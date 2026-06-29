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Paraguay 1, Germany 1

The Associated Press

June 29, 2026, 7:35 PM

Paraguay 1 0 0 1
Germany 0 1 0 1

First Half_1, Paraguay, Enciso, (Galarza), 42nd minute.

Second Half_2, Germany, Havertz, (Wirtz), 54th.

First Overtime_None.

Second Overtime_None.

Penalty kicks — Germany, Kai Havertz, NG; Joshua Kimmich, G; Jamal Musiala, G; Nick Woltemade, NG; Nadiem Amiri, G; Jonathan Tah, NG. Paraguay, Mauricio, G; Gustavo Gomez, G; Matias Galarza, G; Antonio Sanabria, NG; Fabian Balbuena, NG; Jose Canale, G.

Goalies_Paraguay, Orlando Gill, Gatito Fernandez, Gaston Olveira; Germany, Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nuebel.

Yellow Cards_Cubas, Paraguay, 65th; Havertz, Germany, 106th; Musiala, Germany, 115th; Galarza, Paraguay, 117th.

Referee_Jalal Jayed. Assistant Referees_Zakaria Brinsi, Mustapha Akarkad, Tatiana Guzman. 4th Official_Ning Ma.

A_63,945.

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