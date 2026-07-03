Live Radio
Home » Sports » 3M Open Par Scores

3M Open Par Scores

The Associated Press

July 25, 2026, 5:52 PM

Saturday

At TPC Twin Cities

Blaine, Minn.

Purse: $8.8 million

Yardage: 7,431; Par: 71

Third Round

Jackson Koivun 64-68-61—193 -20
Emiliano Grillo 64-67-65—196 -17
Ben Kohles 62-69-65—196 -17
Michael Brennan 65-69-63—197 -16
Chandler Phillips 66-65-66—197 -16
Billy Horschel 67-66-65—198 -15
Michael Kim 69-59-70—198 -15
Denny McCarthy 66-68-64—198 -15
Brian Harman 69-64-66—199 -14
Seamus Power 68-68-63—199 -14
Scottie Scheffler 65-70-64—199 -14
Davis Thompson 68-68-63—199 -14
Lee Hodges 68-67-65—200 -13
Hideki Matsuyama 70-65-65—200 -13
Zac Blair 68-65-68—201 -12
Davis Chatfield 69-68-64—201 -12
Troy Merritt 66-66-69—201 -12
Kevin Yu 69-66-66—201 -12
Chandler Blanchet 67-68-67—202 -11
Gary Woodland 64-71-67—202 -11
Zecheng Dou 67-69-67—203 -10
Casey Jarvis 71-66-66—203 -10
Chris Kirk 70-69-64—203 -10
Kurt Kitayama 68-69-66—203 -10
Hank Lebioda 69-69-65—203 -10
Kevin Roy 65-70-68—203 -10
Austin Smotherman 68-67-68—203 -10
Christiaan Bezuidenhout 68-67-69—204 -9
Ricky Castillo 71-68-65—204 -9
Patrick Fishburn 70-68-66—204 -9
Beau Hossler 69-68-67—204 -9
Mark Hubbard 70-69-65—204 -9
Tom Kim 68-69-67—204 -9
Keith Mitchell 68-69-67—204 -9
Rasmus Neergaard-Petersen 66-72-66—204 -9
Kevin Streelman 67-68-69—204 -9
Jesper Svensson 65-69-70—204 -9
John VanDerLaan 67-71-66—204 -9
Kris Ventura 72-66-66—204 -9
Vince Whaley 67-69-68—204 -9
Zachary Bauchou 70-69-66—205 -8
Corey Conners 70-69-66—205 -8
Joel Dahmen 70-69-66—205 -8
Neal Shipley 70-69-66—205 -8
Mackenzie Hughes 71-67-68—206 -7
Jake Knapp 68-70-68—206 -7
Jordan L. Smith 71-68-67—206 -7
Jimmy Stanger 69-70-67—206 -7
Trace Crowe 67-72-68—207 -6
Austin Eckroat 69-67-71—207 -6
Lucas Glover 65-70-72—207 -6
John Parry 69-69-69—207 -6
Camilo Villegas 69-69-69—207 -6
A.J. Ewart 69-69-70—208 -5
Max Greyserman 69-70-69—208 -5
Hao-Tong Li 68-68-72—208 -5
Pontus Nyholm 68-69-71—208 -5
Matti Schmid 67-72-69—208 -5
Muzzy Donohue 73-63-73—209 -4
Lanto Griffin 70-68-71—209 -4
Jeffrey Kang 67-70-72—209 -4
Maverick McNealy 71-66-72—209 -4
Will Gordon 68-70-72—210 -3
Fabián Gómez 71-67-72—210 -3
Rico Hoey 67-72-71—210 -3
Sam Stevens 68-69-73—210 -3

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up