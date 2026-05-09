Insperity Invitational Par Scores

The Associated Press

May 9, 2026, 5:34 PM

Saturday

At Tournament Course

The Woodlands, Texas

Purse: $3 million

Yardage: 7,002; Par: 72

Second Round

Boo Weekley 66-66—132 -12
Ernie Els 67-66—133 -11
Tom Pernice 69-66—135 -9
Charlie Wi 67-68—135 -9
Steven Alker 67-69—136 -8
Stewart Cink 68-68—136 -8
Ben Crane 65-71—136 -8
Tommy Gainey 68-68—136 -8
Padraig Harrington 70-66—136 -8
Miguel Angel Jimenez 69-67—136 -8
Zach Johnson 68-68—136 -8
Darren Clarke 68-69—137 -7
Retief Goosen 69-68—137 -7
Michael Wright 69-68—137 -7
Steve Allan 70-68—138 -6
Ricardo Gonzalez 71-67—138 -6
Richard Green 66-72—138 -6
Doug Barron 71-68—139 -5
Chad Campbell 69-70—139 -5
Joe Durant 71-68—139 -5
Steve Flesch 71-68—139 -5
Matt Gogel 70-69—139 -5
Fredrik Jacobson 70-69—139 -5
Robert Karlsson 68-71—139 -5
Soren Kjeldsen 69-70—139 -5
Cameron Percy 69-70—139 -5
Tim Petrovic 71-68—139 -5
David Toms 70-69—139 -5
Bo Van Pelt 71-68—139 -5
Ken Duke 70-70—140 -4
Timothy O’Neal 70-70—140 -4
Tag Ridings 70-70—140 -4
Y.E. Yang 67-73—140 -4
Alex Cejka 69-72—141 -3
Greg Chalmers 72-69—141 -3
Glen Day 73-68—141 -3
Paul Goydos 72-69—141 -3
Thongchai Jaidee 66-75—141 -3
Bernhard Langer 70-71—141 -3
Justin Leonard 69-72—141 -3
Rory Sabbatini 67-74—141 -3
Gene Sauers 69-72—141 -3
Heath Slocum 71-70—141 -3
Ken Tanigawa 70-71—141 -3
Mike Weir 68-73—141 -3
Stuart Appleby 71-71—142 -2
Jason Caron 70-72—142 -2
Chris DiMarco 69-73—142 -2
Scott Dunlap 72-70—142 -2
David Duval 68-74—142 -2
Jay Haas 69-73—142 -2
Colin Montgomerie 70-72—142 -2
Scott Parel 70-72—142 -2
Dicky Pride 72-70—142 -2
Paul Stankowski 70-72—142 -2
Stephen Ames 72-71—143 -1
Angel Cabrera 73-70—143 -1
J.J. Henry 72-71—143 -1
Jerry Kelly 74-69—143 -1
Shane Bertsch 66-78—144 E
Stephen Gallacher 75-69—144 E
Jeff Maggert 71-73—144 E
Scott McCarron 70-74—144 E
Vijay Singh 74-70—144 E
Brian Gay 70-75—145 +1
Mark Hensby 72-73—145 +1
Tom Lehman 73-72—145 +1
Woody Austin 72-75—147 +3
Bob Estes 75-72—147 +3
Billy Mayfair 75-72—147 +3
Kenny Perry 71-76—147 +3
Lee Janzen 75-75—150 +6
Rod Pampling 76-74—150 +6
Mark Calcavecchia 79-72—151 +7
Fred Funk 75-76—151 +7
Corey Pavin 82-71—153 +9
Kirk Triplett 75-78—153 +9

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

