Trophy Hassan II Tour Scores

Friday
At Royal Golf Dar Es Salam – Red Course
Rabat, Morocco
Purse: $2.5 million
Yardage: 7,329; Par: 73
Second Round
|Tommy Gainey
|67-67—134
|Darren Fichardt
|70-65—135
|Scott Hend
|66-69—135
|Jason Caron
|71-67—138
|Greg Chalmers
|71-68—139
|Alex Cejka
|72-68—140
|Soren Kjeldsen
|70-70—140
|Steven Alker
|72-69—141
|Cameron Percy
|68-73—141
|Tag Ridings
|73-68—141
|Heath Slocum
|74-67—141
|Ernie Els
|74-68—142
|Matt Gogel
|69-73—142
|Fredrik Jacobson
|72-70—142
|Y.E. Yang
|71-71—142
|David Bransdon
|72-72—144
|Thongchai Jaidee
|77-67—144
|George McNeill
|70-74—144
|Felipe Aguilar
|70-75—145
|Stuart Appleby
|72-73—145
|Rob Labritz
|72-73—145
|Colin Montgomerie
|78-67—145
|Jose Maria Olazabal
|72-73—145
|Vijay Singh
|75-70—145
|Ken Tanigawa
|72-73—145
|Ryan Armour
|74-72—146
|Peter Baker
|73-73—146
|Paul Stankowski
|74-72—146
|Charlie Wi
|74-72—146
|Woody Austin
|78-69—147
|Mark Hensby
|77-70—147
|Keith Horne
|75-72—147
|Vaughn Taylor
|75-72—147
|Mario Tiziani
|72-75—147
|Brandt Jobe
|78-70—148
|Brendan Jones
|74-74—148
|Jeff Maggert
|74-74—148
|Tom Pernice
|73-75—148
|Dicky Pride
|77-71—148
|John Senden
|78-70—148
|Bo Van Pelt
|77-71—148
|Carlos Franco
|81-68—149
|Harrison Frazar
|78-71—149
|Justin Leonard
|75-74—149
|Rory Sabbatini
|76-73—149
|Billy Andrade
|75-75—150
|Shane Bertsch
|77-73—150
|Brian Gay
|75-75—150
|Stephen Ames
|76-75—151
|Chris DiMarco
|75-76—151
|Miguel Angel Jimenez
|77-74—151
|Timothy O’Neal
|76-75—151
|Wes Short
|77-74—151
|Boo Weekley
|81-70—151
|Joe Durant
|79-73—152
|J.J. Henry
|74-78—152
|Robert Karlsson
|79-73—152
|Brett Quigley
|80-73—153
|Robert Gamez
|78-76—154
|Willie Wood
|77-77—154
|David Frost
|77-78—155
|Scott Parel
|78-78—156
|Jason Bohn
|78-79—157
|K.J. Choi
|80-77—157
|Jay Don Blake
|83-78—161
|Jean Van de Velde
|87-80—167
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.