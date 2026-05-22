Live Radio
Home » Sports » Trophy Hassan II Par Scores

Trophy Hassan II Par Scores

The Associated Press

May 22, 2026, 12:07 PM

Friday

At Royal Golf Dar Es Salam – Red Course

Rabat, Morocco

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,329; Par: 73

Second Round

Tommy Gainey 67-67—134 -12
Darren Fichardt 70-65—135 -11
Scott Hend 66-69—135 -11
Jason Caron 71-67—138 -8
Greg Chalmers 71-68—139 -7
Alex Cejka 72-68—140 -6
Soren Kjeldsen 70-70—140 -6
Steven Alker 72-69—141 -5
Cameron Percy 68-73—141 -5
Tag Ridings 73-68—141 -5
Heath Slocum 74-67—141 -5
Ernie Els 74-68—142 -4
Matt Gogel 69-73—142 -4
Fredrik Jacobson 72-70—142 -4
Y.E. Yang 71-71—142 -4
David Bransdon 72-72—144 -2
Thongchai Jaidee 77-67—144 -2
George McNeill 70-74—144 -2
Felipe Aguilar 70-75—145 -1
Stuart Appleby 72-73—145 -1
Rob Labritz 72-73—145 -1
Colin Montgomerie 78-67—145 -1
Jose Maria Olazabal 72-73—145 -1
Vijay Singh 75-70—145 -1
Ken Tanigawa 72-73—145 -1
Ryan Armour 74-72—146 E
Peter Baker 73-73—146 E
Paul Stankowski 74-72—146 E
Charlie Wi 74-72—146 E
Woody Austin 78-69—147 +1
Mark Hensby 77-70—147 +1
Keith Horne 75-72—147 +1
Vaughn Taylor 75-72—147 +1
Mario Tiziani 72-75—147 +1
Brandt Jobe 78-70—148 +2
Brendan Jones 74-74—148 +2
Jeff Maggert 74-74—148 +2
Tom Pernice 73-75—148 +2
Dicky Pride 77-71—148 +2
John Senden 78-70—148 +2
Bo Van Pelt 77-71—148 +2
Carlos Franco 81-68—149 +3
Harrison Frazar 78-71—149 +3
Justin Leonard 75-74—149 +3
Rory Sabbatini 76-73—149 +3
Billy Andrade 75-75—150 +4
Shane Bertsch 77-73—150 +4
Brian Gay 75-75—150 +4
Stephen Ames 76-75—151 +5
Chris DiMarco 75-76—151 +5
Miguel Angel Jimenez 77-74—151 +5
Timothy O’Neal 76-75—151 +5
Wes Short 77-74—151 +5
Boo Weekley 81-70—151 +5
Joe Durant 79-73—152 +6
J.J. Henry 74-78—152 +6
Robert Karlsson 79-73—152 +6
Brett Quigley 80-73—153 +7
Robert Gamez 78-76—154 +8
Willie Wood 77-77—154 +8
David Frost 77-78—155 +9
Scott Parel 78-78—156 +10
Jason Bohn 78-79—157 +11
K.J. Choi 80-77—157 +11
Jay Don Blake 83-78—161 +15
Jean Van de Velde 87-80—167 +21

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up