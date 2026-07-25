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ISPS HANDA Senior Open Tour Scores

The Associated Press

July 25, 2026, 1:56 PM

Saturday

At Kings Course

Auchterarder, United Kingdom

Purse: $2.9 million

Yardage: 6,859; Par: 70

Third Round

Jerry Kelly 66-68-68—202
Cameron Percy 63-68-71—202
Peter Baker 69-69-67—205
Darren Fichardt 70-68-68—206
Markus Brier 67-69-71—207
Ernie Els 65-71-71—207
Pat Perez 65-75-67—207
Alex Cejka 68-70-70—208
K.J. Choi 70-70-68—208
Clark Dennis 69-72-67—208
Zach Johnson 67-73-68—208
Tag Ridings 66-72-70—208
Rory Sabbatini 67-73-68—208
Steve Allan 69-70-70—209
Matt Gogel 68-69-72—209
Tim Petrovic 69-75-66—210
Charlie Wi 67-76-67—210
Steven Alker 67-76-68—211
Emanuele Canonica 66-76-69—211
Matthew Cort 72-67-72—211
Patrik Sjoland 70-72-69—211
Henrik Stenson 68-68-75—211
Boo Weekley 67-74-70—211
Jamie Donaldson 68-74-70—212
Bradley Dredge 72-70-70—212
Stephen Gallacher 72-69-71—212
Retief Goosen 70-71-71—212
Miguel Angel Jimenez 65-75-72—212
Maarten Lafeber 71-72-69—212
Tom Pernice 65-73-74—212
Ryan Armour 67-72-74—213
Stewart Cink 71-72-70—213
Johan Edfors 66-77-70—213
Mathew Goggin 70-72-71—213
Paul Goydos 70-71-72—213
Richard Green 69-73-71—213
Mark Hensby 69-71-73—213
Rod Pampling 73-69-71—213
Paul Stankowski 70-73-70—213
Greig Hutcheon 70-73-71—214
Phillip Price 75-68-71—214
Jean-Francois Remesy 69-71-74—214
Thammanoon Sriroj 72-69-73—214
Michael Campbell 71-74-70—215
Greg Chalmers 69-73-73—215
Adilson Da Silva 71-73-71—215
Harrison Frazar 72-72-71—215
Keith Horne 70-70-75—215
Fredrik Jacobson 72-68-75—215
Soren Kjeldsen 71-69-75—215
Vaughn Taylor 74-69-72—215
Robert Coles 69-71-76—216
Craig Farrelly 70-75-71—216
Ricardo Gonzalez 73-71-72—216
Padraig Harrington 70-72-74—216
Bo Van Pelt 76-68-72—216
Michael Wright 66-72-78—216
Simon Griffiths 67-77-73—217
Thongchai Jaidee 72-70-75—217
Robert Karlsson 70-75-72—217
Paul Lawrie 69-71-77—217
Paul McGinley 68-75-74—217
Greg Owen 71-74-72—217
Kyron Sullivan 68-75-74—217
Joe Durant 71-74-73—218
Alastair Forsyth 69-74-75—218
James Kingston 70-73-75—218
Jeev M. Singh 67-78-73—218
Lionel Alexandre 64-73-82—219
David Howell 67-76-76—219
Thomas Levet 71-72-76—219
Jeff Maggert 70-75-74—219
Jason Caron 69-76-75—220
David Drysdale 70-75-75—220
Mikael Lundberg 72-71-77—220
Andrew Marshall 71-70-79—220
Mario Tiziani 71-74-75—220
Simon Khan 69-75-77—221
Jyoti Randhawa 72-73-77—222

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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