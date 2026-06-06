Live Radio
Home » Sports » U.S. Women's Open presented…

U.S. Women’s Open presented by Ally Scores

The Associated Press

June 6, 2026, 10:02 PM

Saturday

At Riviera Country Club

Pacific Palisades, Calif.

Purse: $12 million

Yardage: 6,699; Par: 71

Third Round

Sei Young Kim 67-72-68—207
Nelly Korda 73-67-67—207
In Gee Chun 71-68-69—208
Jennifer Kupcho 66-73-69—208
Nasa Hataoka 69-72-68—209
Gaby Lopez 68-71-70—209
Ruoning Yin 69-69-71—209
Charley Hull 73-72-65—210
Alison Lee 70-68-72—210
Hyunjo Yoo 68-71-71—210
Allisen Corpuz 71-70-70—211
Aphrodite Deng 70-73-68—211
MinJi Kang 68-75-68—211
Maria Marin 70-73-68—211
Maja Stark 71-72-68—211
Asterisk Talley 71-75-66—212
Miyu Yamashita 72-71-69—212
Ana Belac 70-73-70—213
Karis Davidson 69-73-71—213
Sora Kamiya 72-68-73—213
Shiho Kuwaki 70-73-70—213
Kiara Romero 73-70-70—213
Hinako Shibuno 68-71-74—213
Jeeno Thitikul 73-69-72—214
Casandra Alexander 70-70-75—215
Pajaree Anannarukarn 73-70-72—215
Lauren Coughlin 72-68-75—215
Jin Hee Im 74-72-69—215
Da Yeon Lee 71-74-70—215
Farah O’Keefe 74-71-70—215
Shuri Sakuma 71-72-72—215
Patty Tavatanakit 69-72-74—215
Amy Yang 73-71-71—215
Ayaka Furue 70-74-72—216
Melanie Green 72-71-73—216
Brooke Henderson 73-69-74—216
A Lim Kim 71-74-71—216
Minjee Lee 69-76-71—216
Jiyai Shin 69-72-75—216
Esther Henseleit 73-71-73—217
Akie Iwai 72-71-74—217
Grace Kim 72-72-73—217
Nanna Koerstz Madsen 73-73-71—217
Xiyu Lin 73-69-75—217
Rio Takeda 76-70-71—217
Hannah Green 70-73-75—218
Somi Lee 71-71-76—218
Lucy Li 71-73-74—218
Anna Nordqvist 74-71-73—218
Kaleiya Romero 71-74-73—218
Chia Yen Wu 72-74-72—218
Rose Zhang 70-75-73—218
Hye Jin Choi 70-73-76—219
Ariya Jutanugarn 73-71-75—219
Minsol Kim 73-73-73—219
Sakura Koiwai 74-72-73—219
Julia Lopez Ramirez 72-71-76—219
Bianca Pagdanganan 70-74-75—219
Yuri Yoshida 70-74-75—219
Celine Boutier 74-72-74—220
Yealimi Noh 72-74-74—220
Mao Saigo 76-70-74—220
Lottie Woad 73-73-74—220
Yue Zhang 70-76-74—220
Ingrid Lindblad 73-73-75—221
Liqi Zeng 73-73-76—222
Nataliya Guseva 72-73-79—224
Gurleen Kaur 72-73-79—224

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up