NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 UConn (23-0) beat No. 15 Tennessee 96-66. Next: at DePaul, Wednesday.
No. 2 UCLA (21-1) beat No. 8 Iowa 88-65. Next: vs. Rutgers, Wednesday.
No. 3 South Carolina (21-2) did not play. Next: at Texas A&M, Monday.
No. 4 Texas (21-2) beat No. 10 Oklahoma 78-70. Next: vs. No. 6 LSU, Thursday.
No. 5 Vanderbilt (21-2) beat Florida 82-66. Next: at No. 18 Kentucky, Thursday.
No. 6 LSU (21-2) beat No. 24 Alabama 103-63. Next: at No. 4 Texas, Thursday.
No. 7 Louisville (21-3) beat California 71-59. Next: vs. No. 20 Duke, Thursday.
No. 8 Iowa (18-4) lost to No. 2 UCLA 88-65. Next: vs. Minnesota, Thursday.
No. 9 Michigan (19-3) beat No. 13 Michigan State 94-91, OT. Next: vs. Nebraska, Wednesday.
No. 10 Oklahoma (17-5) lost to No. 4 Texas 78-70. Next: TBA.
No. 11 Ohio State (20-3) beat Nebraska 90-71. Next: at No. 25 Washington, Thursday.
No. 12 TCU (20-3) lost to No. 21 Texas Tech 62-60. Next: vs. Houston, Wednesday.
No. 13 Michigan State (19-3) lost to No. 9 Michigan 94-91, OT. Next: vs. No. 16 Maryland, Wednesday.
No. 14 Baylor (19-4) lost to No. 22 West Virginia 70-60. Next: at Cincinnati, Wednesday.
No. 15 Tennessee (14-5) lost to No. 1 UConn 96-66. Next: at No. 23 Georgia, Thursday.
No. 16 Maryland (17-6) did not play. Next: at No. 13 Michigan State, Wednesday.
No. 17 Ole Miss (18-4) did not play. Next: vs. Auburn, Monday.
No. 18 Kentucky (18-5) beat Arkansas 93-73. Next: vs. No. 5 Vanderbilt, Thursday.
No. 19 Princeton (18-2) did not play. Next: vs. Penn, Friday.
No. 20 Duke (16-6) beat Wake Forest 80-44. Next: at No. 7 Louisville, Thursday.
No. 21 Texas Tech (21-3) beat No. 12 TCU 62-60. Next: at Houston, Saturday.
No. 22 West Virginia (18-5) beat No. 14 Baylor 70-60. Next: at Colorado, Wednesday.
No. 23 Georgia (18-4) did not play. Next: vs. No. 15 Tennessee, Thursday.
No. 24 Alabama (19-4) lost to No. 6 LSU 103-63. Next: vs. No. 17 Ole Miss, Thursday.
No. 25 Washington (17-5) lost to Illinois 75-66. Next: vs. No. 11 Ohio State, Thursday.
