KLM Open Scores

Thursday
At The International
Amsterdam
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,914; Par: 71
First Round
|Julien Guerrier, France
|34-31—65
|Joe Dean, England
|31-35—66
|Marcel Siem, Germany
|33-34—67
|Sebastian Soderberg, Sweden
|32-35—67
|Maximilian Steinlechner, Austria
|34-33—67
|Lars Van Der Vight, Netherlands
|32-36—68
|Jordan Gumberg, United States
|34-34—68
|Calum Hill, Scotland
|37-31—68
|Alexander Levy, France
|33-35—68
|Paul Waring, England
|33-35—68
|Francesco Molinari, Italy
|37-32—69
|Michael Hollick, South Africa
|35-34—69
|Yuto Katsuragawa, Japan
|34-35—69
|Cameron Adam, Scotland
|36-33—69
|Clement Charmasson, France
|35-34—69
|Oliver Lindell, Finland
|33-36—69
|Joost Luiten, Netherlands
|35-34—69
|Daniel Rodrigues, Portugal
|34-35—69
|Richard Sterne, South Africa
|34-35—69
|Callum Tarren, England
|36-33—69
|Bernd Wiesberger, Austria
|36-33—69
|Adri Arnaus, Spain
|35-34—69
|Dylan Frittelli, South Africa
|36-33—69
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|37-32—69
|Brandon Robinson-Thompson, England
|34-35—69
|Daniel Hillier, New Zealand
|37-33—70
|Davis Bryant, United States
|35-35—70
|Andreas Halvorsen, Norway
|38-32—70
|Nathan Kimsey, England
|35-35—70
|Marcus Kinhult, Sweden
|35-35—70
|Niklas Lemke, Sweden
|34-36—70
|Guido Migliozzi, Italy
|36-34—70
|Ryan Peake, Australia
|37-33—70
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|35-35—70
|Sami Valimaki, Finland
|36-34—70
|Filippo Celli, Italy
|37-33—70
|Ewen Ferguson, Scotland
|36-34—70
|David Law, Scotland
|35-35—70
|Pablo Larrazabal, Spain
|35-36—71
|James Morrison, England
|39-32—71
|Brandon Stone, South Africa
|36-35—71
|Marcus Armitage, England
|33-38—71
|Ross Fisher, England
|38-33—71
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|35-36—71
|Ricardo Gouveia, Portugal
|37-34—71
|Marcus Helligkilde, Denmark
|34-37—71
|Ryggs Johnston, United States
|37-34—71
|Hunter Logan, United States
|36-35—71
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|33-38—71
|Renato Paratore, Italy
|37-34—71
|Johannes Veerman, United States
|34-37—71
|Danny Willett, England
|36-35—71
|Yanhan Zhou, China
|35-36—71
|Kazuma Kobori, New Zealand
|35-36—71
|Andy Sullivan, England
|36-35—71
|David Ravetto, France
|37-35—72
|Matthew Baldwin, England
|36-36—72
|Albin Bergstrom, Sweden
|37-35—72
|Jens Dantorp, Sweden
|36-36—72
|Angel Hidalgo, Spain
|37-35—72
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|38-34—72
|Frederic Lacroix, France
|34-38—72
|Antoine Rozner, France
|36-36—72
|Robin Williams, South Africa
|35-37—72
|Jack Yule, England
|38-34—72
|Scott Jamieson, Scotland
|35-37—72
|Mikael Lindberg, Sweden
|37-35—72
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|39-33—72
|Fred Biondi, Brazil
|36-36—72
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|37-36—73
|Ashun Wu, China
|38-35—73
|Jorge Campillo, Spain
|38-35—73
|Hennie Du Plessis, South Africa
|36-37—73
|Nacho Elvira, Spain
|36-37—73
|Pablo Ereno Perez, Spain
|36-37—73
|Gonzalo Fernandez-Castano, Spain
|38-35—73
|Rikuya Hoshino, Japan
|39-34—73
|Mason Howell, United States
|36-37—73
|Tobias Jonsson, Sweden
|39-34—73
|Matteo Manassero, Italy
|36-37—73
|Richard Mansell, England
|37-36—73
|Dylan Naidoo, South Africa
|40-33—73
|Eddie Pepperell, England
|36-37—73
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|37-36—73
|Marcel Schneider, Germany
|34-39—73
|Connor Syme, Scotland
|40-33—73
|Tom Vaillant, France
|35-38—73
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|37-36—73
|Quentin Debove, France
|35-38—73
|Jeong-Weon Ko, France
|42-32—74
|Darius Van Driel, Netherlands
|38-36—74
|Lars Van Meijel, Netherlands
|39-35—74
|Sam Bairstow, England
|39-35—74
|Dan Bradbury, England
|40-34—74
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|39-35—74
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|38-36—74
|Todd Clements, England
|36-38—74
|Sean Crocker, United States
|38-36—74
|Simon Forsstrom, Sweden
|35-39—74
|Oihan Guillamoundeguy, France
|37-37—74
|Joakim Lagergren, Sweden
|35-39—74
|Stefano Mazzoli, Italy
|40-34—74
|David Micheluzzi, Australia
|35-39—74
|JC Ritchie, South Africa
|38-36—74
|Nevill Ruiter, Netherlands
|36-38—74
|Yuvraj Sandhu, India
|40-34—74
|Benjamin Schmidt, England
|36-38—74
|Hugo Townsend, Sweden
|39-35—74
|Quim Vidal, Spain
|33-41—74
|Pieter Werner, Netherlands
|40-34—74
|Scott Woltering, Netherlands
|37-37—74
|Daniel Young, Scotland
|39-35—74
|Kevin Na, United States
|42-32—74
|Yurav Premlall, South Africa
|40-34—74
|Euan Walker, Scotland
|38-37—75
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|35-40—75
|Jonathan Broomhead, South Africa
|40-35—75
|Gregorio De Leo, Italy
|38-37—75
|Wouter De Vries, Netherlands
|40-35—75
|Wenyi Ding, China
|39-36—75
|Michael Feuerstein, United States
|36-39—75
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|37-38—75
|Daan Huizing, Netherlands
|39-36—75
|Matthew Jordan, England
|37-38—75
|Zander Lombard, South Africa
|39-36—75
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|37-38—75
|Anthony Quayle, Australia
|37-38—75
|Alvaro Quiros, Spain
|39-36—75
|Jason Scrivener, Australia
|37-38—75
|Alejandro Del Rey, Spain
|39-36—75
|Bob Van Der Voort, Netherlands
|40-35—75
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|38-38—76
|Martin Couvra, France
|41-35—76
|Daniel Gavins, England
|34-42—76
|Casey Jarvis, South Africa
|39-37—76
|Felix Mory, France
|37-39—76
|Andres Gallegos, Argentina
|43-33—76
|Wil Besseling, Netherlands
|37-40—77
|Yannik Paul, Germany
|39-39—78
|Jeff Winther, Denmark
|38-40—78
|Kristoffer Broberg, Sweden
|38-40—78
|Grant Forrest, Scotland
|41-37—78
|Jerry Ji, Netherlands
|42-36—78
|Jack Senior, England
|42-36—78
|Mike Toorop, Netherlands
|42-36—78
|Tim Van Der Steen, Netherlands
|40-38—78
|Romain Wattel, France
|44-34—78
|Richie Ramsay, Scotland
|37-41—78
|Floris De Haas, Netherlands
|37-42—79
|Guus Lafeber, Netherlands
|38-41—79
|Jack Buchanan, Australia
|37-43—80
|Joel Girrbach, Switzerland
|39-42—81
|Connor McKinney, Australia
|42-43—85
|Romain Langasque, France
|WD
|Joshua Berry, England
|WD
|Francesco Laporta, Italy
|WD
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.