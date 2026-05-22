Trophy Hassan II Par Scores

Friday
At Royal Golf Dar Es Salam – Red Course
Rabat, Morocco
Purse: $2.5 million
Yardage: 7,329; Par: 73
Second Round
|Tommy Gainey
|67-67—134
|-12
|Darren Fichardt
|70-65—135
|-11
|Scott Hend
|66-69—135
|-11
|Jason Caron
|71-67—138
|-8
|Greg Chalmers
|71-68—139
|-7
|Alex Cejka
|72-68—140
|-6
|Soren Kjeldsen
|70-70—140
|-6
|Steven Alker
|72-69—141
|-5
|Cameron Percy
|68-73—141
|-5
|Tag Ridings
|73-68—141
|-5
|Heath Slocum
|74-67—141
|-5
|Ernie Els
|74-68—142
|-4
|Matt Gogel
|69-73—142
|-4
|Fredrik Jacobson
|72-70—142
|-4
|Y.E. Yang
|71-71—142
|-4
|David Bransdon
|72-72—144
|-2
|Thongchai Jaidee
|77-67—144
|-2
|George McNeill
|70-74—144
|-2
|Felipe Aguilar
|70-75—145
|-1
|Stuart Appleby
|72-73—145
|-1
|Rob Labritz
|72-73—145
|-1
|Colin Montgomerie
|78-67—145
|-1
|Jose Maria Olazabal
|72-73—145
|-1
|Vijay Singh
|75-70—145
|-1
|Ken Tanigawa
|72-73—145
|-1
|Ryan Armour
|74-72—146
|E
|Peter Baker
|73-73—146
|E
|Paul Stankowski
|74-72—146
|E
|Charlie Wi
|74-72—146
|E
|Woody Austin
|78-69—147
|+1
|Mark Hensby
|77-70—147
|+1
|Keith Horne
|75-72—147
|+1
|Vaughn Taylor
|75-72—147
|+1
|Mario Tiziani
|72-75—147
|+1
|Brandt Jobe
|78-70—148
|+2
|Brendan Jones
|74-74—148
|+2
|Jeff Maggert
|74-74—148
|+2
|Tom Pernice
|73-75—148
|+2
|Dicky Pride
|77-71—148
|+2
|John Senden
|78-70—148
|+2
|Bo Van Pelt
|77-71—148
|+2
|Carlos Franco
|81-68—149
|+3
|Harrison Frazar
|78-71—149
|+3
|Justin Leonard
|75-74—149
|+3
|Rory Sabbatini
|76-73—149
|+3
|Billy Andrade
|75-75—150
|+4
|Shane Bertsch
|77-73—150
|+4
|Brian Gay
|75-75—150
|+4
|Stephen Ames
|76-75—151
|+5
|Chris DiMarco
|75-76—151
|+5
|Miguel Angel Jimenez
|77-74—151
|+5
|Timothy O’Neal
|76-75—151
|+5
|Wes Short
|77-74—151
|+5
|Boo Weekley
|81-70—151
|+5
|Joe Durant
|79-73—152
|+6
|J.J. Henry
|74-78—152
|+6
|Robert Karlsson
|79-73—152
|+6
|Brett Quigley
|80-73—153
|+7
|Robert Gamez
|78-76—154
|+8
|Willie Wood
|77-77—154
|+8
|David Frost
|77-78—155
|+9
|Scott Parel
|78-78—156
|+10
|Jason Bohn
|78-79—157
|+11
|K.J. Choi
|80-77—157
|+11
|Jay Don Blake
|83-78—161
|+15
|Jean Van de Velde
|87-80—167
|+21
