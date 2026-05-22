Soudal Open Par Scores

The Associated Press

May 22, 2026, 2:55 PM

Friday

At Rinkven International GC

Antwerp, Belgium

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,940; Par: 71

Second Round

Zander Lombard, South Africa 63-66—129 -13
Tom Vaillant, France 65-64—129 -13
Jorge Campillo, Spain 66-66—132 -10
Casey Jarvis, South Africa 67-65—132 -10
Jacob Skov Olesen, Denmark 64-68—132 -10
Benjamin Schmidt, England 66-66—132 -10
Richard Sterne, South Africa 64-68—132 -10
MJ Daffue, South Africa 67-66—133 -9
Andrew Johnston, England 69-64—133 -9
Kota Kaneko, Japan 68-65—133 -9
Marcus Kinhult, Sweden 66-67—133 -9
Romain Langasque, France 67-66—133 -9
Albin Bergstrom, Sweden 67-67—134 -8
Rikuya Hoshino, Japan 67-67—134 -8
Renato Paratore, Italy 69-65—134 -8
Eddie Pepperell, England 69-65—134 -8
David Ravetto, France 70-64—134 -8
Jonathan Broomhead, South Africa 69-66—135 -7
Davis Bryant, United States 71-64—135 -7
Yurav Premlall, South Africa 67-68—135 -7
Andy Sullivan, England 66-69—135 -7
Marcus Armitage, England 68-68—136 -6
Thomas Detry, Belgium 68-68—136 -6
Wenyi Ding, China 69-67—136 -6
Manuel Elvira, Spain 67-69—136 -6
Calum Hill, Scotland 67-69—136 -6
Euan Walker, Scotland 71-65—136 -6
Jeff Winther, Denmark 66-70—136 -6
Cameron Adam, Scotland 66-71—137 -5
Jack Buchanan, Australia 67-70—137 -5
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 69-68—137 -5
Clement Charmasson, France 68-69—137 -5
Jens Dantorp, Sweden 68-69—137 -5
Gregorio De Leo, Italy 66-71—137 -5
Anthony De Schutter, Belgium 67-70—137 -5
Julien Guerrier, France 69-68—137 -5
Scott Jamieson, Scotland 67-70—137 -5
Sadom Kaewkanjana, Thailand 68-69—137 -5
Mikael Lindberg, Sweden 66-71—137 -5
Oliver Lindell, Finland 69-68—137 -5
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 68-69—137 -5
Joost Luiten, Netherlands 68-69—137 -5
Victor Perez, France 68-69—137 -5
Rocco Repetto Taylor, Spain 68-69—137 -5
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-67—137 -5
Marcel Schneider, Germany 70-67—137 -5
Jason Scrivener, Australia 67-70—137 -5
Marcel Siem, Germany 68-69—137 -5
Darius Van Driel, Netherlands 69-68—137 -5
Paul Waring, England 66-71—137 -5
Adam Blomme, Sweden 71-67—138 -4
Martin Couvra, France 66-72—138 -4
Quentin Debove, France 70-68—138 -4
Hennie Du Plessis, South Africa 70-68—138 -4
Yuto Katsuragawa, Japan 70-68—138 -4
Nathan Kimsey, England 67-71—138 -4
Francesco Laporta, Italy 70-68—138 -4
Alexander Levy, France 69-69—138 -4
Yuvraj Sandhu, India 70-68—138 -4
Connor Syme, Scotland 69-69—138 -4
Fabrizio Zanotti, Paraguay 67-71—138 -4
Yanhan Zhou, China 69-69—138 -4
Matthew Baldwin, England 68-71—139 -3
Sean Crocker, United States 71-68—139 -3
Joe Dean, England 70-69—139 -3
Ross Fisher, England 70-69—139 -3
Ricardo Gouveia, Portugal 68-71—139 -3
Gavin Green, Malaysia 74-65—139 -3
Lev Grinberg, Ukraine 68-71—139 -3
Arthur Haghedooren, Belgium 72-67—139 -3
Andreas Halvorsen, Norway 71-68—139 -3
Matteo Manassero, Italy 69-70—139 -3
Maximilian Steinlechner, Austria 73-66—139 -3
Caleb Surratt, United States 71-68—139 -3
Kristof Ulenaers, Belgium 70-69—139 -3
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 68-71—139 -3
Daniel Gavins, England 75-WD

Missed Cut

Fred Biondi, Brazil 69-71—140 -2
Aaron Cockerill, Canada 69-71—140 -2
Ewen Ferguson, Scotland 71-69—140 -2
Grant Forrest, Scotland 70-70—140 -2
Simon Forsstrom, Sweden 69-71—140 -2
Joel Girrbach, Switzerland 71-69—140 -2
Tobias Jonsson, Sweden 71-69—140 -2
Kazuma Kobori, New Zealand 69-71—140 -2
Thriston Lawrence, South Africa 66-74—140 -2
Richard Mansell, England 76-64—140 -2
David Micheluzzi, Australia 72-68—140 -2
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-68—140 -2
Yannik Paul, Germany 70-70—140 -2
Freddy Schott, Germany 70-70—140 -2
Callum Tarren, England 71-69—140 -2
Robin Williams, South Africa 69-71—140 -2
Adri Arnaus, Spain 70-71—141 -1
Lucas Bjerregaard, Denmark 73-68—141 -1
Nicolas Colsaerts, Belgium 72-69—141 -1
Ugo Coussaud, France 71-70—141 -1
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 68-73—141 -1
Frederic Lacroix, France 71-70—141 -1
Pablo Larrazabal, Spain 71-70—141 -1
Edoardo Molinari, Italy 69-72—141 -1
Richie Ramsay, Scotland 68-73—141 -1
JC Ritchie, South Africa 71-70—141 -1
Quim Vidal, Spain 68-73—141 -1
Josele Ballester, Spain 70-72—142 E
Matthis Besard, Belgium 72-70—142 E
Andres Gallegos, Argentina 70-72—142 E
Jordan Gumberg, United States 74-68—142 E
Michael Hollick, South Africa 70-72—142 E
David Law, Scotland 73-69—142 E
Stefano Mazzoli, Italy 69-73—142 E
Anthony Quayle, Australia 73-69—142 E
Brandon Robinson-Thompson, England 71-71—142 E
Shubhankar Sharma, India 70-72—142 E
Brandon Stone, South Africa 72-70—142 E
Hugo Townsend, Sweden 71-71—142 E
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 68-75—143 +1
Filippo Celli, Italy 70-73—143 +1
Nathan Cossement, Belgium 74-69—143 +1
Marcus Helligkilde, Denmark 70-73—143 +1
Angel Hidalgo, Spain 69-74—143 +1
Adrian Meronk, Poland 70-73—143 +1
James Meyer De Beco, Belgium 70-73—143 +1
Felix Mory, France 70-73—143 +1
Dylan Naidoo, South Africa 71-72—143 +1
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-74—143 +1
Jack Senior, England 72-71—143 +1
Daan Huizing, Netherlands 73-71—144 +2
Matthew Jordan, England 73-71—144 +2
Joakim Lagergren, Sweden 71-73—144 +2
Sam Bairstow, England 73-72—145 +3
Todd Clements, England 70-75—145 +3
Daniel Hillier, New Zealand 72-73—145 +3
Maximilian Kieffer, Germany 70-75—145 +3
Mike Toorop, Netherlands 73-72—145 +3
Daniel Young, Scotland 77-68—145 +3
Jack Yule, England 72-73—145 +3
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-76—146 +4
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-78—146 +4
Deon Germishuys, South Africa 72-74—146 +4
Oihan Guillamoundeguy, France 73-73—146 +4
Frank Kennedy, England 73-73—146 +4
Jeong-Weon Ko, France 71-75—146 +4
James Morrison, England 72-74—146 +4
Ryan Peake, Australia 74-72—146 +4
Lars Buijs, Belgium 76-72—148 +6
Hunter Logan, United States 77-71—148 +6
Daniel Rodrigues, Portugal 78-70—148 +6
James Skeet, Belgium 73-75—148 +6
Yente Van Doren, Belgium 76-72—148 +6
Joshua Berry, England 72-77—149 +7
Nacho Elvira, Spain 72-77—149 +7
Ryggs Johnston, United States 77-72—149 +7
Connor McKinney, Australia 72-77—149 +7
Liam Bentein, Belgium 77-75—152 +10
Jarno Tollenaire, Belgium 74-79—153 +11

