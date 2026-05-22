Trophy Hassan II Tour Scores

The Associated Press

May 22, 2026, 12:07 PM

Friday

At Royal Golf Dar Es Salam – Red Course

Rabat, Morocco

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,329; Par: 73

Second Round

Tommy Gainey 67-67—134
Darren Fichardt 70-65—135
Scott Hend 66-69—135
Jason Caron 71-67—138
Greg Chalmers 71-68—139
Alex Cejka 72-68—140
Soren Kjeldsen 70-70—140
Steven Alker 72-69—141
Cameron Percy 68-73—141
Tag Ridings 73-68—141
Heath Slocum 74-67—141
Ernie Els 74-68—142
Matt Gogel 69-73—142
Fredrik Jacobson 72-70—142
Y.E. Yang 71-71—142
David Bransdon 72-72—144
Thongchai Jaidee 77-67—144
George McNeill 70-74—144
Felipe Aguilar 70-75—145
Stuart Appleby 72-73—145
Rob Labritz 72-73—145
Colin Montgomerie 78-67—145
Jose Maria Olazabal 72-73—145
Vijay Singh 75-70—145
Ken Tanigawa 72-73—145
Ryan Armour 74-72—146
Peter Baker 73-73—146
Paul Stankowski 74-72—146
Charlie Wi 74-72—146
Woody Austin 78-69—147
Mark Hensby 77-70—147
Keith Horne 75-72—147
Vaughn Taylor 75-72—147
Mario Tiziani 72-75—147
Brandt Jobe 78-70—148
Brendan Jones 74-74—148
Jeff Maggert 74-74—148
Tom Pernice 73-75—148
Dicky Pride 77-71—148
John Senden 78-70—148
Bo Van Pelt 77-71—148
Carlos Franco 81-68—149
Harrison Frazar 78-71—149
Justin Leonard 75-74—149
Rory Sabbatini 76-73—149
Billy Andrade 75-75—150
Shane Bertsch 77-73—150
Brian Gay 75-75—150
Stephen Ames 76-75—151
Chris DiMarco 75-76—151
Miguel Angel Jimenez 77-74—151
Timothy O’Neal 76-75—151
Wes Short 77-74—151
Boo Weekley 81-70—151
Joe Durant 79-73—152
J.J. Henry 74-78—152
Robert Karlsson 79-73—152
Brett Quigley 80-73—153
Robert Gamez 78-76—154
Willie Wood 77-77—154
David Frost 77-78—155
Scott Parel 78-78—156
Jason Bohn 78-79—157
K.J. Choi 80-77—157
Jay Don Blake 83-78—161
Jean Van de Velde 87-80—167

