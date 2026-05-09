Mizuho Americas Open Par Scores

Saturday
At Mountain Ridge Country Club
West Caldwell , N.J.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,735; Par: 72
Third Round
|Jeeno Thitikul
|67-69-70—206
|-10
|Celine Boutier
|73-68-67—208
|-8
|Hye Jin Choi
|68-75-66—209
|-7
|Allisen Corpuz
|71-73-66—210
|-6
|Hannah Green
|69-73-68—210
|-6
|Ruoning Yin
|70-72-68—210
|-6
|Alison Lee
|73-72-66—211
|-5
|Gaby Lopez
|71-71-69—211
|-5
|Jenny Shin
|74-70-67—211
|-5
|Melanie Green
|72-70-71—213
|-3
|Jennifer Kupcho
|70-69-74—213
|-3
|Jenny Bae
|73-72-69—214
|-2
|Erika Hara
|70-75-69—214
|-2
|Brooke Matthews
|68-72-74—214
|-2
|Hae-Ran Ryu
|72-70-72—214
|-2
|Wei-Ling Hsu
|74-70-71—215
|-1
|Lydia Ko
|67-75-73—215
|-1
|Alexa Pano
|71-73-71—215
|-1
|Mao Saigo
|72-72-71—215
|-1
|Ina Yoon
|74-70-71—215
|-1
|Pajaree Anannarukarn
|72-74-70—216
|E
|Aditi Ashok
|73-73-70—216
|E
|Linn Grant
|70-74-72—216
|E
|You Min Hwang
|71-74-71—216
|E
|Megan Khang
|71-73-72—216
|E
|Grace Kim
|72-73-71—216
|E
|Polly Mack
|69-75-72—216
|E
|Maja Stark
|73-72-71—216
|E
|Angel Yin
|70-72-74—216
|E
|Arpichaya Yubol
|74-68-74—216
|E
|Robyn Choi
|71-73-73—217
|+1
|Karis Davidson
|72-73-72—217
|+1
|Minami Katsu
|70-74-73—217
|+1
|Auston Kim
|71-73-73—217
|+1
|Miyu Yamashita
|74-71-72—217
|+1
|Rose Zhang
|72-75-70—217
|+1
|Amari Avery
|74-72-72—218
|+2
|Chella Choi
|71-74-73—218
|+2
|Yu Liu
|71-73-74—218
|+2
|Julia Lopez Ramirez
|74-70-74—218
|+2
|Ryann O’Toole
|75-72-71—218
|+2
|Natasha Andrea Oon
|73-74-71—218
|+2
|Yana Wilson
|74-73-71—218
|+2
|Na Rin An
|70-73-76—219
|+3
|Saki Baba
|72-75-72—219
|+3
|Helen Briem
|71-75-73—219
|+3
|Perrine Delacour
|71-75-73—219
|+3
|Lindy Duncan
|72-72-75—219
|+3
|Laetitia Beck
|73-73-74—220
|+4
|Jin Young Ko
|72-75-73—220
|+4
|Madelene Sagstrom
|74-72-74—220
|+4
|Jasmine Suwannapura
|71-75-74—220
|+4
|Gina Kim
|69-78-74—221
|+5
|Ingrid Lindblad
|71-76-74—221
|+5
|Cassie Porter
|72-72-77—221
|+5
|MinJi Kang
|70-75-77—222
|+6
|Andrea Lee
|66-79-77—222
|+6
|Gurleen Kaur
|73-74-76—223
|+7
