Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

February 12, 2026, 7:56 PM

COLLEGE BASKETBALL

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at NIAGARA Manhattan
at HARVARD 8 Brown
Cornell at PRINCETON
at PENNSYLVANIA Columbia
at GEORGE WASHINGTON George Mason
Iona at CANISIUS
Mount St. Mary’s at RIDER
Saint Peter’s at SACRED HEART
at SIENA Quinnipiac
Yale 9 at DARTMOUTH
Michigan State at WISCONSIN
Saint Louis 19 at LOYOLA CHICAGO
at AKRON 13½ UMass
at MIAMI (OH) 10½ Ohio
at BOISE STATE UNLV
at HAMPTON N.C. A&T

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up