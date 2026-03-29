Sports on TV for Monday, March 30

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, March 30
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
2:30 p.m.
ESPNU — WBIT Tournament: Columbia vs. Wisconsin, Semifinal, Wichita, Kan.
5 p.m.
ESPNU — WBIT Tournament: Kansas vs. BYU, Semifinal, Wichita, Kan.
7 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Michigan vs. Texas, Elite Eight, Fort Worth, Texas
9 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TCU vs. South Carolina, Elite Eight, Sacramento, Calif.
COLLEGE SOFTBALL
7 p.m.
SECN — South Carolina at Mississippi St.
HIGH SCHOOL BASKETBALL
9:30 p.m.
ESPN2 — Sprite Jam Fest: Slam Dunk Contest, 3-Point Shootout, Skills Challenge, and Knockout Game, Glendale, Ariz.
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
1:30 p.m.
ESPNU — McDonald’s All American: Scrimmage, Glendale, Ariz.
HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)
12:30 p.m.
ESPNU — McDonald’s All American: Scrimmage, Glendale, Ariz.
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
FS1 — Pittsburgh at Cincinnati (6:40 p.m.)
9:30 p.m.
FS1 — San Francisco at San Diego (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
7 p.m.
NBCSN — Philadelphia at Miami
PEACOCK — Philadelphia at Miami
8 p.m.
PEACOCK — Chicago at San Antonio
9:30 p.m.
NBCSN — Detroit at Oklahoma City
PEACOCK — Detroit at Oklahoma City
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Pittsburgh at N.Y. Islanders
SOCCER (MEN’S)
11:50 a.m.
FS2 — International Friendly: Cyprus vs. Moldova, Nicosia, Cyprus
2:30 p.m.
FS1 — International Friendly: Germany vs. Ghana, Stuttgart, Germany
TENNIS
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Charleston – WTA Early Rounds
