Paraguay 1, Germany 1

|Paraguay
|1
|0
|0
|—
|1
|Germany
|0
|1
|0
|—
|1
First Half_1, Paraguay, Enciso, (Galarza), 42nd minute.
Second Half_2, Germany, Havertz, (Wirtz), 54th.
First Overtime_None.
Second Overtime_None.
Penalty kicks — Germany, Kai Havertz, NG; Joshua Kimmich, G; Jamal Musiala, G; Nick Woltemade, NG; Nadiem Amiri, G; Jonathan Tah, NG. Paraguay, Mauricio, G; Gustavo Gomez, G; Matias Galarza, G; Antonio Sanabria, NG; Fabian Balbuena, NG; Jose Canale, G.
Goalies_Paraguay, Orlando Gill, Gatito Fernandez, Gaston Olveira; Germany, Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nuebel.
Yellow Cards_Cubas, Paraguay, 65th; Havertz, Germany, 106th; Musiala, Germany, 115th; Galarza, Paraguay, 117th.
Referee_Jalal Jayed. Assistant Referees_Zakaria Brinsi, Mustapha Akarkad, Tatiana Guzman. 4th Official_Ning Ma.
A_63,945.
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