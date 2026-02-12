COLLEGE BASKETBALL
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at NIAGARA
|2½
|Manhattan
|at HARVARD
|8
|Brown
|Cornell
|3½
|at PRINCETON
|at PENNSYLVANIA
|2½
|Columbia
|at GEORGE WASHINGTON
|2½
|George Mason
|Iona
|5½
|at CANISIUS
|Mount St. Mary’s
|4½
|at RIDER
|Saint Peter’s
|1½
|at SACRED HEART
|at SIENA
|3½
|Quinnipiac
|Yale
|9
|at DARTMOUTH
|Michigan State
|1½
|at WISCONSIN
|Saint Louis
|19
|at LOYOLA CHICAGO
|at AKRON
|13½
|UMass
|at MIAMI (OH)
|10½
|Ohio
|at BOISE STATE
|9½
|UNLV
|at HAMPTON
|3½
|N.C. A&T
