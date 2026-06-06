U.S. Women’s Open presented by Ally Scores

Saturday
At Riviera Country Club
Pacific Palisades, Calif.
Purse: $12 million
Yardage: 6,699; Par: 71
Third Round
|Sei Young Kim
|67-72-68—207
|Nelly Korda
|73-67-67—207
|In Gee Chun
|71-68-69—208
|Jennifer Kupcho
|66-73-69—208
|Nasa Hataoka
|69-72-68—209
|Gaby Lopez
|68-71-70—209
|Ruoning Yin
|69-69-71—209
|Charley Hull
|73-72-65—210
|Alison Lee
|70-68-72—210
|Hyunjo Yoo
|68-71-71—210
|Allisen Corpuz
|71-70-70—211
|Aphrodite Deng
|70-73-68—211
|MinJi Kang
|68-75-68—211
|Maria Marin
|70-73-68—211
|Maja Stark
|71-72-68—211
|Asterisk Talley
|71-75-66—212
|Miyu Yamashita
|72-71-69—212
|Ana Belac
|70-73-70—213
|Karis Davidson
|69-73-71—213
|Sora Kamiya
|72-68-73—213
|Shiho Kuwaki
|70-73-70—213
|Kiara Romero
|73-70-70—213
|Hinako Shibuno
|68-71-74—213
|Jeeno Thitikul
|73-69-72—214
|Casandra Alexander
|70-70-75—215
|Pajaree Anannarukarn
|73-70-72—215
|Lauren Coughlin
|72-68-75—215
|Jin Hee Im
|74-72-69—215
|Da Yeon Lee
|71-74-70—215
|Farah O’Keefe
|74-71-70—215
|Shuri Sakuma
|71-72-72—215
|Patty Tavatanakit
|69-72-74—215
|Amy Yang
|73-71-71—215
|Ayaka Furue
|70-74-72—216
|Melanie Green
|72-71-73—216
|Brooke Henderson
|73-69-74—216
|A Lim Kim
|71-74-71—216
|Minjee Lee
|69-76-71—216
|Jiyai Shin
|69-72-75—216
|Esther Henseleit
|73-71-73—217
|Akie Iwai
|72-71-74—217
|Grace Kim
|72-72-73—217
|Nanna Koerstz Madsen
|73-73-71—217
|Xiyu Lin
|73-69-75—217
|Rio Takeda
|76-70-71—217
|Hannah Green
|70-73-75—218
|Somi Lee
|71-71-76—218
|Lucy Li
|71-73-74—218
|Anna Nordqvist
|74-71-73—218
|Kaleiya Romero
|71-74-73—218
|Chia Yen Wu
|72-74-72—218
|Rose Zhang
|70-75-73—218
|Hye Jin Choi
|70-73-76—219
|Ariya Jutanugarn
|73-71-75—219
|Minsol Kim
|73-73-73—219
|Sakura Koiwai
|74-72-73—219
|Julia Lopez Ramirez
|72-71-76—219
|Bianca Pagdanganan
|70-74-75—219
|Yuri Yoshida
|70-74-75—219
|Celine Boutier
|74-72-74—220
|Yealimi Noh
|72-74-74—220
|Mao Saigo
|76-70-74—220
|Lottie Woad
|73-73-74—220
|Yue Zhang
|70-76-74—220
|Ingrid Lindblad
|73-73-75—221
|Liqi Zeng
|73-73-76—222
|Nataliya Guseva
|72-73-79—224
|Gurleen Kaur
|72-73-79—224
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.