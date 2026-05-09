Mizuho Americas Open Par Scores

The Associated Press

May 9, 2026, 3:34 PM

Saturday

At Mountain Ridge Country Club

West Caldwell , N.J.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,735; Par: 72

Third Round

Jeeno Thitikul 67-69-70—206 -10
Celine Boutier 73-68-67—208 -8
Hye Jin Choi 68-75-66—209 -7
Allisen Corpuz 71-73-66—210 -6
Hannah Green 69-73-68—210 -6
Ruoning Yin 70-72-68—210 -6
Alison Lee 73-72-66—211 -5
Gaby Lopez 71-71-69—211 -5
Jenny Shin 74-70-67—211 -5
Melanie Green 72-70-71—213 -3
Jennifer Kupcho 70-69-74—213 -3
Jenny Bae 73-72-69—214 -2
Erika Hara 70-75-69—214 -2
Brooke Matthews 68-72-74—214 -2
Hae-Ran Ryu 72-70-72—214 -2
Wei-Ling Hsu 74-70-71—215 -1
Lydia Ko 67-75-73—215 -1
Alexa Pano 71-73-71—215 -1
Mao Saigo 72-72-71—215 -1
Ina Yoon 74-70-71—215 -1
Pajaree Anannarukarn 72-74-70—216 E
Aditi Ashok 73-73-70—216 E
Linn Grant 70-74-72—216 E
You Min Hwang 71-74-71—216 E
Megan Khang 71-73-72—216 E
Grace Kim 72-73-71—216 E
Polly Mack 69-75-72—216 E
Maja Stark 73-72-71—216 E
Angel Yin 70-72-74—216 E
Arpichaya Yubol 74-68-74—216 E
Robyn Choi 71-73-73—217 +1
Karis Davidson 72-73-72—217 +1
Minami Katsu 70-74-73—217 +1
Auston Kim 71-73-73—217 +1
Miyu Yamashita 74-71-72—217 +1
Rose Zhang 72-75-70—217 +1
Amari Avery 74-72-72—218 +2
Chella Choi 71-74-73—218 +2
Yu Liu 71-73-74—218 +2
Julia Lopez Ramirez 74-70-74—218 +2
Ryann O’Toole 75-72-71—218 +2
Natasha Andrea Oon 73-74-71—218 +2
Yana Wilson 74-73-71—218 +2
Na Rin An 70-73-76—219 +3
Saki Baba 72-75-72—219 +3
Helen Briem 71-75-73—219 +3
Perrine Delacour 71-75-73—219 +3
Lindy Duncan 72-72-75—219 +3
Laetitia Beck 73-73-74—220 +4
Jin Young Ko 72-75-73—220 +4
Madelene Sagstrom 74-72-74—220 +4
Jasmine Suwannapura 71-75-74—220 +4
Gina Kim 69-78-74—221 +5
Ingrid Lindblad 71-76-74—221 +5
Cassie Porter 72-72-77—221 +5
MinJi Kang 70-75-77—222 +6
Andrea Lee 66-79-77—222 +6
Gurleen Kaur 73-74-76—223 +7

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

