Masters Champions

2026 — Rory McIlroy
2025 — x-Rory McIlroy
2024 — Scottie Scheffler
2023 — Jon Rahm
2022 — Scottie Scheffler
2021 — Hideki Matsuyama
2020 — Dustin Johnson
2019 — Tiger Woods
2018 — Patrick Reed
2017 — x-Sergio Garcia
2016 — Danny Willett
2015 — Jordan Spieth
2014 — Bubba Watson
2013 — x-Adam Scott
2012 — x-Bubba Watson
2011 — Charl Schwartzel
2010 — Phil Mickelson
2009 — x-Angel Cabrera
2008 — Trevor Immelman
2007 — Zach Johnson
2006 — Phil Mickelson
2005 — x-Tiger Woods
2004 — Phil Mickelson
2003 — x-Mike Weir
2002 — Tiger Woods
2001 — Tiger Woods
2000 — Vijay Singh
1999 — Jose Maria Olazabal
1998 — Mark O’Meara
1997 — Tiger Woods
1996 — Nick Faldo
1995 — Ben Crenshaw
1994 — Jose Maria Olazabal
1993 — Bernhard Langer
1992 — Fred Couples
1991 — Ian Woosnam
1990 — x-Nick Faldo
1989 — x-Nick Faldo
1988 — Sandy Lyle
1987 — x-Larry Mize
1986 — Jack Nicklaus
1985 — Bernhard Langer
1984 — Ben Crenshaw
1983 — Seve Ballesteros
1982 — x-Craig Stadler
1981 — Tom Watson
1980 — Seve Ballesteros
1979 — x-Fuzzy Zoeller
1978 — Gary Player
1977 — Tom Watson
1976 — Raymond Floyd
1975 — Jack Nicklaus
1974 — Gary Player
1973 — Tommy Aaron
1972 — Jack Nicklaus
1971 — Charles Coody
1970 — x-Billy Casper
1969 — George Archer
1968 — Bob Goalby
1967 — Gay Brewer Jr.
1966 — x-Jack Nicklaus
1965 — Jack Nicklaus
1964 — Arnold Palmer
1963 — Jack Nicklaus
1962 — x-Arnold Palmer
1961 — Gary Player
1960 — Arnold Palmer
1959 — Art Wall Jr.
1958 — Arnold Palmer
1957 — Doug Ford
1956 — Jack Burke Jr.
1955 — Cary Middlecoff
1954 — x-Sam Snead
1953 — Ben Hogan
1952 — Sam Snead
1951 — Ben Hogan
1950 — Jimmy Demaret
1949 — Sam Snead
1948 — Claude Harmon
1947 — Jimmy Demaret
1946 — Herman Keiser
1945 — No tournament, WWII
1944 — No tournament, WWII
1943 — No tournament, WWII
1942 — x-Byron Nelson
1941 — Craig Wood
1940 — Jimmy Demaret
1939 — Ralph Guldahl
1938 — Henry Picard
1937 — Byron Nelson
1936 — Horton Smith
1935 — x-Gene Sarazen
1934 — Horton Smith
x-won playoff
