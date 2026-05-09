Live Radio
Home » Sports » Mizuho Americas Open Scores

Mizuho Americas Open Scores

The Associated Press

May 9, 2026, 3:34 PM

Saturday

At Mountain Ridge Country Club

West Caldwell , N.J.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,735; Par: 72

Third Round

Jeeno Thitikul 67-69-70—206
Celine Boutier 73-68-67—208
Hye Jin Choi 68-75-66—209
Allisen Corpuz 71-73-66—210
Hannah Green 69-73-68—210
Ruoning Yin 70-72-68—210
Alison Lee 73-72-66—211
Gaby Lopez 71-71-69—211
Jenny Shin 74-70-67—211
Melanie Green 72-70-71—213
Jennifer Kupcho 70-69-74—213
Jenny Bae 73-72-69—214
Erika Hara 70-75-69—214
Brooke Matthews 68-72-74—214
Hae-Ran Ryu 72-70-72—214
Wei-Ling Hsu 74-70-71—215
Lydia Ko 67-75-73—215
Alexa Pano 71-73-71—215
Mao Saigo 72-72-71—215
Ina Yoon 74-70-71—215
Pajaree Anannarukarn 72-74-70—216
Aditi Ashok 73-73-70—216
Linn Grant 70-74-72—216
You Min Hwang 71-74-71—216
Megan Khang 71-73-72—216
Grace Kim 72-73-71—216
Polly Mack 69-75-72—216
Maja Stark 73-72-71—216
Angel Yin 70-72-74—216
Arpichaya Yubol 74-68-74—216
Robyn Choi 71-73-73—217
Karis Davidson 72-73-72—217
Minami Katsu 70-74-73—217
Auston Kim 71-73-73—217
Miyu Yamashita 74-71-72—217
Rose Zhang 72-75-70—217
Amari Avery 74-72-72—218
Chella Choi 71-74-73—218
Yu Liu 71-73-74—218
Julia Lopez Ramirez 74-70-74—218
Ryann O’Toole 75-72-71—218
Natasha Andrea Oon 73-74-71—218
Yana Wilson 74-73-71—218
Na Rin An 70-73-76—219
Saki Baba 72-75-72—219
Helen Briem 71-75-73—219
Perrine Delacour 71-75-73—219
Lindy Duncan 72-72-75—219
Laetitia Beck 73-73-74—220
Jin Young Ko 72-75-73—220
Madelene Sagstrom 74-72-74—220
Jasmine Suwannapura 71-75-74—220
Gina Kim 69-78-74—221
Ingrid Lindblad 71-76-74—221
Cassie Porter 72-72-77—221
MinJi Kang 70-75-77—222
Andrea Lee 66-79-77—222
Gurleen Kaur 73-74-76—223

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up