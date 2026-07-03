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3M Open Scores

The Associated Press

July 25, 2026, 5:52 PM

Saturday

At TPC Twin Cities

Blaine, Minn.

Purse: $8.8 million

Yardage: 7,431; Par: 71

Third Round

Jackson Koivun 64-68-61—193
Emiliano Grillo 64-67-65—196
Ben Kohles 62-69-65—196
Michael Brennan 65-69-63—197
Chandler Phillips 66-65-66—197
Billy Horschel 67-66-65—198
Michael Kim 69-59-70—198
Denny McCarthy 66-68-64—198
Brian Harman 69-64-66—199
Seamus Power 68-68-63—199
Scottie Scheffler 65-70-64—199
Davis Thompson 68-68-63—199
Lee Hodges 68-67-65—200
Hideki Matsuyama 70-65-65—200
Zac Blair 68-65-68—201
Davis Chatfield 69-68-64—201
Troy Merritt 66-66-69—201
Kevin Yu 69-66-66—201
Chandler Blanchet 67-68-67—202
Gary Woodland 64-71-67—202
Zecheng Dou 67-69-67—203
Casey Jarvis 71-66-66—203
Chris Kirk 70-69-64—203
Kurt Kitayama 68-69-66—203
Hank Lebioda 69-69-65—203
Kevin Roy 65-70-68—203
Austin Smotherman 68-67-68—203
Christiaan Bezuidenhout 68-67-69—204
Ricky Castillo 71-68-65—204
Patrick Fishburn 70-68-66—204
Beau Hossler 69-68-67—204
Mark Hubbard 70-69-65—204
Tom Kim 68-69-67—204
Keith Mitchell 68-69-67—204
Rasmus Neergaard-Petersen 66-72-66—204
Kevin Streelman 67-68-69—204
Jesper Svensson 65-69-70—204
John VanDerLaan 67-71-66—204
Kris Ventura 72-66-66—204
Vince Whaley 67-69-68—204
Zachary Bauchou 70-69-66—205
Corey Conners 70-69-66—205
Joel Dahmen 70-69-66—205
Neal Shipley 70-69-66—205
Mackenzie Hughes 71-67-68—206
Jake Knapp 68-70-68—206
Jordan L. Smith 71-68-67—206
Jimmy Stanger 69-70-67—206
Trace Crowe 67-72-68—207
Austin Eckroat 69-67-71—207
Lucas Glover 65-70-72—207
John Parry 69-69-69—207
Camilo Villegas 69-69-69—207
A.J. Ewart 69-69-70—208
Max Greyserman 69-70-69—208
Hao-Tong Li 68-68-72—208
Pontus Nyholm 68-69-71—208
Matti Schmid 67-72-69—208
Muzzy Donohue 73-63-73—209
Lanto Griffin 70-68-71—209
Jeffrey Kang 67-70-72—209
Maverick McNealy 71-66-72—209
Will Gordon 68-70-72—210
Fabián Gómez 71-67-72—210
Rico Hoey 67-72-71—210
Sam Stevens 68-69-73—210

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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