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U.S. Women’s Open presented by Ally Par Scores

The Associated Press

June 6, 2026, 10:02 PM

Saturday

At Riviera Country Club

Pacific Palisades, Calif.

Purse: $12 million

Yardage: 6,699; Par: 71

Third Round

Sei Young Kim 67-72-68—207 -6
Nelly Korda 73-67-67—207 -6
In Gee Chun 71-68-69—208 -5
Jennifer Kupcho 66-73-69—208 -5
Nasa Hataoka 69-72-68—209 -4
Gaby Lopez 68-71-70—209 -4
Ruoning Yin 69-69-71—209 -4
Charley Hull 73-72-65—210 -3
Alison Lee 70-68-72—210 -3
Hyunjo Yoo 68-71-71—210 -3
Allisen Corpuz 71-70-70—211 -2
Aphrodite Deng 70-73-68—211 -2
MinJi Kang 68-75-68—211 -2
Maria Marin 70-73-68—211 -2
Maja Stark 71-72-68—211 -2
Asterisk Talley 71-75-66—212 -1
Miyu Yamashita 72-71-69—212 -1
Ana Belac 70-73-70—213 E
Karis Davidson 69-73-71—213 E
Sora Kamiya 72-68-73—213 E
Shiho Kuwaki 70-73-70—213 E
Kiara Romero 73-70-70—213 E
Hinako Shibuno 68-71-74—213 E
Jeeno Thitikul 73-69-72—214 +1
Casandra Alexander 70-70-75—215 +2
Pajaree Anannarukarn 73-70-72—215 +2
Lauren Coughlin 72-68-75—215 +2
Jin Hee Im 74-72-69—215 +2
Da Yeon Lee 71-74-70—215 +2
Farah O’Keefe 74-71-70—215 +2
Shuri Sakuma 71-72-72—215 +2
Patty Tavatanakit 69-72-74—215 +2
Amy Yang 73-71-71—215 +2
Ayaka Furue 70-74-72—216 +3
Melanie Green 72-71-73—216 +3
Brooke Henderson 73-69-74—216 +3
A Lim Kim 71-74-71—216 +3
Minjee Lee 69-76-71—216 +3
Jiyai Shin 69-72-75—216 +3
Esther Henseleit 73-71-73—217 +4
Akie Iwai 72-71-74—217 +4
Grace Kim 72-72-73—217 +4
Nanna Koerstz Madsen 73-73-71—217 +4
Xiyu Lin 73-69-75—217 +4
Rio Takeda 76-70-71—217 +4
Hannah Green 70-73-75—218 +5
Somi Lee 71-71-76—218 +5
Lucy Li 71-73-74—218 +5
Anna Nordqvist 74-71-73—218 +5
Kaleiya Romero 71-74-73—218 +5
Chia Yen Wu 72-74-72—218 +5
Rose Zhang 70-75-73—218 +5
Hye Jin Choi 70-73-76—219 +6
Ariya Jutanugarn 73-71-75—219 +6
Minsol Kim 73-73-73—219 +6
Sakura Koiwai 74-72-73—219 +6
Julia Lopez Ramirez 72-71-76—219 +6
Bianca Pagdanganan 70-74-75—219 +6
Yuri Yoshida 70-74-75—219 +6
Celine Boutier 74-72-74—220 +7
Yealimi Noh 72-74-74—220 +7
Mao Saigo 76-70-74—220 +7
Lottie Woad 73-73-74—220 +7
Yue Zhang 70-76-74—220 +7
Ingrid Lindblad 73-73-75—221 +8
Liqi Zeng 73-73-76—222 +9
Nataliya Guseva 72-73-79—224 +11
Gurleen Kaur 72-73-79—224 +11

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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