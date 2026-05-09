Insperity Invitational Par Scores

Saturday
At Tournament Course
The Woodlands, Texas
Purse: $3 million
Yardage: 7,002; Par: 72
Second Round
|Boo Weekley
|66-66—132
|-12
|Ernie Els
|67-66—133
|-11
|Tom Pernice
|69-66—135
|-9
|Charlie Wi
|67-68—135
|-9
|Steven Alker
|67-69—136
|-8
|Stewart Cink
|68-68—136
|-8
|Ben Crane
|65-71—136
|-8
|Tommy Gainey
|68-68—136
|-8
|Padraig Harrington
|70-66—136
|-8
|Miguel Angel Jimenez
|69-67—136
|-8
|Zach Johnson
|68-68—136
|-8
|Darren Clarke
|68-69—137
|-7
|Retief Goosen
|69-68—137
|-7
|Michael Wright
|69-68—137
|-7
|Steve Allan
|70-68—138
|-6
|Ricardo Gonzalez
|71-67—138
|-6
|Richard Green
|66-72—138
|-6
|Doug Barron
|71-68—139
|-5
|Chad Campbell
|69-70—139
|-5
|Joe Durant
|71-68—139
|-5
|Steve Flesch
|71-68—139
|-5
|Matt Gogel
|70-69—139
|-5
|Fredrik Jacobson
|70-69—139
|-5
|Robert Karlsson
|68-71—139
|-5
|Soren Kjeldsen
|69-70—139
|-5
|Cameron Percy
|69-70—139
|-5
|Tim Petrovic
|71-68—139
|-5
|David Toms
|70-69—139
|-5
|Bo Van Pelt
|71-68—139
|-5
|Ken Duke
|70-70—140
|-4
|Timothy O’Neal
|70-70—140
|-4
|Tag Ridings
|70-70—140
|-4
|Y.E. Yang
|67-73—140
|-4
|Alex Cejka
|69-72—141
|-3
|Greg Chalmers
|72-69—141
|-3
|Glen Day
|73-68—141
|-3
|Paul Goydos
|72-69—141
|-3
|Thongchai Jaidee
|66-75—141
|-3
|Bernhard Langer
|70-71—141
|-3
|Justin Leonard
|69-72—141
|-3
|Rory Sabbatini
|67-74—141
|-3
|Gene Sauers
|69-72—141
|-3
|Heath Slocum
|71-70—141
|-3
|Ken Tanigawa
|70-71—141
|-3
|Mike Weir
|68-73—141
|-3
|Stuart Appleby
|71-71—142
|-2
|Jason Caron
|70-72—142
|-2
|Chris DiMarco
|69-73—142
|-2
|Scott Dunlap
|72-70—142
|-2
|David Duval
|68-74—142
|-2
|Jay Haas
|69-73—142
|-2
|Colin Montgomerie
|70-72—142
|-2
|Scott Parel
|70-72—142
|-2
|Dicky Pride
|72-70—142
|-2
|Paul Stankowski
|70-72—142
|-2
|Stephen Ames
|72-71—143
|-1
|Angel Cabrera
|73-70—143
|-1
|J.J. Henry
|72-71—143
|-1
|Jerry Kelly
|74-69—143
|-1
|Shane Bertsch
|66-78—144
|E
|Stephen Gallacher
|75-69—144
|E
|Jeff Maggert
|71-73—144
|E
|Scott McCarron
|70-74—144
|E
|Vijay Singh
|74-70—144
|E
|Brian Gay
|70-75—145
|+1
|Mark Hensby
|72-73—145
|+1
|Tom Lehman
|73-72—145
|+1
|Woody Austin
|72-75—147
|+3
|Bob Estes
|75-72—147
|+3
|Billy Mayfair
|75-72—147
|+3
|Kenny Perry
|71-76—147
|+3
|Lee Janzen
|75-75—150
|+6
|Rod Pampling
|76-74—150
|+6
|Mark Calcavecchia
|79-72—151
|+7
|Fred Funk
|75-76—151
|+7
|Corey Pavin
|82-71—153
|+9
|Kirk Triplett
|75-78—153
|+9
