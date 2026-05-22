Soudal Open Par Scores

Friday
At Rinkven International GC
Antwerp, Belgium
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,940; Par: 71
Second Round
|Zander Lombard, South Africa
|63-66—129
|-13
|Tom Vaillant, France
|65-64—129
|-13
|Jorge Campillo, Spain
|66-66—132
|-10
|Casey Jarvis, South Africa
|67-65—132
|-10
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|64-68—132
|-10
|Benjamin Schmidt, England
|66-66—132
|-10
|Richard Sterne, South Africa
|64-68—132
|-10
|MJ Daffue, South Africa
|67-66—133
|-9
|Andrew Johnston, England
|69-64—133
|-9
|Kota Kaneko, Japan
|68-65—133
|-9
|Marcus Kinhult, Sweden
|66-67—133
|-9
|Romain Langasque, France
|67-66—133
|-9
|Albin Bergstrom, Sweden
|67-67—134
|-8
|Rikuya Hoshino, Japan
|67-67—134
|-8
|Renato Paratore, Italy
|69-65—134
|-8
|Eddie Pepperell, England
|69-65—134
|-8
|David Ravetto, France
|70-64—134
|-8
|Jonathan Broomhead, South Africa
|69-66—135
|-7
|Davis Bryant, United States
|71-64—135
|-7
|Yurav Premlall, South Africa
|67-68—135
|-7
|Andy Sullivan, England
|66-69—135
|-7
|Marcus Armitage, England
|68-68—136
|-6
|Thomas Detry, Belgium
|68-68—136
|-6
|Wenyi Ding, China
|69-67—136
|-6
|Manuel Elvira, Spain
|67-69—136
|-6
|Calum Hill, Scotland
|67-69—136
|-6
|Euan Walker, Scotland
|71-65—136
|-6
|Jeff Winther, Denmark
|66-70—136
|-6
|Cameron Adam, Scotland
|66-71—137
|-5
|Jack Buchanan, Australia
|67-70—137
|-5
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|69-68—137
|-5
|Clement Charmasson, France
|68-69—137
|-5
|Jens Dantorp, Sweden
|68-69—137
|-5
|Gregorio De Leo, Italy
|66-71—137
|-5
|Anthony De Schutter, Belgium
|67-70—137
|-5
|Julien Guerrier, France
|69-68—137
|-5
|Scott Jamieson, Scotland
|67-70—137
|-5
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|68-69—137
|-5
|Mikael Lindberg, Sweden
|66-71—137
|-5
|Oliver Lindell, Finland
|69-68—137
|-5
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|68-69—137
|-5
|Joost Luiten, Netherlands
|68-69—137
|-5
|Victor Perez, France
|68-69—137
|-5
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|68-69—137
|-5
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70-67—137
|-5
|Marcel Schneider, Germany
|70-67—137
|-5
|Jason Scrivener, Australia
|67-70—137
|-5
|Marcel Siem, Germany
|68-69—137
|-5
|Darius Van Driel, Netherlands
|69-68—137
|-5
|Paul Waring, England
|66-71—137
|-5
|Adam Blomme, Sweden
|71-67—138
|-4
|Martin Couvra, France
|66-72—138
|-4
|Quentin Debove, France
|70-68—138
|-4
|Hennie Du Plessis, South Africa
|70-68—138
|-4
|Yuto Katsuragawa, Japan
|70-68—138
|-4
|Nathan Kimsey, England
|67-71—138
|-4
|Francesco Laporta, Italy
|70-68—138
|-4
|Alexander Levy, France
|69-69—138
|-4
|Yuvraj Sandhu, India
|70-68—138
|-4
|Connor Syme, Scotland
|69-69—138
|-4
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|67-71—138
|-4
|Yanhan Zhou, China
|69-69—138
|-4
|Matthew Baldwin, England
|68-71—139
|-3
|Sean Crocker, United States
|71-68—139
|-3
|Joe Dean, England
|70-69—139
|-3
|Ross Fisher, England
|70-69—139
|-3
|Ricardo Gouveia, Portugal
|68-71—139
|-3
|Gavin Green, Malaysia
|74-65—139
|-3
|Lev Grinberg, Ukraine
|68-71—139
|-3
|Arthur Haghedooren, Belgium
|72-67—139
|-3
|Andreas Halvorsen, Norway
|71-68—139
|-3
|Matteo Manassero, Italy
|69-70—139
|-3
|Maximilian Steinlechner, Austria
|73-66—139
|-3
|Caleb Surratt, United States
|71-68—139
|-3
|Kristof Ulenaers, Belgium
|70-69—139
|-3
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|68-71—139
|-3
|Daniel Gavins, England
|75-WD
|
Missed Cut
|Fred Biondi, Brazil
|69-71—140
|-2
|Aaron Cockerill, Canada
|69-71—140
|-2
|Ewen Ferguson, Scotland
|71-69—140
|-2
|Grant Forrest, Scotland
|70-70—140
|-2
|Simon Forsstrom, Sweden
|69-71—140
|-2
|Joel Girrbach, Switzerland
|71-69—140
|-2
|Tobias Jonsson, Sweden
|71-69—140
|-2
|Kazuma Kobori, New Zealand
|69-71—140
|-2
|Thriston Lawrence, South Africa
|66-74—140
|-2
|Richard Mansell, England
|76-64—140
|-2
|David Micheluzzi, Australia
|72-68—140
|-2
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|72-68—140
|-2
|Yannik Paul, Germany
|70-70—140
|-2
|Freddy Schott, Germany
|70-70—140
|-2
|Callum Tarren, England
|71-69—140
|-2
|Robin Williams, South Africa
|69-71—140
|-2
|Adri Arnaus, Spain
|70-71—141
|-1
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|73-68—141
|-1
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|72-69—141
|-1
|Ugo Coussaud, France
|71-70—141
|-1
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|68-73—141
|-1
|Frederic Lacroix, France
|71-70—141
|-1
|Pablo Larrazabal, Spain
|71-70—141
|-1
|Edoardo Molinari, Italy
|69-72—141
|-1
|Richie Ramsay, Scotland
|68-73—141
|-1
|JC Ritchie, South Africa
|71-70—141
|-1
|Quim Vidal, Spain
|68-73—141
|-1
|Josele Ballester, Spain
|70-72—142
|E
|Matthis Besard, Belgium
|72-70—142
|E
|Andres Gallegos, Argentina
|70-72—142
|E
|Jordan Gumberg, United States
|74-68—142
|E
|Michael Hollick, South Africa
|70-72—142
|E
|David Law, Scotland
|73-69—142
|E
|Stefano Mazzoli, Italy
|69-73—142
|E
|Anthony Quayle, Australia
|73-69—142
|E
|Brandon Robinson-Thompson, England
|71-71—142
|E
|Shubhankar Sharma, India
|70-72—142
|E
|Brandon Stone, South Africa
|72-70—142
|E
|Hugo Townsend, Sweden
|71-71—142
|E
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|68-75—143
|+1
|Filippo Celli, Italy
|70-73—143
|+1
|Nathan Cossement, Belgium
|74-69—143
|+1
|Marcus Helligkilde, Denmark
|70-73—143
|+1
|Angel Hidalgo, Spain
|69-74—143
|+1
|Adrian Meronk, Poland
|70-73—143
|+1
|James Meyer De Beco, Belgium
|70-73—143
|+1
|Felix Mory, France
|70-73—143
|+1
|Dylan Naidoo, South Africa
|71-72—143
|+1
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|69-74—143
|+1
|Jack Senior, England
|72-71—143
|+1
|Daan Huizing, Netherlands
|73-71—144
|+2
|Matthew Jordan, England
|73-71—144
|+2
|Joakim Lagergren, Sweden
|71-73—144
|+2
|Sam Bairstow, England
|73-72—145
|+3
|Todd Clements, England
|70-75—145
|+3
|Daniel Hillier, New Zealand
|72-73—145
|+3
|Maximilian Kieffer, Germany
|70-75—145
|+3
|Mike Toorop, Netherlands
|73-72—145
|+3
|Daniel Young, Scotland
|77-68—145
|+3
|Jack Yule, England
|72-73—145
|+3
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|70-76—146
|+4
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|68-78—146
|+4
|Deon Germishuys, South Africa
|72-74—146
|+4
|Oihan Guillamoundeguy, France
|73-73—146
|+4
|Frank Kennedy, England
|73-73—146
|+4
|Jeong-Weon Ko, France
|71-75—146
|+4
|James Morrison, England
|72-74—146
|+4
|Ryan Peake, Australia
|74-72—146
|+4
|Lars Buijs, Belgium
|76-72—148
|+6
|Hunter Logan, United States
|77-71—148
|+6
|Daniel Rodrigues, Portugal
|78-70—148
|+6
|James Skeet, Belgium
|73-75—148
|+6
|Yente Van Doren, Belgium
|76-72—148
|+6
|Joshua Berry, England
|72-77—149
|+7
|Nacho Elvira, Spain
|72-77—149
|+7
|Ryggs Johnston, United States
|77-72—149
|+7
|Connor McKinney, Australia
|72-77—149
|+7
|Liam Bentein, Belgium
|77-75—152
|+10
|Jarno Tollenaire, Belgium
|74-79—153
|+11
