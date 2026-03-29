Sports on TV for Monday, March 30

The Associated Press

March 29, 2026, 1:50 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, March 30

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

2:30 p.m.

ESPNU — WBIT Tournament: Columbia vs. Wisconsin, Semifinal, Wichita, Kan.

5 p.m.

ESPNU — WBIT Tournament: Kansas vs. BYU, Semifinal, Wichita, Kan.

7 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Michigan vs. Texas, Elite Eight, Fort Worth, Texas

9 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TCU vs. South Carolina, Elite Eight, Sacramento, Calif.

COLLEGE SOFTBALL

7 p.m.

SECN — South Carolina at Mississippi St.

HIGH SCHOOL BASKETBALL

9:30 p.m.

ESPN2 — Sprite Jam Fest: Slam Dunk Contest, 3-Point Shootout, Skills Challenge, and Knockout Game, Glendale, Ariz.

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

1:30 p.m.

ESPNU — McDonald’s All American: Scrimmage, Glendale, Ariz.

HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)

12:30 p.m.

ESPNU — McDonald’s All American: Scrimmage, Glendale, Ariz.

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

FS1 — Pittsburgh at Cincinnati (6:40 p.m.)

9:30 p.m.

FS1 — San Francisco at San Diego (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

7 p.m.

NBCSN — Philadelphia at Miami

PEACOCK — Philadelphia at Miami

8 p.m.

PEACOCK — Chicago at San Antonio

9:30 p.m.

NBCSN — Detroit at Oklahoma City

PEACOCK — Detroit at Oklahoma City

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Pittsburgh at N.Y. Islanders

SOCCER (MEN’S)

11:50 a.m.

FS2 — International Friendly: Cyprus vs. Moldova, Nicosia, Cyprus

2:30 p.m.

FS1 — International Friendly: Germany vs. Ghana, Stuttgart, Germany

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Charleston – WTA Early Rounds

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

