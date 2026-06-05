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KLM Open Scores

The Associated Press

June 5, 2026, 6:44 AM

Thursday

At The International

Amsterdam

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,914; Par: 71

First Round

Julien Guerrier, France 34-31—65
Joe Dean, England 31-35—66
Marcel Siem, Germany 33-34—67
Sebastian Soderberg, Sweden 32-35—67
Maximilian Steinlechner, Austria 34-33—67
Lars Van Der Vight, Netherlands 32-36—68
Jordan Gumberg, United States 34-34—68
Calum Hill, Scotland 37-31—68
Alexander Levy, France 33-35—68
Paul Waring, England 33-35—68
Francesco Molinari, Italy 37-32—69
Michael Hollick, South Africa 35-34—69
Yuto Katsuragawa, Japan 34-35—69
Cameron Adam, Scotland 36-33—69
Clement Charmasson, France 35-34—69
Oliver Lindell, Finland 33-36—69
Joost Luiten, Netherlands 35-34—69
Daniel Rodrigues, Portugal 34-35—69
Richard Sterne, South Africa 34-35—69
Callum Tarren, England 36-33—69
Bernd Wiesberger, Austria 36-33—69
Adri Arnaus, Spain 35-34—69
Dylan Frittelli, South Africa 36-33—69
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 37-32—69
Brandon Robinson-Thompson, England 34-35—69
Daniel Hillier, New Zealand 37-33—70
Davis Bryant, United States 35-35—70
Andreas Halvorsen, Norway 38-32—70
Nathan Kimsey, England 35-35—70
Marcus Kinhult, Sweden 35-35—70
Niklas Lemke, Sweden 34-36—70
Guido Migliozzi, Italy 36-34—70
Ryan Peake, Australia 37-33—70
Jayden Trey Schaper, South Africa 35-35—70
Sami Valimaki, Finland 36-34—70
Filippo Celli, Italy 37-33—70
Ewen Ferguson, Scotland 36-34—70
David Law, Scotland 35-35—70
Pablo Larrazabal, Spain 35-36—71
James Morrison, England 39-32—71
Brandon Stone, South Africa 36-35—71
Marcus Armitage, England 33-38—71
Ross Fisher, England 38-33—71
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 35-36—71
Ricardo Gouveia, Portugal 37-34—71
Marcus Helligkilde, Denmark 34-37—71
Ryggs Johnston, United States 37-34—71
Hunter Logan, United States 36-35—71
Niklas Norgaard Moller, Denmark 33-38—71
Renato Paratore, Italy 37-34—71
Johannes Veerman, United States 34-37—71
Danny Willett, England 36-35—71
Yanhan Zhou, China 35-36—71
Kazuma Kobori, New Zealand 35-36—71
Andy Sullivan, England 36-35—71
David Ravetto, France 37-35—72
Matthew Baldwin, England 36-36—72
Albin Bergstrom, Sweden 37-35—72
Jens Dantorp, Sweden 36-36—72
Angel Hidalgo, Spain 37-35—72
Sadom Kaewkanjana, Thailand 38-34—72
Frederic Lacroix, France 34-38—72
Antoine Rozner, France 36-36—72
Robin Williams, South Africa 35-37—72
Jack Yule, England 38-34—72
Scott Jamieson, Scotland 35-37—72
Mikael Lindberg, Sweden 37-35—72
Jacob Skov Olesen, Denmark 39-33—72
Fred Biondi, Brazil 36-36—72
Angel Ayora Fanegas, Spain 37-36—73
Ashun Wu, China 38-35—73
Jorge Campillo, Spain 38-35—73
Hennie Du Plessis, South Africa 36-37—73
Nacho Elvira, Spain 36-37—73
Pablo Ereno Perez, Spain 36-37—73
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 38-35—73
Rikuya Hoshino, Japan 39-34—73
Mason Howell, United States 36-37—73
Tobias Jonsson, Sweden 39-34—73
Matteo Manassero, Italy 36-37—73
Richard Mansell, England 37-36—73
Dylan Naidoo, South Africa 40-33—73
Eddie Pepperell, England 36-37—73
Rocco Repetto Taylor, Spain 37-36—73
Marcel Schneider, Germany 34-39—73
Connor Syme, Scotland 40-33—73
Tom Vaillant, France 35-38—73
Fabrizio Zanotti, Paraguay 37-36—73
Quentin Debove, France 35-38—73
Jeong-Weon Ko, France 42-32—74
Darius Van Driel, Netherlands 38-36—74
Lars Van Meijel, Netherlands 39-35—74
Sam Bairstow, England 39-35—74
Dan Bradbury, England 40-34—74
Rafa Cabrera Bello, Spain 39-35—74
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 38-36—74
Todd Clements, England 36-38—74
Sean Crocker, United States 38-36—74
Simon Forsstrom, Sweden 35-39—74
Oihan Guillamoundeguy, France 37-37—74
Joakim Lagergren, Sweden 35-39—74
Stefano Mazzoli, Italy 40-34—74
David Micheluzzi, Australia 35-39—74
JC Ritchie, South Africa 38-36—74
Nevill Ruiter, Netherlands 36-38—74
Yuvraj Sandhu, India 40-34—74
Benjamin Schmidt, England 36-38—74
Hugo Townsend, Sweden 39-35—74
Quim Vidal, Spain 33-41—74
Pieter Werner, Netherlands 40-34—74
Scott Woltering, Netherlands 37-37—74
Daniel Young, Scotland 39-35—74
Kevin Na, United States 42-32—74
Yurav Premlall, South Africa 40-34—74
Euan Walker, Scotland 38-37—75
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 35-40—75
Jonathan Broomhead, South Africa 40-35—75
Gregorio De Leo, Italy 38-37—75
Wouter De Vries, Netherlands 40-35—75
Wenyi Ding, China 39-36—75
Michael Feuerstein, United States 36-39—75
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 37-38—75
Daan Huizing, Netherlands 39-36—75
Matthew Jordan, England 37-38—75
Zander Lombard, South Africa 39-36—75
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 37-38—75
Anthony Quayle, Australia 37-38—75
Alvaro Quiros, Spain 39-36—75
Jason Scrivener, Australia 37-38—75
Alejandro Del Rey, Spain 39-36—75
Bob Van Der Voort, Netherlands 40-35—75
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 38-38—76
Martin Couvra, France 41-35—76
Daniel Gavins, England 34-42—76
Casey Jarvis, South Africa 39-37—76
Felix Mory, France 37-39—76
Andres Gallegos, Argentina 43-33—76
Wil Besseling, Netherlands 37-40—77
Yannik Paul, Germany 39-39—78
Jeff Winther, Denmark 38-40—78
Kristoffer Broberg, Sweden 38-40—78
Grant Forrest, Scotland 41-37—78
Jerry Ji, Netherlands 42-36—78
Jack Senior, England 42-36—78
Mike Toorop, Netherlands 42-36—78
Tim Van Der Steen, Netherlands 40-38—78
Romain Wattel, France 44-34—78
Richie Ramsay, Scotland 37-41—78
Floris De Haas, Netherlands 37-42—79
Guus Lafeber, Netherlands 38-41—79
Jack Buchanan, Australia 37-43—80
Joel Girrbach, Switzerland 39-42—81
Connor McKinney, Australia 42-43—85
Romain Langasque, France WD
Joshua Berry, England WD
Francesco Laporta, Italy WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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