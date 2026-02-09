Italy 3, Japan 2

Live Radio
The Associated Press

February 9, 2026, 9:23 AM

First Period_1. Italy, Matilde Fantin (Laura Lobis, Kayla Tutino), 12:34. 2. Italy, Matilde Fantin (Nadia Mattivi, Laura Fortino), 18:51. Penalties_Kohane Sato, Japan (interference), 18:34. Franziska Stocker, Italy (illegal hit), 19:26.

Second Period_3. Japan, Rui Ukita (Rio Noro), 22:48. Penalties_Carola Saletta, Italy (tripping), 37:33.

Third Period_4 Italy, Kristin Della Rovere, 40:37. 5. Japan, Akane Shiga (Kohane Sato, Aoi Shiga), 51:01. Penalties_Anna Caumo, Italy (illegal hit). Makoto Ito, Japan (boarding), 48:12.

Shots on Goal_Japan 8-15-6_29. Italy 10-4-9_23.

Goalies_Japan, Miyuu Masuhara, Riko Kawaguchi. Italy, Gabriella Durante, Martina Fedel.

Referees_Samantha Hiller, United States. Michelle McKenna, Canada. Kristyna Hajkova, Czech Republic. Erin Zach, Canada.

