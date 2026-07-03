3M Open Scores

Saturday
At TPC Twin Cities
Blaine, Minn.
Purse: $8.8 million
Yardage: 7,431; Par: 71
Third Round
|Jackson Koivun
|64-68-61—193
|Emiliano Grillo
|64-67-65—196
|Ben Kohles
|62-69-65—196
|Michael Brennan
|65-69-63—197
|Chandler Phillips
|66-65-66—197
|Billy Horschel
|67-66-65—198
|Michael Kim
|69-59-70—198
|Denny McCarthy
|66-68-64—198
|Brian Harman
|69-64-66—199
|Seamus Power
|68-68-63—199
|Scottie Scheffler
|65-70-64—199
|Davis Thompson
|68-68-63—199
|Lee Hodges
|68-67-65—200
|Hideki Matsuyama
|70-65-65—200
|Zac Blair
|68-65-68—201
|Davis Chatfield
|69-68-64—201
|Troy Merritt
|66-66-69—201
|Kevin Yu
|69-66-66—201
|Chandler Blanchet
|67-68-67—202
|Gary Woodland
|64-71-67—202
|Zecheng Dou
|67-69-67—203
|Casey Jarvis
|71-66-66—203
|Chris Kirk
|70-69-64—203
|Kurt Kitayama
|68-69-66—203
|Hank Lebioda
|69-69-65—203
|Kevin Roy
|65-70-68—203
|Austin Smotherman
|68-67-68—203
|Christiaan Bezuidenhout
|68-67-69—204
|Ricky Castillo
|71-68-65—204
|Patrick Fishburn
|70-68-66—204
|Beau Hossler
|69-68-67—204
|Mark Hubbard
|70-69-65—204
|Tom Kim
|68-69-67—204
|Keith Mitchell
|68-69-67—204
|Rasmus Neergaard-Petersen
|66-72-66—204
|Kevin Streelman
|67-68-69—204
|Jesper Svensson
|65-69-70—204
|John VanDerLaan
|67-71-66—204
|Kris Ventura
|72-66-66—204
|Vince Whaley
|67-69-68—204
|Zachary Bauchou
|70-69-66—205
|Corey Conners
|70-69-66—205
|Joel Dahmen
|70-69-66—205
|Neal Shipley
|70-69-66—205
|Mackenzie Hughes
|71-67-68—206
|Jake Knapp
|68-70-68—206
|Jordan L. Smith
|71-68-67—206
|Jimmy Stanger
|69-70-67—206
|Trace Crowe
|67-72-68—207
|Austin Eckroat
|69-67-71—207
|Lucas Glover
|65-70-72—207
|John Parry
|69-69-69—207
|Camilo Villegas
|69-69-69—207
|A.J. Ewart
|69-69-70—208
|Max Greyserman
|69-70-69—208
|Hao-Tong Li
|68-68-72—208
|Pontus Nyholm
|68-69-71—208
|Matti Schmid
|67-72-69—208
|Muzzy Donohue
|73-63-73—209
|Lanto Griffin
|70-68-71—209
|Jeffrey Kang
|67-70-72—209
|Maverick McNealy
|71-66-72—209
|Will Gordon
|68-70-72—210
|Fabián Gómez
|71-67-72—210
|Rico Hoey
|67-72-71—210
|Sam Stevens
|68-69-73—210
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