Caron
|69-76-75—220
|David Drysdale
|70-75-75—220
|Mikael Lundberg
|72-71-77—220
|Andrew Marshall
|71-70-79—220
|Mario Tiziani
|71-74-75—220
|Simon Khan
|69-75-77—221
|Jyoti Randhawa
|72-73-77—222
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