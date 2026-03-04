NCAA Women’s Division III Basketball Glance

Times EST (through March 20)
Times EDT (March 21)
First Round
Friday, March 6
NYU vs. Me.-Farmington, 7:45 p.m.
Messiah vs. Cortland, 5:15 p.m.
Hardin-Simmons vs. Austin, 9 p.m.
Claremont-M-S vs. Whitman, 6:30 p.m.
Bowdoin vs. Emmanuel (Mass.), 7:45 p.m.
Southern Me. vs. JWU (Providence), 5:15 p.m.
Wis.-La Crosse vs. LaGrange, 6:15 p.m.
Carroll (Wis.) vs. DePauw, 8:45 p.m.
Scranton vs. Framingham St., 8:30 p.m.
Otterbein vs. Randolph-Macon, 6 p.m.
Bates vs. Merchant Marine, 7:15 p.m.
Smith vs. Union (N.Y.), 4:45 p.m.
Johns Hopkins vs. Hunter, 7:30 p.m.
Baldwin Wallace vs. Wm. Paterson, 5 p.m.
Concordia-M’head vs. Wis.-Superior, 9 p.m.
Ripon vs. UW-River Falls, 6:30 p.m.
Wis.-Oshkosh vs. Webster, 8:15 p.m.
Wis. Lutheran vs. Saint Mary’s (Minn.), 5:45 p.m.
WashU vs. SUNY Geneseo, 4:45 p.m.
Ohio Wesleyan vs. DeSales, 7:15 p.m.
Hope vs. Penn St.-Behrend, 8:30 p.m.
Ill. Wesleyan vs. Wash. & Jeff., 6 p.m.
Wis.-Whitewater vs. Transylvania, 8:15 p.m.
UChicago vs. Gustavus Adolphus, 5:45 p.m.
Wash. & Lee vs. St. Mary’s (Md.), 8 p.m.
Gettysburg vs. Chris. Newport, 5:30 p.m.
Bethel (Minn.) vs. Millsaps, 8:45 p.m.
Wis.-Platteville vs. Coe, 6:15 p.m.
Denison vs. Southern Va., 7:30 p.m.
Trine vs. Shenandoah, 5 p.m.
John Carroll vs. TCNJ, 8 p.m.
SUNY New Paltz vs. Immaculata, 5:30 p.m.
Second Round
Saturday, March 7
NYU-Me.-Farmington-winner vs. Messiah-Cortland-winner, 7:45 p.m.
Hardin-Simmons-Austin-winner vs. Claremont-M-S-Whitman-winner, 9 p.m.
Bowdoin-Emmanuel (Mass.)-winner vs. Southern Me.-JWU (Providence)-winner, 7:45 p.m.
Wis.-La Crosse-LaGrange-winner vs. Carroll (Wis.)-DePauw-winner, 8:45 p.m.
Scranton-Framingham St.-winner vs. Otterbein-Randolph-Macon-winner, 8:30 p.m.
Bates-Merchant Marine-winner vs. Smith-Union (N.Y.)-winner, 7:15 p.m.
Johns Hopkins-Hunter-winner vs. Baldwin Wallace-Wm. Paterson-winner, 7:30 p.m.
Concordia-M’head-Wis.-Superior-winner vs. Ripon-UW-River Falls-winner, 9 p.m.
Wis.-Oshkosh-Webster-winner vs. Wis. Lutheran-Saint Mary’s (Minn.)-winner, 8:15 p.m.
WashU-SUNY Geneseo-winner vs. Ohio Wesleyan-DeSales-winner, 7:15 p.m.
Hope-Penn St.-Behrend-winner vs. Ill. Wesleyan-Wash. & Jeff.-winner, 8:30 p.m.
Wis.-Whitewater-Transylvania-winner vs. UChicago-Gustavus Adolphus-winner, 8:15 p.m.
Wash. & Lee-St. Mary’s (Md.)-winner vs. Gettysburg-Chris. Newport-winner, 8 p.m.
Bethel (Minn.)-Millsaps-winner vs. Wis.-Platteville-Coe-winner, 8:45 p.m.
Denison-Southern Va.-winner vs. Trine-Shenandoah-winner, 7:30 p.m.
John Carroll-TCNJ-winner vs. SUNY New Paltz-Immaculata-winner, 8 p.m.
