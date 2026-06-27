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Croatia 2, Ghana 1

The Associated Press

June 27, 2026, 7:06 PM

Ghana 0 1 1
Croatia 1 1 2

First Half_1, Croatia, Sucic, (Kovacic), 31st minute.

Second Half_2, Ghana, Luckassen, (Nuamah), 73rd; 3, Croatia, Vlasic, (Modric), 83rd.

Goalies_Ghana, Benjamin Asare, Lawrence Ati Zigi, Joseph Anang; Croatia, Dominik Livakovic, Ivor Pandur, Dominik Kotarski.

Yellow Cards_Perisic, Croatia, 68th; Oppong, Ghana, 90th+5.

Referee_Drew Fischer. Assistant Referees_Michael Barwegen, Lyes Arfa, Guillermo Pacheco Larios. 4th Official_Campbell-Kirk Waugh.

A_68,324.

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